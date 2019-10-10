 С начала суток наемники РФ осуществили 8 обстрелов, сосредоточившись в основном на донецком направлении. Потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Вблизи Крымского, что на Луганском направлении, около 8 часов утра оккупанты устроили 25-минутный обстрел из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

По 2 раза враг обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил в районах Новотроицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, и Водяного - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

7 мин 120-мм калибра противник с 8 утра за 35 минут выпустил со стороны Спартака по нашим защитникам Авдеевки", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что автоматические гранатометы и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили во время ночного обстрела позиций украинских войск неподалеку от Пищевика и, утреннего - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в пресс-службе Минобороны.