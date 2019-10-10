 Если мы не сможем найти диалог на нормандском формате - дела не будет, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос, на какие условия Украина не пойдет при реинтеграции Донбасса.
"Если мы в целом не сможем найти диалог, которого у нас действительно не было, если мы не сможем на нормандском формате, и я это почувствую, просто как человек, что не будет диалога, то дела не будет", - ответил Зеленский.
Он добавил, что открыто об этом скажет на нормандском формате.
"Если я почувствую, что все готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну, мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и т.д., идти по этому сценарию. Если почувствую, что нет, что там говорится о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никак, если я это почувствую, я вернусь к вам и мы больше никогда не будем идти, по крайней мере в ближайшее время (при всей этой власти) по этому плану, а искать другой вариант", - сказал Зеленский.
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
Его аппетит известен.
Антонов Олександр
@1945Antonov
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Демокрит