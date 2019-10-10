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 "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48. ФОТО

В отличие от техники США, в которой американцы обрезали функцию корректировки огня нашей артиллерии, в "Бисквите" программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это стоит увидеть. Слева - радар артиллерийской разведки "Бисквит-КБ" производства частной компании "Укрспецтехника" и разработан за ее собственные средства. В центре - заместитель главы правления "УСТ" Михаил Прохоренко. Далее - станция радиоэлектронной борьбы для подавления систем навигации беспилотников "Анклав". Крайняя справа - радар измерения начальной скорости полета снаряда (пока без названия). Это очень важная система для точной корректировки огня артиллерии, определения характеристик орудий и боеприпасов", - подчеркнул журналист..

Укрспецтехника разработала контрбатарейный радар Бисквит, который является аналогом американских AN/TPQ-48 01

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"Укрспецтехника" заявляет, что ее новейшая разработка - радар "Бисквит", который впервые представлен на выставке, по своим характеристикам является аналогом американских радаров ANTPQ-48,49, которые состоят на вооружении ВСУ и прекрасно зарекомендовали себя в войне. Дальность определения координат артиллерии противника - 20 км. При этом в отличие от американцев, которые обрезали в своих радарах функцию корректировки огня нашей артиллерии, в "Бисквите" программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше", - отметил главред Цензор.НЕТ.

"Сейчас готовятся государственные испытания "Бисквита", если заявленные характеристики будут подтверждены - то эти радары должны стать одной из самых важных систем разведки и целеуказания. Хочется верить, что все у этого проекта получится. У такой системы, которая будет более дешевой, чем американские, израильские и даже российские аналоги, в случае успешной постановки на вооружение в ВСУ будет и большое будущее на экспорт", - резюмировал Бутусов.

Напомним, в районе проведения ООС применяют комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36, которые в рамках военной технической помощи предоставило правительство США.

Укрспецтехника разработала контрбатарейный радар Бисквит, который является аналогом американских AN/TPQ-48 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153209
 
   
 Топ комментарии
 
Для чего нам "Бисквит" ? Задача Зе - отвод военных .
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бисквит? порохоботы что-ле? "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 8697
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І знову приватна компанія. А Абрамовічас все готує аудити в УКРоборон промі.
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Бальзам на душу. Радует, что есть еще мозги. Надо снять намордники с частных организаций, они изменят наши оборонные возможности. Вообще, нужно объявить НЭП хотя бы для разработчиков вооружений.
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Для чего нам "Бисквит" ? Задача Зе - отвод военных .
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Та это еще на старых дрожах держится...
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Для первой мировой войны была бы очень нужная вещь.
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К чему твой высер? К тому что у вас и близко подобного нет?
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Окопная война в нашу доктрину не входит. Маневр, атака,контратака, удары на 300 км.
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Белорусская армия и атака в глубину 300 км? А почему не 300 парсеков? "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 4713
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Мелко. Удар должен быть на 3000 км вглубь.
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для нынешних вяло текущих тоже "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 269 первые такие радары применили масово в корее и военсоветники из СССР слегка прозрели в потерях в пушке "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 7839
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Зебилы скажут, что нам свое вооружение развивать не нужно- у нас перемирие и разведение войск....
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Ну зато при Свиночолом никаких перемирий никогда не было, ******* подтвердят.
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Молодцы работают и разувивают несмотря на трудности
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хіба це найважливіше ?
головне, побільше кацапчиків зкопитити.
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тогда надо было тортиком назвать.. или пироженкой
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Трохи нижче запостив відому копіпасту про назви збройних систем - дійсно, незрозумілим є наслідування кацапської тенденції давати зброї якісь впороті назви замість суворо войовничих.
Чисто навмання - Відар (давньосканд. Víðarr) - в скандинавській міфології бог помсти та мертвої тиші, син Одіна.
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти
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Для чого витрачати гроші й розробляти аналоги, якщо можна купити ліцензію й вже обвішатися цими радарами. Як і з ракетами, і іншим озброєнням типу невдалого "Молота". Дурна гра на публіку - покосити гроші.
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Ты внимательно читал? Штаты аналог продали с обрезанной важной функцией.
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Тебе, качкалдаку, из голландии виднее "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 2711
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Наверное же нам не дают ни лицензию ни даже полноценных образцов, боясь что украинская армия станет самой сильной в Европе и сможет противостоять не только Рашке. Тебе же написали что даже в етих американских образцах обрезали програмное обеспечения сделав их только для защиты а не для ответных ударов.
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А навіщо витрачати кошти на виробництво та зарплатню, нехай китайці складають)))
А ще краще сидіти просто на дивані і нічого не робити, швидко та задарма)))
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китайці тупо підроблювали все, а не колупали те, що вже давно розроблене. 100% це не повний аналог, і потребує доробок, і випробувань. Спочатку роблять чуже, щоб навчитись, а потім, як вивчать чуже ******* - роблять своє *******, а не пердять в ЗМІ, вихваляючись нікчемними неробочими розробками.
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Файна новина. Але навіщо продовжувати зкріпну кацапську традицію давати збройним системам якісь наркоманські назви ("зоопарки", "буратіни" тощо) замість грізно-войовничих?
Ось відома копіпаста (з патріотичних та етичних міркувань замінив усі "наших", "у нас" на відповідні слова):

Такое ощущение, что кацапские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля -- "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у кацапов - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки.

Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят скрепоносцы и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.
Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично. Тут подходят лишнехромосомные и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М "Малютка", 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у них еще ракета под названием "Кромка".
А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков орки назвали "Рамка".
А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны они назвали "Бал".
А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, мордорский 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".
А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли - москальский подствольный гранатомет ГП-30 имеет название "Обувка".
От последнего даже я, человек привычный, охреневаю...
А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек", ротный миномет 2Б14 "Поднос", миномет 2С12 "Сани", система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ "Молодец" с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 "Лира", система управления артиллерийским огнем "Капустник", артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами "Фантасмагория", самоходное орудие "Конденсатор" и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш"
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"Лошарика" добавьте. Или уже отминусуйте "Укрспецтехніка" розробила контрбатарейний радар "Бісквіт", який є аналогом американських AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 910 .
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Вище написав - назвали б краще Відар (давньосканд. Víðarr) - в скандинавській міфології бог помсти та мертвої тиші, син Одіна.
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти...
Ще й ім'я в тему: Vidar - індоєвропейський корінь Vid- ("бачити") + Radar
Але ніт... "бісквіт", мля... "Укрспецтехніка" розробила контрбатарейний радар "Бісквіт", який є аналогом американських AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 8485
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а шо меняет???
как хош назови
хоть свиня
есть номер изделия
и классификация
а название - то такое
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Во как ЗЕбильная влада працюе! Три месяца и победа!
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очень,очень надо сделать аниснайперский комплекс - ребята гибнут - типа пиллара или бумеранга
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Да она даже австралийцам Ф-35 продают с урезанными ф-циями.
Мы то ладно, можем сдаться и радары эти будут использоваться против Европы, например, но зачем так унижать австралийцев? Они с 50-ю Ф-35 нападут на Трампщину и победят, будь у них не урезанные возможности что-ли? "Укрспецтехніка" розробила контрбатарейний радар "Бісквіт", який є аналогом американських AN/TPQ-48 - Цензор.НЕТ 2672
А вообще - подленько поступают. Не тебе неб*же то что мне негоже.
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Судячи по назві , розробляв Свиночолий 🐷, на ліпецькій кондитерській фабриці!
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как заметить на форуме долб%ба?..
в его комментах будет 0% содержания, и термины "Свыня", "Свинолочий", "Пэця", "липецька хфабрика", и тому подобный инфокал..
ЗЫ. просто у форумного долб%ба, голова и задница поменяны местами..
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можешь съесть.. для Зебилов это нормально!
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цікаво, а що наши американськи друзі обрізали у славетних джавелинах?
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