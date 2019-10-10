 Зеленский о спорах с Коломойским по "ПриватБанку": В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться

"В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

В то же время президент указал, что не получил поддержку по данной позиции.

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"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми я должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста – НБУ, Коломойский, суд. Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – указал Зеленский.

Президент также допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам банка из государственного бюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.

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