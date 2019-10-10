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 Политика Украины
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Все про:допрос (1226) Порошенко (17824) Портнов (449) Труба (166) ГБР (629) Головань Игорь (10)

 Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд г. Киева принял определение, согласно которому Андрей Портнов и директор Государственного бюро расследований Роман Труба должны быть допрошенны в качестве свидетелей в уголовном производстве по делу попытки нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко, во время которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции чего-то не хотел допросить лиц, которые создали для организации нападения все условия. Речь идет о директоре ГБР Романе Трубе и телеграмм-блогере Андрее Портнове. Шевченковский суд ошибку следователя исправил и постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя потерпевших о допросе Р. М. Трубы и А. В. Портнова отменил", - сообщил Головань, обнародовав соответствующий документ.

Также читайте: Ни один следователь ГБР не причастен к распространению информации о каких-либо производствах, - Труба о "сливах данных" Портнову

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153199
 
 
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Как его лихо понизили в должности Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8550
С ближайшего подручного Янука - до интернет-блоггера.
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Це коли було?Невже Портнов з Трудою нападали?))
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На януковоща тоже помнится нападали, куриным яйцом чуть не насмерть тернопольский студент забил, может в этого канхветками бросали?
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Конфетами нет смысла. Он бы их ловил на лету и по карманам ныкал. Шоб перепродать Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3816
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януковоч помниться тоже никого не убивал!
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Чего уж там мелочиться, а кого убил скромный вегетарианец Шиульгрубер?
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один з допитів в дбр. організували то нацкорпус і боцман лічно.а нацжони всім відомо хто кришує
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нападение на порошенко? а кто нападал? белка?
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На петю був напад? А може то замах був на безцінне життя потужного сивочолого реформатора?
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Ты опять старый дятел вместо домино стучишь по клвае. Иди проветрись!
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и шо,хотели свыню на салкисон пустить?
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Читать не умеешь? На свиней пока не нападали, они в Раде заседают, две конкретные свиняки, по 395 кг каждая, прикидываются Слугами. Буфет опустошают за 2 минуты. остальные слуги теперь с собой гороховый суп в банках носят, жрут твари прячмо в зале заседаний.
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Когда одни просто чешут языки, другие действуют.
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Попросили Трубу и Портнова Свыню заколоть. Через полчаса они выходят из свинарника и говорят:
- Заколоть не закололи. Но зато покоцали конкретно
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Надо бы забрать у Свыни спички. Как бы он теперь Козын не подпалил
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Ты какой-то неадекватный. Мягко говоря. Трудно с бутылки вставал с утра?
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за нападение на порошенко розыскивается белка. последний раз была замечена у юрия луценко .
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У свиночолого🐷 , є легалізована ,нагородна зброя ! Він може навіть відстрілюватись !😆
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