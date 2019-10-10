 Зеленский о спорах с Коломойским по "ПриватБанку": В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться

"В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
В то же время президент указал, что не получил поддержку по данной позиции.
"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми я должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста – НБУ, Коломойский, суд. Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – указал Зеленский.
Президент также допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам банка из государственного бюджета.
"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.
ИЛИ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ...
Знаете, НАДОЕЛИ "КОНСТАТАЦИИ ФАКТОВ"! "У БЮДЖЭТИ НЭМА ГРОЩИВ - ТОМУ ЗАТЯГУЙТЭ ПОЯСЫ"...ДА, ТАК ЛЮБОЙ СМОЖЕТ!!!
НЕТ! ЭТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ДЕНЕГ....ПОЭТОМУ...УСТУПИТЕ МЕСТО ТЕМ, КТО ИХ В СОСТОЯНИИ НАЙТИ! ВОТ В ЭТОМ ПРИНЦИП КОНКУРЕНТНОСТИ И ДЕМОКРАТИИ, А НЕ АФЕРИЗМА КАК В УКРАИНЕ (НА.е.б..АЛ ЭЛЕКТОРАТ, ВОДРУЗИЛ ЖО...ПУ В КРЕСЛО И ....5 ЛЕТ ГРАБИШЬ)...
РЕБЯТА! ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" И "ПРАВИЛА ИГРЫ"!!!
Имхо, они даже не понимают о чем речь. Считают, что вот если народу пояснить, что у них ничего не получается, то народ проникнится и по-прежнему будет ждать их объяснений, заглядывая им в рот.
1.5 ярда грабителю януковичу
5 ярдов грабителю коломойскому
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А ЗАЧЕМ ТОГДА СУД?
НУ, ДЛЯ ЧЕГО СУД "ЛИНЧА" МНЕ ПОНЯТНО, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ЭТОЙ БРЕДЯТИНЫ ОН МАСТЕРА ИМИТАЦИИ ИГРЫ Х..М НА РОЯЛЕ. \
Беня протупил. Лучше бы он глухонемого выбрал.
решала недоделанный
Адепт коломойського?
Наоборот, шумиха с формулой Штайншвайнера, отвлекает общество от суда по Привату, который пройдет 17-го.
Выразить свою гражданскую позицию надо. Но хождение с флагами ситуацию не изменит, а переворот все только усугубит.
Решить проблему может только физическая ликвидация незнамо кем без доказуемой привязки к какой-либо политической силе (как Кенеди).
та отменить нафиг эти суды, карать по указу сцаря
Источник: https://censor.net.ua/n3153217
А не ты ли, п#здобол, обещал еженедельно снимать мантии с недоборосовестных судей?
Много наснимал за 6 недель?!
Тебе пейсы мешают навести порядок?!
Но наши сасые справедливые суды не признают их проверку? БРАВО!!!
А зеленые лошки-держат флажки.
Владимира Зеленского - «общая победа» его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил:
«Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
«У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского.
Мы болеем за Зеленского.
это ж в цирк ходить не надо
(только перед закордоном стыдно!)
Стесняюсь спросить... У нас - это у кого?
Полная роспись в импотенции. И это при том, что беспредел Приватбанка во времена Яныка просто зашкаливал.
Юристы Привата массово тупо рисовали запредельные задолженности с потолка. После этого с этими филькиными грамотами смело появлялись в судах и диктовали судьям условия про удовлетворения исков Привата. Известны неоднократные случаи моментального увольнения судей после их отказа удовлетворения хотелок Привата.
Юристы, адвокаты и судьи про этот беспредел очень хорошо осведомлены. Это была запредельная дикость.
Я понимаю если бы Петя такое сказал. Но у клоуна подавляющее большинство везде... Везде своих людей поставил. Теперь в стране даже солнце не встает без разрешения клоуна и вдруг: мне не дают... Кто не дает??? Брешет скотиняка.. ой брешет!
Задайте клоуну вопрос: если ФБР попросит завтра выдать им коломойско (по обвинению в отмывании денег) преЗедент это сделает???
Он сдает Украину по заданию Коломойского по простой схеме:
Получить Приват любой ценой!!!
но получение Привата- есть дефолт. А дефолт означает нищету и бунт в Украине при котором упадет капитализация Привата.
Избежать дефолта можно только если кремль оплатит долги Украины. Но за это надо продать кремлю Независимость самой Украины - что и делает пацанчик Коломойского.
Капитуляция в обмен на капитализацию... формула Штайнмаера-Коломойского
Бизнес и ничего кроме бизнеса!
да-да... все так и было)