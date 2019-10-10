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 Политика Украины, Экономика
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 Надеемся на успешные переговоры с "Газпромом" по транзиту газа, но готовимся к худшему сценарию, - Герус

Украина надеется на результативные переговоры с "Газпромом" по транзиту газа через территорию нашей страны, но в то же время готовится к худшему сценарию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе Украинского газового форума заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Нафтогаз" проделал хорошую работу по закачиванию газа. Я надеюсь, что те переговоры, которые сейчас активизировались с представителями "Газпрома" РФ, они также закончатся успешно и будут иметь результат. Таким образом, транзит газа через Украину будет сохранен и у нас будет спокойная зима. В любом случае мы готовимся к худшему сценарию, потому что чем лучше готов, тем меньше вероятности, что так и произойдет", – сказал он.

Глава комитета отметил, что наращивание собственной добычи газа - это большой приоритет для Украины, но только конкурентный рынок станет предохранителем от скачка цен в зимний период.

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"Мы должны понимать, что на рынке должна появиться конкуренция, а эту конкуренцию составляют трейдеры, которые занимаются импортом газа, поэтому роль импортеров важна в построении эффективного конкурентного рынка", - подчеркнул Герус.

Как сообщалось, 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

Следующий раунд переговоров состоится 28 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3153200
 
 
 Топ комментарии
 
Та ти вже за електроенергію з роісі домовився, маладец!
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Да-да, бене нужно компенсацию за приват выплатить. Мало он крови попил украинской...
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Та ти вже за електроенергію з роісі домовився, маладец!
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даже Меркель подтерлась моникой:
Зеленскому звонила Меркель. Категорически требовала имплементации требований комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом".Это означает что Украина будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2".
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Путін звісно пуйло, але щорічно 3 млрд для бюджету важливіше.
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Да-да, бене нужно компенсацию за приват выплатить. Мало он крови попил украинской...
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Звідки у Геруса надію на результативні перемовини?
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Он уже сделал бене хорошо, чтобы тот мог покупать у цапов электричество. Теперь и тут подсуетился видимо.
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Косоокий герпес никаким боком к достижениям Нафтогаза. Чую, негодяй склоняется к мировой по долгу газпрпрома.
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нам уже должно быть пох... на этот транзит, год- другой и расея достроит северный поток так или иначе.... с 2014 у нас было время подготовится, кто и как этим временем воспользовался это другой вопрос....
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Правильно. А тем временем на родине Зеленского в Кривом Роге уже рассматривают вариант перенести начало отопительного сезона. "Горожане хотят немного отсрочить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить", - сообщил местным СМИ глава местного департамента ЖКХ Иван Москалик. Пока главКом готовится, в Кривом Роге уже готовы.
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Хз.
Смотрел одного кренделя ( эксперда)). Так он вполне аргументированно доказывал шо щас с этим контрактом на транзит россию можно взять за яйца и не только заключить выгодный для Украины контракт а и на этой теме заставить их сдрыснуть с донбасса и сидьно подвинуть по крыму.
Но это не с нашей властью.
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Зебилы, готовьтесь пердеть в трубу.
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Цікаво інше. Скільки "газпром" отримає грошей з українського бюдету за постачання газу в лднр? Чи "газпрому" простять їх багатомільярдні борги перед Україною? Баш на баш
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