 Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.
Отвечая на вопрос журналистов, по словам Данилюка его увольнение произошло из-за ситуации вокруг "ПриватБанка" и конфликтом с Андреем Богданом, Зеленский сказал: "Я не согласен с Данилюком. Думаю, что Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда к нему относился очень хорошо. Лучше чем любой человек из моего окружения. Поэтому я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "ПриавтБанка".Это было некорректно".
По словам Зеленского, Данилюк хотел быть премьер-министром.
"Я ему сказал честно: Сань, ты действительно нормальный, профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", - заявил Зеленский.
Сложные отношения с Богданом также повлияли на то, что Александр Данилюк ушел с поста секретаря СНБО.
Ранее Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка"
Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.
30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
оно криворожский еврей с соцгорода
а это говорит о многом
))))))))))))))
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Думаю, ни один ролик не дался Дубинскому так тяжело, как этот. Закрыв рот, нос и уши ему пришлось втирать своим подписчикам полную дичь. Как результат, пожалуй, впервые количество дислайков у Дубинского сравнялось с лайками, а комментарии все сплошь отрицательные.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что заставило Коломойского жертвовать репутацией своего преданного пропагандиста, который послушно отпроституировал?
Все дело, конечно, связано с Приватбанком. МВФ уже дал понять, что не возобновит кредитование, если Зеленский согласится на какой либо пересмотр решения по Приватбанку. И самое главное, это обязательство Коломойского возвратить 5 млрд долл. В противном случае его, по идее, должно ждать уголовное преследование в Украине.
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То есть, для Коломойского дело Приватбанка - это дело о личной свободе и личном богатстве.
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Накануне большой пресс-конференции Зеленского, где наверняка всплывет вопрос Приватбанка, Коломойский решил припугнуть Президента срывом формулы Штайнмайера, показав свою солидарность с Аваковым. Правда, кроме кнута, Дубинский озвучил и пряник, сказав, что протесты «патриотов» не приведут к Майдану. Или приведут?
Зеленскому не позавидуешь. Он живет с зажатыми яйцами. Но он сам виноват, потому что пришел во власть, не имея никаких высших принципов. А в наше время беспринципный президент долго не продержится.
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Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно («Впереди неизбежный экономический и политический кризис, а Зеленский утратит власть - прогноз»).
И напоследок. На политических перспективах Дубинского можно поставить крест. Он решил остаться тем, кем он был до своего депутатства - талантливым пропагандистом и манипулятором группы Приват. Что ж, каждому свое.
человек уволился, зачем ты его обсираешь???
да преЗЕК - мелкий пакостник..)) фу.....