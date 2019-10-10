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 Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против РФ были ослаблены без выполнения минских соглашений, - глава МИД Блок

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с России без имплементации Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве.

"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений", - сказал он.

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Блок подчеркнул, что санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины.

"Снятие санкций будет зависеть от поведения России", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153228
 
 
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минские активно зарывают в землю вазелиновой властью, а за невыполнение формулы швайнмаера никаких санкций не предусмотрено
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И что они будут делать с решением этого суда?.. Вот и тянут
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