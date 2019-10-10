 "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа"

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестко (построил вертикаль отношений с СН, - Ред.), потому что у нас демократия. Люди их выбирали, они победили благодаря мне. Благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значят и профессионалы в своих регионах, городах", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что не хочет "ломать эту партию".

"Но если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - подчеркнул президент.

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