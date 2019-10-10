 АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд "Тедис Украина", "Филипп Моррис Украина" и ряд других производителей и дистрибьюторов сигарет

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.
Штраф был наложен на такие компании:
"Тедис Украина" - 3,4 млрд грн;
Филип Моррис Сэйлз Энд Дистрибьюшн - 366 млн грн;
"Филипп Моррис Украина" - 814 млн грн;
"Джей ти Интернешнл Украина" - 434 млн грн;
"Джей ти Интернешнл Компани Украина" - 488 млн грн;
"Империал Тобакко Продакшн Украина" - 167 млн грн;
"Империал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;
"Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн;
А/Т табачная компания.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.
"Поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единым и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, которые препятствовали выходу на рынок других субъектов хозяйствования. На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто сделали невозможным их появление на этом рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.
В АМКУ отметили, что в 2012-2015 гг. именно "Тедис Украина" не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58 % объема сигарет путем самовывоза или в розницу, то есть без всякой доставки покупателям). Однако производители никак на это не реагировали.
Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины налагать штраф на табачного монополиста "Тедис Украина".
Еще есть одна маленькая проблема, связанная с этим бегством: BAT и PM были 3 и 5 номерами в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины
А курцям зара сумно, цигарки знов подорожчають.
Намерение уже осуществилось?В статье об этом ни слова.
Гугль поманиторь
Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине. Власти выгоден контрабас и контрафакт.
Большинству курильщиков придется перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности. Это уже происходит по всей Украине.
Эти 4 табачные компании,работающие по белому являются крупнейшими из 10 плательщиками налогов и работодателями для тысяч человек.Гнать надо дебильную власть.
Доруководились,безумные?