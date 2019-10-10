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 Если мы не сможем найти диалог на нормандском формате - дела не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет искать другие варианты прекращения войны на Донбассе, если не сможет найти диалог касательно этого вопроса во время встречи в нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос, на какие условия Украина не пойдет при реинтеграции Донбасса.

"Если мы в целом не сможем найти диалог, которого у нас действительно не было, если мы не сможем на нормандском формате, и я это почувствую, просто как человек, что не будет диалога, то дела не будет", - ответил Зеленский.

Он добавил, что открыто об этом скажет на нормандском формате.

"Если я почувствую, что все готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну, мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и т.д., идти по этому сценарию. Если почувствую, что нет, что там говорится о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никак, если я это почувствую, я вернусь к вам и мы больше никогда не будем идти, по крайней мере в ближайшее время (при всей этой власти) по этому плану, а искать другой вариант", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153205
 
 
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Диалога там не будет, а будет ультиматум от Путлера
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Диалога там не будет, а будет ультиматум от Путлера
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- Ні, путча в дєкабрє не буде. Він буде у грудні!
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все в наших руках господин президент. Давно пора показать свои стальные яйца и проявить власть.
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вы о чем? какие такие яйца? у него только член для игры на пианино Якщо ми не зможемо знайти діалог на "нормандському форматі" - діла не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 842
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СУПЕР ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО. до 300 журналистов онлайн в живую задают вопроссы кому что в башку зашло и сразу без подготовок и подсказок ответы. супер всё придуркам вам рассказал что кто и как вредит ему и его планам.... я слушаю и пишу вот пока он даёт интервью отдельно... супер откровения.... а вам нужно раскрыть всё что они будут делать ? вынюхиваете стратегические замыслы президента а потом в москве придумывают новые требования .прекращайте лезть без мыла в жопу там где нельзя говорить... больше... лезите **** и лезите....что будете делать? план Б? план Ц? дауны остановитесь...((
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СУПЕР ЗЕ-ке дупу вылизал! до блеска! "Дуже дякую!"
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если будешь соглашаться на условия ******* - это не диалог, а капитуляция.
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ну так... об том и речь: "диалог" об "капитуляции"! "дуже дякую!"
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Какие там еще "дела"!? Цитирую классика: "У тебя щас одно ДЕЛО: живым отсюда до Ростова - папы дохандехать!"
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Моника уже не прошла испытательный срок - и должна уйти.
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
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интересно, а он в принципе может с кем-то официально договариваться?
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К сожалению, если в формате не будет США - то путен съест Зеленского на обед... или ужин.
Его аппетит известен.
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Антонов Олександр

@1945Antonov

США запропонували Україні варіант вирішення деокупації території на сході.В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води,електрики та інших ресурсів.Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади ОРДЛО
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чтобы было дело, нужно иметь неординарные и весомые аргументы или нестандартные выработанные рычаги влияния на путена...ну или хотя бы запись гей-порно с участием кремлёвской бледной моли....а так, приехать поулыбаться или поканючить - на него это не действует
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Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит.
Демокрит
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