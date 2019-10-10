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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) отставка (2470) Данилюк Александр (420) Приватбанк (534)

 Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что отставка Александра Данилюка с поста секретаря СНБО не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос журналистов, по словам Данилюка его увольнение произошло из-за ситуации вокруг "ПриватБанка" и конфликтом с Андреем Богданом, Зеленский сказал: "Я не согласен с Данилюком. Думаю, что Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда к нему относился очень хорошо. Лучше чем любой человек из моего окружения. Поэтому я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "ПриавтБанка".Это было некорректно".

По словам Зеленского, Данилюк хотел быть премьер-министром.

"Я ему сказал честно: Сань, ты действительно нормальный, профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", - заявил Зеленский.

Сложные отношения с Богданом также повлияли на то, что Александр Данилюк ушел с поста секретаря СНБО.

Ранее Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка"

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3153210
 
 
 Топ комментарии
 
Моника ещё и нагло врет!
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
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О как) у Данылюка связана а у бубочки не связана. Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9191
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Хорошо у него хуцпа развита.
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О как) у Данылюка связана а у бубочки не связана. Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9191
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да там такая подборка от Цензора заглавий, что мама не горюй. Можно только смеяться, хотя больше плакать от речей президента. Чего только стоит, что опалченцев судьбу будет решать нормандский, а не ЗАКОН.
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Лучше молчать и выглядеть дураком чем открыть рот и развеять все сомнения(с)
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мой брат говорит-лучше не досказать чем пересказать. Сказка у Зе не впечатляет.
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он не просто еврей,
оно криворожский еврей с соцгорода
а это говорит о многом
))))))))))))))
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Моника ещё и нагло врет!
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
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Даю подсказку: Маленький, зелёный. Врёт, глазом не моргнёт.
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рішення по привату давно є, його просто відтягують. щоб і мвф нє спугнуть. і шоб бєня бил здаров. а все інше то бла бла
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Мвф не настолько глупы и обещали вернуться после решения вопроса с Привет банком
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Почему то большинство верит Данилюку. А вот врать команде Зе как оказалось не привыкать
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між ними став Богдан - смотрящій Коломойскаго.
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У вас у всех сложные отношения с украинцами...
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Шо? И тут треугольник! Амур де труа не получилось. Мандельша не захотела.
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Ах вооот оно "Што"!!! Данилюк Зе-ьикову Бобику хвоста прищемил!?!? Ты хоть бы постеснялась такое в эфир ляпать, Моника Шмарклятая!!!
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Вовочка краще за Данилюка знає, що той думає, відчуває та робить. Ой
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Скажите на милость-это было выступление политика или все таки и коми Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3936 ка с 95. Он что вообще ничего не понимает и не видит границы между брехней и правдой...
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У них там прямо партийные страсти кипят по-семейному. Из-за разногласий с завхозом преЗЕдента уходит руководитель не последнего органа в стране...
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Зеленский: между МВФ и Коломойским, дефолтом и Майданом. Видео Октябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии
Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9887Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Думаю, ни один ролик не дался Дубинскому так тяжело, как этот. Закрыв рот, нос и уши ему пришлось втирать своим подписчикам полную дичь. Как результат, пожалуй, впервые количество дислайков у Дубинского сравнялось с лайками, а комментарии все сплошь отрицательные.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что заставило Коломойского жертвовать репутацией своего преданного пропагандиста, который послушно отпроституировал?
Все дело, конечно, связано с Приватбанком. МВФ уже дал понять, что не возобновит кредитование, если Зеленский согласится на какой либо пересмотр решения по Приватбанку. И самое главное, это обязательство Коломойского возвратить 5 млрд долл. В противном случае его, по идее, должно ждать уголовное преследование в Украине.
В тему:
- Это будет шок для Украины: в случае отмены национализации Приватбанка МВФ прекратит программу - Данилюк
- «Деньги или Коломойский». Почему власти не договорились с МВФ и грозит ли теперь Украине дефолт

То есть, для Коломойского дело Приватбанка - это дело о личной свободе и личном богатстве.
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Накануне большой пресс-конференции Зеленского, где наверняка всплывет вопрос Приватбанка, Коломойский решил припугнуть Президента срывом формулы Штайнмайера, показав свою солидарность с Аваковым. Правда, кроме кнута, Дубинский озвучил и пряник, сказав, что протесты «патриотов» не приведут к Майдану. Или приведут?
Зеленскому не позавидуешь. Он живет с зажатыми яйцами. Но он сам виноват, потому что пришел во власть, не имея никаких высших принципов. А в наше время беспринципный президент долго не продержится.
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Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно («Впереди неизбежный экономический и политический кризис, а Зеленский утратит власть - прогноз»).
И напоследок. На политических перспективах Дубинского можно поставить крест. Он решил остаться тем, кем он был до своего депутатства - талантливым пропагандистом и манипулятором группы Приват. Что ж, каждому свое.
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какое мелочное говно ты, зеленский...
человек уволился, зачем ты его обсираешь???
да преЗЕК - мелкий пакостник..)) фу.....
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Так, так все зрозуміло, а Безсмертний кому там в твоїй команді мішав?
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Дааа, Похоже Коломойский пересерет каденцию Зеленского.Зря он его поддерживает, и напрасно взял этого якута Богдана.Полно суперюристов в стране.Да и выбор премьера мне кажется менее правильным...Гончарук слабее Данилюка, на порядок!
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