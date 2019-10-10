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 Политика Украины
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 Зеленский о спорах с Коломойским по "ПриватБанку": В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-собственником "ПриватБанка" Игорем Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей.

"В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

В то же время президент указал, что не получил поддержку по данной позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом, - Зеленский

"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми я должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста – НБУ, Коломойский, суд. Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – указал Зеленский.

Президент также допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам банка из государственного бюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153217
 
 
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с языка сорвал притом полный день зашквара ЗЕ
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с языка сорвал притом полный день зашквара ЗЕ
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Вова, если Коломойский вывел деньги и финансировал депозитами свои собственные предприятия, то о чем договариваться? Сколько лет Коломойскому сидеть в тюрьме?
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Коломойский должен вернуть ворованное (миллиарды долларов), а не государство ему.
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про кто кому никто не уточнял, вернут бене и януковичу честнонаворованные, а нариду ********** палочку покажут.
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ЕСЛИ В СУДАХ "НЕ ВСЁ ТАК ЧЕСТНО" - НАДО...ЗАСТРЕЛИТЬСЯ!
ИЛИ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ...


Знаете, НАДОЕЛИ "КОНСТАТАЦИИ ФАКТОВ"! "У БЮДЖЭТИ НЭМА ГРОЩИВ - ТОМУ ЗАТЯГУЙТЭ ПОЯСЫ"...ДА, ТАК ЛЮБОЙ СМОЖЕТ!!!
НЕТ! ЭТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ДЕНЕГ....ПОЭТОМУ...УСТУПИТЕ МЕСТО ТЕМ, КТО ИХ В СОСТОЯНИИ НАЙТИ! ВОТ В ЭТОМ ПРИНЦИП КОНКУРЕНТНОСТИ И ДЕМОКРАТИИ, А НЕ АФЕРИЗМА КАК В УКРАИНЕ (НА.е.б..АЛ ЭЛЕКТОРАТ, ВОДРУЗИЛ ЖО...ПУ В КРЕСЛО И ....5 ЛЕТ ГРАБИШЬ)...
РЕБЯТА! ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" И "ПРАВИЛА ИГРЫ"!!!
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РЕБЯТА! ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" И "ПРАВИЛА ИГРЫ"!!!

Имхо, они даже не понимают о чем речь. Считают, что вот если народу пояснить, что у них ничего не получается, то народ проникнится и по-прежнему будет ждать их объяснений, заглядывая им в рот.
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так он через плюсы и 95-квартал выводил, так что ответ "нисколька". иначе сидеть должна половина чмонобольшинства.
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Аут...? Хм.. да нет...скорее уж IN!!! Right IN topic! Добазариться надо, вот она как, Михалыч!
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возвращает награбленное:
1.5 ярда грабителю януковичу
5 ярдов грабителю коломойскому
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если свыноклан неправильно забрал у каламойши банк, вернуть народу деньги путем конфискации у свыноклана
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"Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95"."

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ЧТО ОНО ЛЕПИТ!!!!!
А ЗАЧЕМ ТОГДА СУД?
НУ, ДЛЯ ЧЕГО СУД "ЛИНЧА" МНЕ ПОНЯТНО, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ЭТОЙ БРЕДЯТИНЫ ОН МАСТЕРА ИМИТАЦИИ ИГРЫ Х..М НА РОЯЛЕ. \
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правильно, судью можно вызвать ночью на кофе и результат последует незамедлительно и как надо....ведь есть у вовы такой козырь....вот только уже все знают, что вова дяде должен...
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его надо срочно в отставку ,пока он не натворил не возвратных вещей
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В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться, - Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку

Беня протупил. Лучше бы он глухонемого выбрал.
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конец эпохи договорняков (с)

решала недоделанный
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Зєля. Покажи, що ти не сцикун. Вночі заарештуй Коломойського, і тої ж хвилини відправ його до США. У ФБР на нього вже є обвинувачувальний акт. Якщо зробиш це- буду аплодувати тобі стоячи.
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Обвинувачувальний акт покажіть, дуже цікаво. Чому це США й досі не подали запит на видачу їм Коломойского?
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Ахаха))) дуже смішний жарт. Обвинувачувальний акт оберігається так, щоб злочинці навіть не здогадувались, про що там ідеться.
Адепт коломойського?
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тобто питання на фінішній лінії! вова ж он чєстний, сам варавать нє будєт, і другім нє даст...ну кроме бабушкі! как ей то атказать
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14-го мирный марш против капитуляции. Бене он абсолютно пох.

Наоборот, шумиха с формулой Штайншвайнера, отвлекает общество от суда по Привату, который пройдет 17-го.

Выразить свою гражданскую позицию надо. Но хождение с флагами ситуацию не изменит, а переворот все только усугубит.

Решить проблему может только физическая ликвидация незнамо кем без доказуемой привязки к какой-либо политической силе (как Кенеди).
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От бубочка вже і добалакалася. Видно дія попередньої дози коксу закінчилася, а нову ще його "дєвочка " не встигла підігнати . Так про що там бубочка збирається домовлятися з калашмойскім по банку ?😕
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Смотрю прямую трансляцию зе, и понимаю, что он очень устал, так устал, что заговаривается. Я порохобот, но 4 часа говорить полуправду а шо остальное время, только вранье? Думаю 10 часов марафона не будет. Все равно, что 10 часов заниматься секаси.
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>и не во всех этих делах у нас может быть победа

та отменить нафиг эти суды, карать по указу сцаря
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На этом "я в вопросе Привата на стороне Украины" прокисло.
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В суде не все так честно, не все так чисто
Источник: https://censor.net.ua/n3153217

А не ты ли, п#здобол, обещал еженедельно снимать мантии с недоборосовестных судей?
Много наснимал за 6 недель?!
Тебе пейсы мешают навести порядок?!
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раньше Беня проигрывал, а теперь надо договариваться....готовит мнение для зомбирования мозгов...только вот коммуникация зеленых уже хромает, иммунитет появился против них
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капец... все - с Беней Зе уже договорился , но мне понравилась фраза Бени в одно интервью - "Новые выборы пройдут через год и вы выберете кого захотите " ... пздц - т.е. сейчас мы доворуем все что осталось от пАпередников (земля, промактивы, приват) и досвидание лохи...
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Ну да. Зебеня не зря только, что анонсировал разгон, своей Рады.
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Интересно с ним там рядом есть коммуникаторы которые отслеживают соц сети мне кажется ему пора прекратить прессуху народ просто в шоке еще пол дня и всем крышу сорвет от этого треша
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А деякі зєбіли поспішили собі на видних місцях тату "Зє" понабивати. Цікаво було б зараз на них поглянути 😃
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Пейсбух почав міроточіть, так їм зебубочка люба.
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це було зрозуміло в принципі, що зелений упирь хоче знищити ще й нашу фінансову систему, при пороху цей виродок коломойський сидів і не рипався, ну що робимо ставки: поверне чи не поверне суд Приват банк Коломойському ?
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Первая инстанция уже вернула Приват Коломойскому. 18 апреля. При пороху.
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по привату декілька судів. ручний оаск визнав незаконною перевірку привату, і висновки кролу що були основою для націоналізації банку. тепер господарський має скасувати саму націоналізацію. рішення давно куплене, просто йому потрібен час
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Kroll завоевали репутацию агентства, которое может практически все. Если в мире совершено преступление, они его раскроют. Начиная с 1972 года Кролл, раскрыв десятки громких финансовых, криминальных, политических дел построил целую детективную империю с блестящей репутацией.
Но наши сасые справедливые суды не признают их проверку? БРАВО!!!
А зеленые лошки-держат флажки.
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Ну, если зеля по-твоему, такой правильный, пусть отыграет все взад. Или слабо? П@здеть - не мешки ворочать
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Офигенно вы там в минстеце придумали, сначала при Пеце провести национализацию с нарушениями, потом суд признает ее незаконной - а Зеля должен отыграть все взад. Та же фигня с минскими договорняками, при пухлом их сначала подписали - а теперь Зеля должен думать как из 11 пунктов выполнить только 2, притом не по порядку и не полностью.
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Він виконує лише 1 пункт: капітуляція України.
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Покажите кто нибудь этому дурачку....КОНСТИТУЦИЮ!)))
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Боюсь, что оно не сильно образованно и врядли Конституцию потят, вот журнал Мурзилка другое дело.
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Панство, а як би це пролезло в президенты в 2014?
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перепишут УК в турбо режиме... и всего делов Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться - Цензор.НЕТ 9733
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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины
Владимира Зеленского - «общая победа» его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил:
«Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
«У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского.
Мы болеем за Зеленского.
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ой как же нам повезло с преЗЕдентом...
это ж в цирк ходить не надо
(только перед закордоном стыдно!)
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почему? Его шапито и закордон веселит Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться - Цензор.НЕТ 5691
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против его шапито ничего не имею...но преЗЕдент... же не КВН и не лиги смеха..а Украины...
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та то такэ... Главное - сцена, софиты, благодарные зрители и лайки в ФБ Зеленський про спори з Коломойським за "Приватбанк": У суді не все так чесно і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно ще до суду домовитися - Цензор.НЕТ 2633
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Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа.

Стесняюсь спросить... У нас - это у кого?
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вот это и есть!! то ради чего задумана эта вся,,конференция"(чтоб отвлечь внимание от передачи привата коломою) (кто не понял повторюсь:Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться)маленькое уточнение!!думаю что ,,не до суда договориться" а ,,до суда уже договорено". Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться - Цензор.НЕТ 72 Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку: В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться - Цензор.НЕТ 6811
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зеля підписав приговор приват банку він його здае коломойському це ще одна капітуляція еврейськоросійської влади котра прийшла докерування державою ,самий великий удар буде по іміджу цим клоунам
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по закону,если нет,будем договариваться-прощай приват банк!
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Что кукла может сделать с кукловодом? Ничего! Вот Зелёный и говорит тоже самое.
Полная роспись в импотенции. И это при том, что беспредел Приватбанка во времена Яныка просто зашкаливал.
Юристы Привата массово тупо рисовали запредельные задолженности с потолка. После этого с этими филькиными грамотами смело появлялись в судах и диктовали судьям условия про удовлетворения исков Привата. Известны неоднократные случаи моментального увольнения судей после их отказа удовлетворения хотелок Привата.
Юристы, адвокаты и судьи про этот беспредел очень хорошо осведомлены. Это была запредельная дикость.
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я конечно могу себе позволить обдуманый риск но это уже дурно воняет, пора забирать депозит...
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Но мне не дают возможности это сделать...

Я понимаю если бы Петя такое сказал. Но у клоуна подавляющее большинство везде... Везде своих людей поставил. Теперь в стране даже солнце не встает без разрешения клоуна и вдруг: мне не дают... Кто не дает??? Брешет скотиняка.. ой брешет!
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"Опъянение победой подчас переходит в алкоголизм".
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"Андрушко пригает" чуть не покалечил охрану, Мендель все правильно делала.
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Д ты что??? Договариватся??? Ну кто сомневался??? Не зря МВФ уехал со словами: денег для вас нет но вы держитесь здесь!!!
Задайте клоуну вопрос: если ФБР попросит завтра выдать им коломойско (по обвинению в отмывании денег) преЗедент это сделает???
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Зеро=ноль этими словами полностью признал, что он слуга Коломойского!!!!
Он сдает Украину по заданию Коломойского по простой схеме:
Получить Приват любой ценой!!!
но получение Привата- есть дефолт. А дефолт означает нищету и бунт в Украине при котором упадет капитализация Привата.
Избежать дефолта можно только если кремль оплатит долги Украины. Но за это надо продать кремлю Независимость самой Украины - что и делает пацанчик Коломойского.
Капитуляция в обмен на капитализацию... формула Штайнмаера-Коломойского
Бизнес и ничего кроме бизнеса!

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Поведение Пороха: приват - гос. банк и все на...уй. Есть вкладчики, есть их деньги, есть предсказуемая перспектива по продаже банка и возврата капиталов, вложенных государством в банк, банк спокойно готовят к приватизации в 20-21г.г. Поведение Скомороха: надо договариваться и сдавать страну Коломойскому с Путиным. Вот это вот оно, зебилоиды. И "оно" даже вам не понравится. Про остальных и говорить не приходится.
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Влиять на суд не нужно. Но где расследование махинаций Бени? А ведь это он должен бегать по судам в качестве обвиняемого. Но ему весело и вольготно в зестране.
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На суд оно, б..., не влияет. Хотел бы, повлиял. Падло.
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Президент у которого большинство своих людей в законодательной, исполнительной и судебной ветви власти рассуждает, что очень может страна проиграть дело "по Привату", но он очень даже "против".
да-да... все так и было)
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Бені приват? Вирішить суд! Пашинскій бандит? Давайте спитаємо у людей!
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Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Марк Твен
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Всех олигархов нужно посадить а награбленное конфисковать
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