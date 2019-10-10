 С начала 2019 года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.
"Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным", - написал он.
Дубилет отметил, что одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране: "Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается".
"Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти.
Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).
Что видим:
1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.
2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).
Я хочу построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор.
Уточню, это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло в том числе по ним оценивать работу власти в долгосрочной перспективе", - написал он.
Неужто бубочка брехал? Надо же? А с виду такой погядочный евгейский мальчик?!
Їдуть з кінцями навіть ті, кому тут було дуже не погано: дрібні та середні бізнесмени, дизайнери, архітектори, інженери, що мали тут дохід у 1-1,5 тис євро на місяць. Їдуть заради майбутнього дітей, бо ТУТ ЖОПА НАСТАЛА!
Євреї висмокчуть Україну як павук муху а оболонку продадуть кацапам під радісне улюлюкання 73%.
Ті що не поїдуть їстимуть власних дутей, як то було у 33 році. Саме таку ціну платять ті, хто віддає власну країну на поталу євреям.
вечное завывание "не той нарид достался" партийных лузерных лошков
Виявляється формула щастя народного дуже проста:
У владі жиди, на екрані "Свати".
Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня, так они там больше 21 дня находятся, а потом месяц и более дома
если уже считать то мигрантов, тех которые получили гражданство другой страны
а не тех кто более 21 дня отсутствует, у меня сосед, его не было летом месяца два наверное, потом приехал и уехал с семьёй опять но в Турцию или куда они там ездили на отдых короче
потом приехали, скоро опять кажись поедет
Бо не буде кому на євреїв працювати!