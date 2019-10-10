 Козак, Медведчук – одна история, - Зеленский о владельце 112 канала

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала у Зеленского возник следующий диалог с журналистом 112 канала.

- У Вас же владелец Медведчук?

- Нет, Тарас Козак.

- Козак, Медведчук – одна история.

Затем Зеленский отметил, что с прежней властью у Медведчука был шантаж: "Закрыть вас или не закрыть. Вот чем они занимались, а вы это прекрасно знаете".

При этом, президент подчеркнул, что сейчас вопрос об аннулировании лицензии телеканала принимался Нацкомиссией, которая была назначена еще предыдущей властью. Однако, по его словам, новый состав Нацсовета честно рассмотрит этот вопрос, а президент не будет на них влиять.

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