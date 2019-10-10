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Все про:ветераны (586) Зеленский (3199) льготы (471) боевые действия (1015)

 Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение льгот, в частности на жилье, для участников боевых действий на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он сообщил о время пресс-марафона.

"Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Мы встречались с ветеранами, с добровольцами, которые переехали в Киев, - у них нет возможности снимать жилье, у них нет возможности взять кредит из-за больших процентов. Мы обсуждаем с министром эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и по очереди на жилье ", - сказал Президент.

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По его словам, одним из вариантов решения проблемы жилья для ветеранов может стать строительство для них жилых комплексов взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.

"В этих жилых комплексах должны быть детские сады, школы и так далее", - подчеркнул Президент.

Глава государства также выступил за активный диалог с ветеранами.

Источник: https://censor.net.ua/n3153225
 
 
 Топ комментарии
 
руцко-украинской войны, пиzдюк вазелиновый!!!
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Спасибо пресс-марафону от нашего Народного найвыдатнишого политика современности за то,что теперь я знаю,что у него вместо мозга.

Он сам сказал,что у него в голове так:

Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7862
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Президент достоен своих избирателей . Вы сделали это вместе 🙋🙋🙋
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руцко-украинской войны, ****** вазелиновый!!!
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а твои слуги в жестких рукавицах от тебя Не поддерживают....
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Спасибо пресс-марафону от нашего Народного найвыдатнишого политика современности за то,что теперь я знаю,что у него вместо мозга.

Он сам сказал,что у него в голове так:

Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7862
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он ему не под силу. Не была фанатом его комического творчества, нет сил ни читать ни комментировать его нижайшее зеленое нашествие. Хорошего дня.
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Так он не сказал, что у него получается. Он просто сказал,что в голове у него кубик Рубика.

Может даже так.
Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4716

Судя потому,что оно несёт и делает, то даже скорее,что именно так.
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Я? Я, конечно поддерживаю, шо за вопрос?!
То оте... ну, другие слуги, мутят... А я не... Я - за... Или зе...
Мендель, где ты? Иди разберись, а то в край запутали журналюги!
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Президент достоен своих избирателей . Вы сделали это вместе 🙋🙋🙋
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Саме так......................... і ми не жалкуємо.
А дзявуління нікчемних порохосмоктунців зайвий раз підтверджує що все робиться вірно.
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Ну ещё бы кто бы в вас сомневался . Бывай ✋
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Ну це ти погарячкував, Олександровичу.....................
Давай припиняй цю безглузду кроваву бійню, а решта питань потім вирішиться.
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Вначале ходишь с протянутой рукой что бы тебе дали льготы.
Потом выслушиваешь, что бы воспользоваться.
Нужна монетизация льгот!
Льготы и привилегии - пережиток совка.
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Шмаркля сам четырежды раненный уклонившийся от воинской службы как никто другой понимает ветеранов и всем своим смелым сердцем их поддерживает (мама Римма не даст соврать).
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Після формули штангенмаєра , обдроченці бамбаса , теж стануть ветеранами !😈
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Зеленський: "А в головє у мєня ето: опілкі, свісєлкі, запчасті от кубіка рубіка.. еее..еее.."
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Вже час отримати уточнення, кого саме він вважає ветеранами війни, наших вояків, чи як?
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З ветеранами хоче домовитися - будь-які льготи - на трамваї безкоштовно покататися, на пляжі безкоштовно позагоряти, що там ще треба безкоштовно? У туалєти безкоштовний пропуск? Запросто.
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Кажуть убогий іхтамнєтов , навіть 70 кВт ,із зкидкою виділив , на місяць ветеранам ! Це незнана щедрість ! Слава іхтамнєтову - іхтамнєтов понад усе !😈
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