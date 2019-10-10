 Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против РФ были ослаблены без выполнения минских соглашений, - глава МИД Блок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве.
"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений", - сказал он.
Блок подчеркнул, что санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины.
"Снятие санкций будет зависеть от поведения России", - добавил он.