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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Коломойский (1200) Приватбанк (534)

 В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться, - Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей.

"В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

В то же время президент указал, что не получил поддержку по данной позиции.

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"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми я должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста – НБУ, Коломойский, суд. Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – указал Зеленский.

Президент также допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам банка из государственного бюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153217
 
 
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с языка сорвал притом полный день зашквара ЗЕ
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возвращает награбленное:
1.5 ярда грабителю януковичу
5 ярдов грабителю коломойскому
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если свыноклан неправильно забрал у каламойши банк, вернуть народу деньги путем конфискации у свыноклана
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ЧТО ОНО ЛЕПИТ!!!!!
А ЗАЧЕМ ТОГДА СУД?
НУ, ДЛЯ ЧЕГО СУД "ЛИНЧА" МНЕ ПОНЯТНО, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ЭТОЙ БРЕДЯТИНЫ ОН МАСТЕРА ИМИТАЦИИ ИГРЫ Х..М НА РОЯЛЕ. \
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его надо срочно в отставку ,пока он не натворил не возвратных вещей
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В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться, - Зеленский о спорах с Коломойским по Приватбанку

Беня протупил. Лучше бы он глухонемого выбрал.
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конец эпохи договорняков (с)

решала недоделанный
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Зєля. Покажи, що ти не сцикун. Вночі заарештуй Коломойського, і тої ж хвилини відправ його до США. У ФБР на нього вже є обвинувачувальний акт. Якщо зробиш це- буду аплодувати тобі стоячи.
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