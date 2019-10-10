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Все про:Зеленский (3199) Слуга народа (348)

 "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа"

Президент Владимир Зеленский согласился, что выстроил "жесткую" политическую вертикаль по отношению к партии "Слуга народа", члены которой избрались в парламент благодаря ему.

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестко (построил вертикаль отношений с СН, - Ред.), потому что у нас демократия. Люди их выбирали, они победили благодаря мне. Благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значят и профессионалы в своих регионах, городах", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что не хочет "ломать эту партию".

"Но если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - подчеркнул президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153223
 
 
 Топ комментарии
 
Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
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Через рік Зе, з такими темпами і в тому напрямку куди прямує, разом хряком Януковичем в Ростові по пеньках буде стрибати в кращому випадку. "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 6785
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Цікаво,чому так не любе влада пана Дубинського?Ні минула,ні теперішня?
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Через рік Зе, з такими темпами і в тому напрямку куди прямує, разом хряком Януковичем в Ростові по пеньках буде стрибати в кращому випадку. "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 6785
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Витя застолбил только одно место для пэти
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Сер гей, краще розкажи як ти лохонувся. "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 7756
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зебил, ты так и не понял как тебя сейчас моника шмаркль опустил? "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9969
оно ж тебе четко сказало: "пофиг что те зебилы ВЫБИРАЛИ себе клоунов! Если МНЕ они неугодны - я их поразгоняю, а не те лохи что их выбирали" "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9969
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животное,ты с ташкета вернулось?
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а, чухонец.. так это ты под ником "серГей серГеев" жопой виляло?))
И шо, ты снова начнешь истерить и раскаиваться


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вот так оно с зебилами всегда: было "днипро"- а стало "сэргей сэргэев" "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9610
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ну, ты раздуплилось, наконец-то, лишнехромосомное?))
или всё диагнозы свои на цензоре ретранслируешь? "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 6965
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"Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 7822 зебил, ты там рукоблудством поменьше занимайся, убогий
Поди, не в офисе моники сидишь, а на Цензоре!
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"Люди их выбирали, они победили благодаря мне"

слуги зеленского, а не слуги народа..)) Похоже единственная цель зеленского сегодня - это поржать над зебилами и их "выбором""Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 8643
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Ваша секта идиотов-свидетелей Святого Пеэтра Рошенко это уже к осени первый раз обещала, затем "осенью", теперь уже "через рік"?"Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 1924
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після сьогоднішнього Зе спілкування , питання де "идиоты -свидетели" автоматично знято і 100% показує на вашу спілноту зебілів фанатів Зе сцкла. "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 2007
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Да верю я вам идиотам. Узбагойся и не нервничай! "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 3596
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твоя віра мені до лампочки, ти своєму зе наркоману головне,щоб вірив "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 5713
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так они не протянут так долго, голодные и холодные...безработные...КТО этому как и остальному Поверит....
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скажите ему кто-то что он не царь, и у него строго определенные полномочия. а то во все дела свое зеленое рыло всунул
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а это скажите спасибо "конституционному суду"
они возвели его в ранг тсаря )))))))))
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Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
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"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши пардон, как крисы Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"
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та голохвастов прямо профессор риторики, в сравнении с зеленским))
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Через год тебя самого было бы хорошо погнать и покидать тебе в спину твои кассовые аппараты.
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пора уже ЗЕленого отправлять в Ростов. иначе путен половину населения Украины отправит за Магадан, лес валить!!!
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общество поддержало не фамилию , а изменения которые должны произойти в стране , и если их не будет , то через год будет запрос на смену фамилии гаранта
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Да правильно оно сказало лохторат поддержал его фамилию, ну которая Голобородько.
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Йух он распустит. Через год даже самые заклятые зебилы проголосуют за кого угодно, только не за "слуг" "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 7094
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А порохню не карежит,шо Зе на английском отвечал?
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корежит конечно . а еще их корежит. что Михо знает 7 языков .
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нр. ит с вери найс, иф президент ноу инглиш ленгвич!
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Английское произношение зельки корежит любого, более-менее знающего английский язык.
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Все,шо он говорил,все было понятно.Если ты 0 в английском тогда все понятно.вы визжали,шо он и на мові не вміє балакати,а тут бац...и зрада,ещё и на англиском заговорил и не так уж и плохо.
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Ти ще досиди до того часу на тубареткі.
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его место в дурке с другими наполеонами..
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«Київтеплоенерго» хоче підвищити тарифи на опалення з 1 січня 2020 року. Про це йдеться в проекті тарифів, опублікованому на сайті компанії.Т ак, тарифи на опалення для населення хочуть підвищити з 964,19 грн / Гкал до 1 250, 01 грн / Гкал.

Ну что зебобик, "эпоха бедности прошла", началась эпоха нищеты???
Киевляне, я Вас поздравляю!!! Слава Зе!!!

Зе, давай, бери билеты на Ростов, пока можно.
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зе типичный поц с лубянки. Как-то пу@ло тоже также говорил, что пойдите спросите людей на улице - хотят ли они Майдан?? Когда глава страны строит будущее страны на сплетнях и разговорах, как бабушки возле подъезда, это уже дно непробиваемое. шлемазл "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 1160
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Вот вам и покращення , через год... А кто возместит убытки на внеочередные выборы?... Блин, вместо конструктива - один деструктив... Уже предполагает , шо пришли своей ватагой слуг не плекаты и что-то производить, а , просто по приколу, чубитися.
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По приколу були обрані, - по приколу і діють.
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не понял, у нас демократия, но если, что "я их распущу"...
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Его самого через год на шалевку распустят.
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Т.е. Зе сам сказал, что у нас парламентско-президентская форма правления, но при этом готов разогнать парламент, без достаточных, на то, по Конституции и закону, основаниях? Полный трешак! Как и то что все эти депутаты (из его зеленой партии) - на самом деле просто "палец, нажимающий кнопку", а бе самостоятельные ЗАКОНОТВОРЦЫ! Рука-лицо...
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"Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему - библиотекарь. В народе - колхозник. В магазине - продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен». И бухгалтер работает по другой линии - по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет!"
Це шизофазія, уривок з промови хворого шизофренією.
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Я хотів би побачити це шоу - щоб СН почали в прямому сенсі цих слів їсти одне одного...


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