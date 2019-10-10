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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) КГГА (2257) Киев (17994) Кличко (2752)

 Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что думает о том, чтобы уволить Кличко. На вопрос о том, кого он видит будущим главой КГГА, президент не ответил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, он думает о том, чтобы уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА.

На вопрос о том, кого он видит будущим главой КГГА, президент ответил: "Кого я вижу - это мое личное видение".

"Я считаю, что эти функции (полномочия мэра и главы КГГА. - Ред.) должны быть разделены. Мы общались с мэром. На сколько я знаю, он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этмо вопросе, просто у меня одно мнение, у него - другое. Мы увидели как это в других столицах мира происходит. В некоторых столицах это объединено, в некоторых разделено. Я думаю, что нужно разделить эти функции. Это мое мнение, поэтому я сказал, что не против закона о столице", - отметил Зеленский.

"Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как я решу его уволить", - подытожил президент.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов до конца года - уволим, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153203
 
 
 Топ комментарии
 
Кличко, будь другом, не подведи страну. Один хороший удар и обойдемся без Майдана
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Кто нибудь млжет заткнутт этот фонтан маразма?
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НАРКОША против ФИЛОСОФА!)))))

рассмеши тупого отдыхает!)))
Сразу можно выдавать весь банк этим двум ГЕНИЯМ
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Кто нибудь млжет заткнутт этот фонтан маразма?
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не это монлог на сутки марафон под стимами Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4124
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Кличко, будь другом, не подведи страну. Один хороший удар и обойдемся без Майдана
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100% будет штатный бенин пропагандист с г+г. Чтобы там зеля не гундосил.
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Естественно. Бюджет Киева на следующий год около 70 млрд.грн. И как папа Беня пропустит такой лакомый кусок? Не смешите его пейсы.
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"Не треба боятися того, чого не треба боятися!" (с) В.А. Зеленський 2019 Цитати видатних людей **********. Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9087
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не ну моника таки побьет рекорд по выведенным людям на протест - теперь еще и киевляне начнут протестовать - а не проще ли эту власть настойчиво просить пойти далеко и навсегда
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Ну а смысл? 73% куда денешь? Это еще не самый плохой вариант. Пропаганда хорошо поработала, им хоть на бутылку сесть лишь бы не "мородер пецься"
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Про які 73% ти маєш на увазі? Це було давно і неправда. Їх вже давно немає 😁
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Дааа.... записать разговор этих 2-х "перлов мысли в слух" - мечта любого психотерапевта - любителя. Одному скворечник отбили, у другого его и не было никогда, он им курил...
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кто ты такой чмырь чтоб увольнять избранного мэра?
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Ты чмырь читать умеешь? Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5052
Зеленский его не из мэров увольнять будет, а как главу КГГА.
вы, порохоботы, совсем с катушек съехали. Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8057
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Киев-то как расцвел за последние 5 лет. Новые станции метро, развязки и парки. Никакой хаотической застройки. Потужное развитие городского транспорта и инфраструктуры! Теперь все это похерится
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и куда теперь девать уникальный шулявский мост, ведь уже лярд на него потратили?
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Может Веталек успеет обклеить его стеклом и сделать пешеходным?
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ну, для этого придется еще миллиард выделить. успеет?
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Педалік , сміливо дивиться у , вчорашній , день !😆
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То триндець! Та поясніть хтось, що Кличко НЕ НАЗНАЧЕНИЙ А ВИБРАНИЙ! Посада міського голови - ВИБОРНА! Так, принаймі, поки-що, згідно закону. І ніхто його звільнити не має права, навіть найвеличніший лідер **********. Його лише виборці можуть відкликати 9гіпотетично).
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посада голови міста - виборна, а от посада голови адміністрації як раз таки по призначенню
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а вдруг зеленский не может смотреть в завтрашний день? что тогда? а если он окрасил себя в тот цвет - в который окрасил? а что по этому поводу думают два заместителя кличко, четыре из которых до сих пор лежат в министерстве? я считаю, что виталию владимировичу сначала надо поговорить с погибшими миллиционерами с майдана, а то не дай боже чего случится, и киевлянам тогда придется готовится к земле
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"боксера обидеть может каждый, но не каждый успевает извиниться.."(с)
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объясните кто-то этому идиоту, что
а) его как раз и спросили - каково его "личное видение"
б) разные мнения - это как раз и есть конфликт.

он еще тупее чем я думал..
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Боже, какой он идиот! Я,Я,Я - головка от известно чего. Вовка лысая головка
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Профессор Преображенский спрашивает

- Зеленский еще "марафонит"..
- Да к сожалению..
(профессор падает без сознания)
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Не надо было его выбирать . Его место в "Лиге смеха" .
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Добре. Але зустріч повинна відбутися на стадіоні. Бити тебе Вофка будуть сильно, але акуратно. До речі, Бубонька - не забудь перед зустріччю здати аналізи сечі і калу . Думай-ТЕ!
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Кличко это следующий президент, после Зеленского. К гадалке не ходи - чуткий и умный украинский народ другого для себя и не выберет.
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Понавибірали , глухонімих в радісти , а тепер не нарардуються ! При Свиночолому 🐷, такого не було !
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шо Кличко шо другие разницы никакой, в городе с самым большим бюджетом дороги и мосты построить нельзя а вот землёй поторговать это самое оно....
Киеву нужен хозяйственник и управленец а не пришлый новый назначенец......

p.s.
наши нашим не доверяют!
из ноу-хау видел татжиков на печерске возле дома асфальт ложили......
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какое ты имеешь право его уволнять?!ты мразота зеленая!
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Зеля его не назначал, а выбирали киевляне, и не зеле его увольнять. Решать киевлянам на выборах.
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