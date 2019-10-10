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 Политика Украины, Общество
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Все про:демография (211) Дмитрий Дубилет (23)

 С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет

С начала года количество граждан, проживающих на территории Украины, сократилось на 1,5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным", - написал он.

С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет 01
График: Дубилет/Telegram

Дубилет отметил, что одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране: "Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается".

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"Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти.

Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).

Что видим:
1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.
2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).

Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.

Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе", - написал он.

С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет 02
С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет 03

Источник: https://censor.net.ua/n3153220
 
 
 Топ комментарии
 
Вот шо Зеля животворящий делает! Обещал вернуть украинцев на зарплаты в 4000 евро и хде это всё?
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Ты зебил прям, как твой хозяин - главное нагло врать. Хуцпа!
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Типичный порохобот который даже не заметил на таблице что при порошенко свалило в 2 раза больше людей
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Вот шо Зеля животворящий делает! Обещал вернуть украинцев на зарплаты в 4000 евро и хде это всё?
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Типичный порохобот который даже не заметил на таблице что при порошенко свалило в 2 раза больше людей
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Ты зебил прям, как твой хозяин - главное нагло врать. Хуцпа!
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Типичный зелебот, который незаметил, что порошенко уже не президент. Чего ж они не вернулись в то процветание, которое тут сделала сопля? Дайте ему сто дней? Сколько раз по сто?
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Ты думал сразу после выборов благополучие наступит? Саакашвили сказал только через 20 лет будем жить как при Януковиче.
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А сопля всю предвыборную компанию строила на том, что при желании, которого нет у бОрыги, процветание возможно уже вчера.

Неужто бубочка брехал? Надо же? А с виду такой погядочный евгейский мальчик?!
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И Зеленский, и Порошенко, и главное Путин и эту цепочку можно продолжать выше и выше приложили руку к тому,что украинцы выезжают из своей страны.Кому- то выгодно освободить Украину от украинцев.
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А без оскорблений никак? Этому вас в рашке научили шоле?
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Эх жаль цензор пропорошенковский, иначе тебе бы пришлось уже регать новый аккаунт)
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жаль, что ты звездобол тупорылый, за что такое горе в родителям?
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У тебя извилин в голове не хватает понять, что Цензор может и про-порошенковский, но тебя, Зебила, не банит. И ты цени, курва, что тебе не приходится регать новый аккаунт. Хотя судя по твоим словам был бы Цензор зеленым, тут бы всех банили. Именно этим и отличаются гнилые зелеботы от людей. Люди никого не хотят банить. И только у зеленых соплей бан - последний аргумент.
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зебил, ты график вверх ногами держишь.
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При Порошенко свалило в два раза больше..., почему же они не возвращаются? Зеленский сколько уже президент? Нихрена не меняется только все больше и больше сомнений в действиях нынешнего президента. Можешь думать что я порохобот я не обижаюсь но и ты не обижайся что ты зебил
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Це він вчителям обіцяв. Нещодавно я перетнувся з дружньою компанією вчителів і помітив цікаву закономірність: вчителі укр. мови, хімії та фізкультури - адекватні люди, підтримали Пороха. А вчителька математики (явно недотрахана тітка) чомусь проголосувала за зю і перебуває у стані внутрішньої колотнечі. Цікаво, чому саме?
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Нехай ініціативні люди заробляють для родини якусь копійчину.
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Каких нибудь 15-20 лет и оставшиеся заживут как в Сингапуре.
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не факт, может количество заробитчан в єтот период увеличилось, нужно смотреть вцелом за год
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Сделайте перепись населения и мы узнает точные цЫфры а не среднюю температуру С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3971
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пипец... РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПРОПИСАНЫ И ИМЕЮТ ГРАЖДАНСТВО , И КОТОРЫЕ ЕСЛИ И ВЫЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ ТО ТОЛЬКО НА 3-6 месяцев !!!
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5% населения "корова языком слизала" за полгода! С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7298
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Если война не прекратится то скоро в Украине останутся одни порохоботы, и те вымрут быстро
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21 день- какой-то избирательный срок для манипуляций со статистикой.
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никаких манипуляций, социолог картежник
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Дубилет-молоток,профессионально занялся этим важным вопросом.Интересно бы взглянуть на графики пяти прошедших лет.У Пети клэпки не хватило такой график построить.У него наверное другие графики были с долларами и евро,которые в офшоры выводил при помощи "слепых трастов".
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Розумні і енергійні зрозуміли, що тупе та ледаче бідло, яке голосувало за Зє! ніколи не зміниться та вирішили, що не варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні моменту, поки бидло те або порозумнішає, або окАчуриться!
Їдуть з кінцями навіть ті, кому тут було дуже не погано: дрібні та середні бізнесмени, дизайнери, архітектори, інженери, що мали тут дохід у 1-1,5 тис євро на місяць. Їдуть заради майбутнього дітей, бо ТУТ ЖОПА НАСТАЛА!
Євреї висмокчуть Україну як павук муху а оболонку продадуть кацапам під радісне улюлюкання 73%.
Ті що не поїдуть їстимуть власних дутей, як то було у 33 році. Саме таку ціну платять ті, хто віддає власну країну на поталу євреям.
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останутся глазковы, бо прислуга жидам таки нужна
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пиплом надо заниматься, другого нет
вечное завывание "не той нарид достался" партийных лузерных лошков
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Яким чином, коли піпл хаває тележвачку, а 90% ефірного часу контролюють телеканали, що належать євреям та кацапам?
Виявляється формула щастя народного дуже проста:
У владі жиди, на екрані "Свати".
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надо искать методы, имея такие входящие данные
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поехал на работу за рубеж на 5 месяцев - стал невозвращенцем 6 раз. как-то так выходит.
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с НГ ФОПОЫ закроются еще пару миллионов поедут в польшу толчки мыть.
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что за бред
Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня, так они там больше 21 дня находятся, а потом месяц и более дома

если уже считать то мигрантов, тех которые получили гражданство другой страны
а не тех кто более 21 дня отсутствует, у меня сосед, его не было летом месяца два наверное, потом приехал и уехал с семьёй опять но в Турцию или куда они там ездили на отдых короче
потом приехали, скоро опять кажись поедет
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или уже поехал наверное, я неделю дома не была и перед этим не попадался
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Терміново відмінити безвіз та ввести виїздні візи, як у рашці, тільки не лише для силовиків, а для всіх гоїв!
Бо не буде кому на євреїв працювати!
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та с этими передастами во власти ЕС и так безвиз отменит
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Допустим свалило много людей при Пороху..., почему же не возвращаются теперь при новой власти которая обещала много но ничего не сделала, только дурацкие законы, капитуляция.... Неужели опять виноват Порох?
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куда все уезжают??? А кто будет отвоевывать мятежный Лугандон у донецкого ополчения??? Наверное старики и остатки выживших после 7 волн турчиновских мобилизаций добровольцев-радикалов????
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