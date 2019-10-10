 С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным", - написал он.



График: Дубилет/Telegram

Дубилет отметил, что одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране: "Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается".

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"Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти.

Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).

Что видим:

1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.

2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.

3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).

Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.

Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе", - написал он.



