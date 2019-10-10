 "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа"

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Жестко (построил вертикаль отношений с СН, - Ред.), потому что у нас демократия. Люди их выбирали, они победили благодаря мне. Благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значят и профессионалы в своих регионах, городах", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что не хочет "ломать эту партию".
"Но если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - подчеркнул президент.
оно ж тебе четко сказало: "пофиг что те зебилы ВЫБИРАЛИ себе клоунов! Если МНЕ они неугодны - я их поразгоняю, а не те лохи что их выбирали"
И шо, ты снова начнешь истерить и раскаиваться
или всё диагнозы свои на цензоре ретранслируешь?
Поди, не в офисе моники сидишь, а на Цензоре!
слуги зеленского, а не слуги народа..)) Похоже единственная цель зеленского сегодня - это поржать над зебилами и их "выбором"
они возвели его в ранг тсаря )))))))))
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
Ну что зебобик, "эпоха бедности прошла", началась эпоха нищеты???
Киевляне, я Вас поздравляю!!! Слава Зе!!!
Зе, давай, бери билеты на Ростов, пока можно.
Це шизофазія, уривок з промови хворого шизофренією.