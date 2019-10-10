 АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд дистрибьютора-монополиста "Тедис Украина" и ряд табачных компаний

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

Штраф был наложен на такие компании:

"Тедис Украина" - 3,4 млрд грн;

"Филип Моррис Сэйлз Энд Дистрибьюшн" - 366 млн грн;

"Филипп Моррис Украина" - 814 млн грн;

"Джей ти Интернешнл Украина" - 434 млн грн;

"Джей ти Интернешнл Компани Украина" - 488 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" - 167 млн грн;

"Империал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн;

А/Т табачная компания.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.

"Поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единым и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, которые препятствовали выходу на рынок других субъектов хозяйствования. На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто сделали невозможным их появление на этом рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В АМКУ отметили, что в 2012-2015 гг. именно "Тедис Украина" не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58 % объема сигарет путем самовывоза или в розницу, то есть без всякой доставки покупателям). Однако производители никак на это не реагировали.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины налагать штраф на табачного монополиста "Тедис Украина".