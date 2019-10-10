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 Политика Украины, Общество
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 Козак, Медведчук – одна история, - Зеленский о владельце 112 канала

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кум Путина, украинский нардеп Виктор Медведчук является владельцем 112 канала, которому 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал цифровые лицензии.

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала у Зеленского возник следующий диалог с журналистом 112 канала.

- У Вас же владелец Медведчук?
- Нет, Тарас Козак.
- Козак, Медведчук – одна история.

Затем Зеленский отметил, что с прежней властью у Медведчука был шантаж: "Закрыть вас или не закрыть. Вот чем они занимались, а вы это прекрасно знаете".

При этом, президент подчеркнул, что сейчас вопрос об аннулировании лицензии телеканала принимался Нацкомиссией, которая была назначена еще предыдущей властью. Однако, по его словам, новый состав Нацсовета честно рассмотрит этот вопрос, а президент не будет на них влиять.

Читайте также: Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/n3153213
 
 
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а якже дружаня суркіс? як його махінації в енергетиці, з виплатами уефа?
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козак, мертвечук, і путін ти забув - одна історія.... Ну, і якщо ти цього забув, то тоді ще й ти.
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путина в приличном обществе не принято вспоминать)))
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Что этот Зеля себе позволяет - наехал на потужного патриота и коллегу Пети Порошенка по СДПУ (о). Вот раньше было правильно, патриотично, утром - деньги, вечером - с̶т̶у̶л̶ь̶я̶ в особняк Пети в Козыне.
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как-то стыдливо опустили тот момент, когда Зеля сказал об анти-украинской позиции медведчука))
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И каким же образом он наехал? Тем что сказал что лицензию отобрала предыдущая власть?
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Любят наши "можновладці" сваливать все на "папередников"....
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