 Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
"Прилетел ко мне министр иностранных дел Нидерландов и вчера я с ним встречался. Обо всем говорили, о Цемахе говорили", - заявил президент.
"Они (Нидерланды. - Ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение (обменять его. - Ред.). Они знали, что у меня будет такое решение, я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить для любых следственных действий до этого. Они знают мои приоритеты - это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии. Как мы их поддерживаем, как наши следственные группы поддерживают, много с ними работаем. ... Все понимают, я не могу говорить о них, потому что это неправильно, но все понимают, что я был прав, что я был прав в этом случае", - рассказал Зеленский.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Вы что,не слышите?
Ну, тех всех депутатов парламента Нидерландов, которые на днях единогласно проголосовали за расследование роли Украины в сбитом Боинге.
все понимают, что моника зеленски - говорящая голова путина
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы.
Куда ни кинься, если чел при памяти и более-менее самодостаточен, то он порохобот.
И только рыночные торговки, таксисты, парикмахерши, охранники супермаркетов и малолетние фрики - "зеленые патриоты". Особенно всякая ватная срань "патриотична".
що є самодостатні, - ВСІ голосували за Пороха ! А за зе голосували лише люмпени , совкі ,
новороси , уклоністи та ті що хочуть все " нахаляву" !
все понимают
каждому давно известно
с этих слов начинаеться рекламма и ******.
В 14 году часто просто - добазаривались умелые переговорщики. Часто - тупо за бабки, отдавали квартиры, и т.д.
Ценой престижа Украины в мире при Порохе не возвращали НИКОГО. Или вы думаете, что таких предложений не поступало?
Зеля делает красивую рожу при плохой игре, т.к. глава МИД Нидерландов может говорить что угодно (мы вас понимаем и все ок, и т.д.), но факт есть факт - на днях парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в деле Боинга. Т.к. мы отдали ценного свидетеля - значит Украине есть что скрывать.
Путлер уже израсходовл запасы шампанского в Дюрсо..
Дружище,как ты оказался в плену и кто тебя вытащил?
А если Цемах на Трибунале скажет, что он запойный алкоголик и оговорил себя за чекушку?
Там и так улик выше крыши. Да и за жизнь ваших ребят,Сенцова - никаких Цемахов не жалко.
Цемах от путена инструкций точно не получал.
НЕ МЕЛИ збільних дурниць !!
Яник був не найтупішим президентом України)))