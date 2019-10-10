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 Политика Украины
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Все про:Жеваго (70) Зеленский (3199) Кошкина (20) Пашинский (660) Порошенко (17824) правоохранительные органы (368) правонарушение (29)

 Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина

В Офисе президента обсуждался порядок и приоритетность резонансных дел, с конкретными фамилиями, чтобы было "быстро" и "понравилось людям".

Об этом на своей странице в Facebook написала главред Lb.ua Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.

"Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться. Сперва - прямая речь, потом расскажу суть. Итак. Цитата: Когда я пришёл, на другой день думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом когда первые наручники надели, все сказали "ай, яй, яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок", но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями какие их действия? Ага, так можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: "этот человек убивает, врет, был депутатом"... я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен ещё слова подбирать! Не дай Боже, это будет влияние ...Выйдите на улицу и у ста людей спросите: "Пашинский - бандит? Я вам сто из ста даю, люди скажут "да". Теперь рассказываю. Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того "а где посадки?". Причём не просто посадки, но "чтоб быстро и понравилось людям", - сообщила журналист.

Также смотрите: "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский. ВИДЕО

"Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждалось. Ключевое "быстро" и "понравилось людям". В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко (тут все понятно). Второе - Пашинский. Третье - Жеваго (его вчера в розыск объявили). Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь. Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб "быстро" и "понравилось людям". Именно, что "выйдите на улицу и спросите" (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно)", - отметила главред "ЛБ".

"Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек). Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять. Все подтвердилось. Почему не написала сразу? Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?" - резюмировала Кошкина.

Зеленский проводил совещание с силовиками на тему посадок, которые должны понравиться людям, - Кошкина 01
Зеленский проводил совещание с силовиками на тему посадок, которые должны понравиться людям, - Кошкина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153215
 
   
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бубочка сліпо вірить шо посадивши пєцю не буде ніякого майдану,і військові з ветеранами будуть паслушними...вітін урок нічому так не навчив!
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Порохоботы продолжают слепо верить в поддержку военными лично Пеци и майдан после посадки лично Пеци. Очень хотелось бы увидеть их истеричные сопли разочарования.
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Ну пока в истеричных соплях непонятной радости от избрания клоуна, который ссыт тебе в рожу,только ты и остальная зелёная ********.
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Турорылые зебилоиды так ничего и не поняли. Передерни на монику, ущербное
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Думаю, дело не в Майдане, а личной мести кого-то. Если говорить о Порошенко, то об этом в любой обсуждаемой теме проскакивает и формируется некое "народный запрос".Как часто в народе обсуждался Пашинский ? За Жеваго тоже кто-то просил из конкурентов. У всех на слуху Ахметов да если присмотреться, то можно найти более колоритные личности особенно из бывших и нынешних регионалов.
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если посадить свыноклан- то только браво
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Бородатую бабушку садить будут ？
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Уже посадили, это они быстро умеют делать..
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Скоро этот упыпь зеЛя будет драпать на ростов.
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Будут устраивать шоу из мелких дел типо хулиганка пашинского, пока бенины слуги будут воровать миллиардами.
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Так-то да, но, вообще говоря, из того, что нынешние слуги будут воровать не следует, что предыдущие воры не должны сидеть.
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Так не вопрос, только что-то никого не садят почему-то... и из предыдущих тоже. Того же пашинского не за воровство судят.
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Та и хрен с ним. Если ему за этого гопника дадут больше, чем за воровство, я - за.
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то есть сажать собираються не тех, кто нарушил закон, а тех чтоб нариду понравилось?
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Ну да.73% особо одаренным это понравиться.
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а нариду нравиться то же, что и жителям золотого по словам прес секретаря?
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будем спрашивать у 100 человек которые в рабочее время околачиваються на улице кто бандит, а кто красавчег?
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что значит понравятся людям и именно каким, а по закону что уже сажать не модно, хотя закон на сегодня зелененький
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- У кого нога?
- Этa нога - у того, у кого надо нога.
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его просто пора привлекать к уголовной ответственности за такие действия
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І що, нас очікує небувалий врожай у кишенях? Хліба і видовищ... От тільки чи буде що до хліба, а чи й сам хлібЗеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 6426
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Т.е. этот Моника ещё и бандит, которому только не хватает организовать банду "ЧК" и хватать людей на улице "чтобы понравиться людям" . которая орет "распни его!"
Так эта же толпа распнет Монику и его ЧКистов в условном 1937году.
Задача же нормального народа - сделать это раньше. Пока не пришли чекисты к каждому...
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Надо лишить права идиотам голосовать .
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И я вот за то, чтобы вас и права голосовать лишили и возможности писать идиотизмы в интернете.
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Тебя ничего не удивляет и беспокоит ? Если нет , то это диагноз .
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Откель в вашей секте идиотов свидетелей Святого Пэтра мантра про 73 % противников вашего Святого Пэтра Рошенко, если в первом туре выборов президента, даже с использованием админресурса, Пэтя не набрал и 13%, а на выборах в ВР - всего лишь у ваше ничтожного божества получилось только 8 % голосов избирателей?
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Допускать только с IQ выше 120. Давно это говорю.
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Зеленый на Святого Пэтра Рошенко батон крошить вздумал...
Все на соємайдан!!!
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Людям очень понравилось бы если бы быстро посадили Ахметова, Коломойского и т.д.
- Слабо?
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Это Кишкиной папик её байстрючка под одеялом нашептал?
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Народ будет в восторге если земана посадят на бутылку. В прямом эфире. Спросите 100% на улице.
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надо же , ты шо стенографировала , что цитируешь ...а такие совещания , должны быть каждый день , пока закон не заработает одним для всех , а не для богатых и бедных
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Тебя по этому и выбрали , в надежде на посадки поросячей и рыго - анальной своры.
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Соня, Соня... Ось і розкрилася уся твоя... національна приналежність. Чи то пак, відданість справі господаря... тієї ж таки національності. Усе, для мене LB більше не існує
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Давно перестал читать, с того момента, как она с горящими глазами и звоном в голосе брала интервью у Кононенко, Грановского и Ложкина. Чем больше дерьмо-тем охотнее она лезет в нём покопаться.
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За обидва ніка вілповідаєш, БОТокс? Бєспалевность па руцкі!
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Сначала написал свой коммент, потом увидел, что появился коммент выше от растуди, близкий к моим мыслям,потому и написал ответ. Что не так, по таймингу сообщений не видно что ли?
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да, тут згоден; і також згоден з тим, що в зелене гавно вона цим постом глибоко залізла...
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Ок. Значит Зеленский - клоун, а Порошенко, Пашинский, Жеваго и ещё какой-то неизвестный-честнейшие люди.
PS Кошкина, каким же ты дерьмом стала...
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А мир делится на два сорта? Убить всех плохих и настанет рай?
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можно подумать, она раньше по-другому себя вела
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Не так было заметно. Да и журналисту положено общаться с любыми персонажами, неважно, вызывают ли они симпатию или нет.
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Соню не пригласили на брифинг. Будет теперь мочить Зеленского.
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Одним словом - Гнати сцяними шматами всю цю зелену нечисть так, щоб і близько не смерділа
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И порохоботам в догонку по три года ..С конфискацией.
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А ти уверено шо, после порохоботов, по такому же принципу, не начнуть сажать дурачков вроде тебя?)
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Ну що, зебіли, тепер будете заперечувати той очевидний факт, що в Україні встановл.ється авторитаризм та по зразку "на параші" диктатура ***** (але в українському варіанті)???
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А спросить например про Богдана 100 человек - шо будет?
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Это смотря как сформулировать. Можно "посадки, которые понравятся людям", а можно "посадки, которые ждет и обоснованно требует народ (на основании общеизвестных, доказанных фактов)". Кишкина, несомненно, в одном "окопе" с рыгами (читай- с барыгой).
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Удивительно, что каналы Медведчука сегодня акредитованы по полной, а нейтральных журналистов практически нет.
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нейтральных , это вы о сонечке ...ой , а с кем это мы по шампусику , да неужели - пашинский ,
независимый журналист , такая же редкость , как алмаз в навозе
Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 2646
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Доказывать прокурор в суде будет,а не по требованию народа.
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Ти чув як воно казало? Так воно вже сьогодні в прямому ефірі те саме мололо,! Тримайте наркомана!
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а я вот требую обосновано (на основании общеизвестных, доказанных фактов) посадить тебя.
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Зеленский это Шариков. Об этом было понятно с самого начала. Вчера душили котов, душили, душили.
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Зеля забыл, что за беззаконие отвечать придется. И за все остальное тоже
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Краще прогуляюсь , чим слухати дурачка...зе-бе-бе...

Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 5195
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А передайте кто-то рябому в шапке, что каждую неделю сажать будем - а на выхлопе пашинский за бытовуху - это ссанина в морду.
Хотя... у зекоМаны так вся предвыборная компания прошла.
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На те й розрахунок, довести все до повного абсурду і мордобою на майдані, а потім заверещати: ПУТЕНВВЄДІ!
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Лучшие посадки, которые понравятся людям это - Коломойский, Портнов, Аваков, Медведчук.
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Вообще если Кошкина объявила войну Зеленскому, то это будет интересно посмотреть. Соня очень системный журналист, который был профи еще лет десять назад и она очень хорошо умеет находить слабые места нашего политикума.
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В принципе все нормально .Свыня с Ахметовым купил Яроша , моцква остальных поцтреотов . А стадо бунтует ! Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 4323 ПОСАДИШЬ ПЕТРА ОФШОРНОГО , за тобой Украина .
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то есть зеля по сути отдает приказ на политические преследования
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Тобто грається в президента..
Про рейтинг свій дбає...
І вказує кого посадити, а кого ні.
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