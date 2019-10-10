 Надеемся на успешные переговоры с "Газпромом" по транзиту газа, но готовимся к худшему сценарию, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе Украинского газового форума заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Нафтогаз" проделал хорошую работу по закачиванию газа. Я надеюсь, что те переговоры, которые сейчас активизировались с представителями "Газпрома" РФ, они также закончатся успешно и будут иметь результат. Таким образом, транзит газа через Украину будет сохранен и у нас будет спокойная зима. В любом случае мы готовимся к худшему сценарию, потому что чем лучше готов, тем меньше вероятности, что так и произойдет", – сказал он.

Глава комитета отметил, что наращивание собственной добычи газа - это большой приоритет для Украины, но только конкурентный рынок станет предохранителем от скачка цен в зимний период.

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"Мы должны понимать, что на рынке должна появиться конкуренция, а эту конкуренцию составляют трейдеры, которые занимаются импортом газа, поэтому роль импортеров важна в построении эффективного конкурентного рынка", - подчеркнул Герус.

Как сообщалось, 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

Следующий раунд переговоров состоится 28 октября.