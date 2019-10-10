 Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.
По словам Зеленского, он думает о том, чтобы уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА.
На вопрос о том, кого он видит будущим главой КГГА, президент ответил: "Кого я вижу - это мое личное видение".
"Я считаю, что эти функции (полномочия мэра и главы КГГА. - Ред.) должны быть разделены. Мы общались с мэром. На сколько я знаю, он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этмо вопросе, просто у меня одно мнение, у него - другое. Мы увидели как это в других столицах мира происходит. В некоторых столицах это объединено, в некоторых разделено. Я думаю, что нужно разделить эти функции. Это мое мнение, поэтому я сказал, что не против закона о столице", - отметил Зеленский.
"Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как я решу его уволить", - подытожил президент.
Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.
рассмеши тупого отдыхает!)))
Сразу можно выдавать весь банк этим двум ГЕНИЯМ
И кто?
И чем?
Зеленский его не из мэров увольнять будет, а как главу КГГА.
вы, порохоботы, совсем с катушек съехали.
а) его как раз и спросили - каково его "личное видение"
б) разные мнения - это как раз и есть конфликт.
он еще тупее чем я думал..
- Зеленский еще "марафонит"..
- Да к сожалению..
(профессор падает без сознания)
Киеву нужен хозяйственник и управленец а не пришлый новый назначенец......
p.s.
наши нашим не доверяют!
из ноу-хау видел татжиков на печерске возле дома асфальт ложили......