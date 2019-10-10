 "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит", который является аналогом американских AN/TPQ-48. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это стоит увидеть. Слева - радар артиллерийской разведки "Бисквит-КБ" производства частной компании "Укрспецтехника" и разработан за ее собственные средства. В центре - заместитель главы правления "УСТ" Михаил Прохоренко. Далее - станция радиоэлектронной борьбы для подавления систем навигации беспилотников "Анклав". Крайняя справа - радар измерения начальной скорости полета снаряда (пока без названия). Это очень важная система для точной корректировки огня артиллерии, определения характеристик орудий и боеприпасов", - подчеркнул журналист..
"Укрспецтехника" заявляет, что ее новейшая разработка - радар "Бисквит", который впервые представлен на выставке, по своим характеристикам является аналогом американских радаров ANTPQ-48,49, которые состоят на вооружении ВСУ и прекрасно зарекомендовали себя в войне. Дальность определения координат артиллерии противника - 20 км. При этом в отличие от американцев, которые обрезали в своих радарах функцию корректировки огня нашей артиллерии, в "Бисквите" программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше", - отметил главред Цензор.НЕТ.
"Сейчас готовятся государственные испытания "Бисквита", если заявленные характеристики будут подтверждены - то эти радары должны стать одной из самых важных систем разведки и целеуказания. Хочется верить, что все у этого проекта получится. У такой системы, которая будет более дешевой, чем американские, израильские и даже российские аналоги, в случае успешной постановки на вооружение в ВСУ будет и большое будущее на экспорт", - резюмировал Бутусов.
Напомним, в районе проведения ООС применяют комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36, которые в рамках военной технической помощи предоставило правительство США.
Молодцы.
головне, побільше кацапчиків зкопитити.
Чисто навмання - Відар (давньосканд. Víðarr) - в скандинавській міфології бог помсти та мертвої тиші, син Одіна.
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти
А ще краще сидіти просто на дивані і нічого не робити, швидко та задарма)))
Ось відома копіпаста (з патріотичних та етичних міркувань замінив усі "наших", "у нас" на відповідні слова):
Такое ощущение, что кацапские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля -- "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у кацапов - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки.
Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят скрепоносцы и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.
Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично. Тут подходят лишнехромосомные и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М "Малютка", 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у них еще ракета под названием "Кромка".
А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков орки назвали "Рамка".
А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны они назвали "Бал".
А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, мордорский 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".
А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли - москальский подствольный гранатомет ГП-30 имеет название "Обувка".
От последнего даже я, человек привычный, охреневаю...
А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек", ротный миномет 2Б14 "Поднос", миномет 2С12 "Сани", система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ "Молодец" с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 "Лира", система управления артиллерийским огнем "Капустник", артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами "Фантасмагория", самоходное орудие "Конденсатор" и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш"
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти...
Ще й ім'я в тему: Vidar - індоєвропейський корінь Vid- ("бачити") + Radar
Але ніт... "бісквіт", мля...
как хош назови
хоть свиня
есть номер изделия
и классификация
а название - то такое
Мы то ладно, можем сдаться и радары эти будут использоваться против Европы, например, но зачем так унижать австралийцев? Они с 50-ю Ф-35 нападут на Трампщину и победят, будь у них не урезанные возможности что-ли?
А вообще - подленько поступают. Не тебе неб*же то что мне негоже.
в его комментах будет 0% содержания, и термины "Свыня", "Свинолочий", "Пэця", "липецька хфабрика", и тому подобный инфокал..
ЗЫ. просто у форумного долб%ба, голова и задница поменяны местами..