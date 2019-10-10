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Все про:Германия (3427) евреи (252) теракт (2022) Ложкин (161)

 Евреи всего мира скорбят вместе с родственниками жертв теракта в Галле, - Ложкин

В день великого праздника Йом-Киппур практически каждый год активизируются террористы и правоохранительные органы вынуждены быть особенно бдительными. Евреи всего мира скорбят вместе с родственниками жертв теракта в Галле, Германия.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

По словам Ложкина, теракт в Галле произошел в момент, когда местная еврейская община собиралась в синагоге для праздничной молитвы.

"Преступник в камуфляже, открыв огонь по находившимся снаружи, попытался заложить взрывчатку под дверь синагоги и ворваться внутрь. Еще один пакет взрывчатки он забросил на находящееся тут же еврейское кладбище. Двое — мужчина и женщина — погибли на месте. Есть и раненые", - прокомментировал он.

Как сообщалось, полиция уже задержала преступника, который 9 октября в городе Галле (земля Саксония-Анхальт, Германия) совершил теракт, в результате которого двое людей погибли, еще несколько получили ранения. Преступник транслировал нападение в интернете. По данным следствия, речь идет о 27-летнем гражданине Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3153221
 
 
 Топ комментарии
 
Не пригадую, щоб цей пан хоч раз висловив співчуття родинам наших загиблих воїнів..ні як державний чиновник, ні як приватна особа..
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В Украине евреи не погибают , Германия нам рассказывает , как надо бороться с террористами на Донбассе .
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Как эта новость касается нас?
В мире каждый день кто то кого то убивает...
Но только Ложкин заслужил внимание...

Шо за WTF?
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Если судить по колличеству порохастых свинособак, гавкающих на Цензоре, так в Украине 100500% за сывочолого мародера. А ты гришь- .хоть вас и много...
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Ригореванш, зелена шмаркля, почався після 21 квітня.. Вся ригомразь почала збігатися в країну де перемогло нікчемне малоросійське бидло.
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Брехня! Зеленський навіть співчуття не висловив. Ніколи йому на брёхвинге бреше.
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В Украине евреи не погибают , Германия нам рассказывает , как надо бороться с террористами на Донбассе .
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В Украине украинцы погибают - вот что страшно.
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Президент Еврейской конфедерации Украины.Евреи Украины хоть об этом знают? Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 1368
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Говорят, он сам основал эту конфедерацию
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Конфедерация и федерация - это формы государственного устройства. Конфедерация и федерация являются совокупностью территориальных образований разной степени автономий. Конфедерация и федерация создаются как союзы и альянсы, созданные для защиты от внешних и внутренних угроз.
От кого это чмо собирается защищаться?От украинцев?И кто еще в эту федерацию входит?
Наверное его бывший патрон Янукович со своими страусами?
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Дело в том что слово "конфедерация" странно звучит в этом словосочетании. Приблизительно как Президент Еврейской автоматизации Украины....
Какой смысл, хрен поймёшь) Ну этот Ложкин так видит эту херню в которой он президент.
Другой правильны Ложкин котиков рисует
Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 7016
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Як мінімум одна людина в Німеччині зрозуміла, що євреї вчергове тягнуть світ у третю світову війну. Бо дехто забуває, хто за національністю ***** і 80% його банди.
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Интересно см они уже расписали куда бомбам падать а куда нет
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Как эта новость касается нас?
В мире каждый день кто то кого то убивает...
Но только Ложкин заслужил внимание...

Шо за WTF?
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Где твой скорьбеж когда убивают палестинцев?!!
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Да прям там. Зеленский вроде как говорил что президент Франции, Германии, Рашки и Украины будут принимать решение о полной амнистии террористам. В Европе знают об етом?В Украине Конституционный суд принял закон который освобождает террористов под домашний арест или залог. А Зеленский
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І що Ізраїль скаже що в Німеччині розгул антисемітизму та запровадить санкції ?
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Не пригадую, щоб цей пан хоч раз висловив співчуття родинам наших загиблих воїнів..ні як державний чиновник, ні як приватна особа..
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він не пан, він злодій
вичавлюйте раба
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Відколи це ввічливість стала ознакою рабства..?
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Із 67-ми коментарів на цей час - 45-ть видалено.. Потужно, цензор..
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Боже! Благослови і захисти Ізраїль!
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ахаха, а ты почитай как Яхве их тысячами травил язвами и вырезал как свиней из-за пустяков. почитай и не пиши туфты. или свитая Пиплия врет? Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 4683
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Россия мутит воду буквально везде. Владимир Свинопутин работает по специальности.
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Люди погибли и это ужасно. Но ложке обязательно надо выделить национальную принадлежность погибших, якобы из-за этого мы должны скорбить сильнее
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Писал ли такие посты ложкин про украинцев во время Иловайска и Дебальцево?
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Это правильно . Но ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ГОЛОДОМОР УКРАИНЦЕВ ?
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Дайте угадаю, он, небось, "харекришна" выкрикивал.
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