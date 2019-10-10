 Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос журналистов, по словам Данилюка его увольнение произошло из-за ситуации вокруг "ПриватБанка" и конфликтом с Андреем Богданом, Зеленский сказал: "Я не согласен с Данилюком. Думаю, что Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда к нему относился очень хорошо. Лучше чем любой человек из моего окружения. Поэтому я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "ПриавтБанка".Это было некорректно".

По словам Зеленского, Данилюк хотел быть премьер-министром.

"Я ему сказал честно: Сань, ты действительно нормальный, профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", - заявил Зеленский.

Сложные отношения с Богданом также повлияли на то, что Александр Данилюк ушел с поста секретаря СНБО.

Ранее Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка"

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.