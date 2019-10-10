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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3625) Зеленский (3199) Донбасс (19607) Золотое (37)

 Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский

Жителей Золотого на линии соприкосновения в Луганской области пугают террористами "ЛНР", "ДНР" с целью посеять панику, несмотря на то, что ситуация там полностью контролируется украинскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Был сбор, приехали какие-то люди. Я верю, что это были не ветераны. Поговорили с людьми, показали им бумаги "ЛНР", "ДНР". Откуда у них эти бумаги? Сказали, что их бросают, и завтра тут будет "ЛНР", "ДНР". Потом приехали наши люди и спросили, что там было. Был сбор, пришло 500 людей. 498 показали на двух людей, которые ходят и говорят, что Зеленский вас сдаст, об этом уже договорились, завтра мы отойдем, вас захватят, вас расстреляют... Местные это расскзали", - рассказал Зеленский.

При этом он, подчеркнул, что если добровольцы хотят защищать украинцев с оружием в руках, им нужно вступать в ВСУ, которые полностью контролируют ситуацию.

"Зачем ходить и кричать, завтра вы увидите. Зачем запугивать людей, они и так боятся!" - резюмировал президент. 

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153197
 
 
 Топ комментарии
 
Зе, переноси офис преЗЕдента в Золотое - и не надо разговоров, говнюк
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а шо не так хотя вовка туда не сунется обосрался он ещё в станице Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3523
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Вот именно! Зачем запугивать!? Завтра у вас не будет ДНР\ДНР, а будет 95-й!! А еще, кто выживет, сможет и сватофф посмотреть!
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а шо не так хотя вовка туда не сунется обосрался он ещё в станице
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Может быть потому, что так оно и есть? Это может быть причиной?
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Вот именно! Зачем запугивать!? Завтра у вас не будет ДНР\ДНР, а будет 95-й!! А еще, кто выживет, сможет и сватофф посмотреть!
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а дійсно, навіщо людей залякувати.... краще забрати звідти українська війська і нехай ходять туди ті, хто 5 років вбивав і катував - що тут страшного, Зе не дурак - він знає що робить, він не велосипеді - бо грохнуть, а холопів - та нехай грохають
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Зе, переноси офис преЗЕдента в Золотое - и не надо разговоров, говнюк
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Та да, дійсно, навіщо так сразу в лоба казати. Треба було почекати, щоб сюрприз їм був. А ви взяли та все зіпсували. Ох і бібочка.
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А кто ж там будет, зебиленок, если украинская армия отходит. Солдаты НАТО???
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у министров и депутатов от Моники95 должны быть такие как справа.
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Как зачем? Еще то ли гитлер то ли геббельс говорил - пропаганда не должна говорить правду, пропаганда должна воздействовать на умы.
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Питання в іншому - до якої межі згодні розводити? До Дніпра, чи далі, до Дністра і Збруча?
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угу... пришли местные сепары к Зе в Золотом и сказали - отводи , все будет хАрАшо... а те кто не хотят отвода ВСУ - это провокаторы...
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Отчет ветерана о встрече опубликовал Цензор - и не получил аккредитации, и это отличная новость - Зеленое знает, что о нем говорят здесь люди.
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ще 112-й свистів, що їм акредитацію не дали; але Кужеєв таки з ним сперечався...
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ну как-то с 2014 територия Украины ни как не увеличивается а скорее наоборот уменьшается не смотря на желозобетонные обещялки сильных мира сего..... у преЗидента есть план возврата територий в случее срыва договоренностей???
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На этот случай у них всех есть двойное гражданство и недвижимость за границей.
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Говорили как есть. Не нужно всех держать за идиотов.
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Я думаю людям виднее чем Зештанмаеру из своего ОПУ. Тем более они в етом уже убедились и не раз. После каждых переговоров ВСУ только отступают.
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А тут вообще полный алес, еще до переговоров уже отступают. Что будет после переговоров не хочется даже думать
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Воно реально іпануте.
им нужно вступать в ВСУ, которые полностью контролируют ситуацию Источник: https://censor.net.ua/n3153197
Як ВСУ буде контролювати ситуацію якщо він їх відведе звідти?
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воно або реально тупе, або нас тримає за ідіотів
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Зє навіть ***** не може нормально зкопіювати. Це не прес-марафон, це тупо стендап. Розширена версія відосіка в Інстаграмі. Про якийсь hard-talk взагалі мови не йде. Сидить з десяток якихось чєртєй і слухають монолог на вільну тему. Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1122
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кто говорил? вова говори фактами а не как баба на базаре
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вова говорит на языке своих избирателей
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Я слухаю цю всю муть вживу... Там він далі звиздів, мовляв, одну жінку з тих двох, які "проти", звозили до Станиці; і та, мовляв, переконалася, що "там все нормально".
Тільки не сказав, чия нині влада в Станиці і навколо... Що там, в деміталіризованій зоні нема навть українських поліцейських!
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ну то бубочка з*їзди в золоте, та поспілкуйся( без охорони) з місцевими, сам на сам.хоча знаючи його- сцикотно! з банкової то віднєй
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Отводить войска в одностороннем порядке..., люди боятся и не зря.
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Знакомый почерк. Напомнить кто строил всю свою на принципе "если не я, то путлер"?
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так зебіл і є ******, тільки зі своїми мухами.
А справжне ***** - йому платило бабоси: комент Scorpman Y від 10.10.2019 12:14
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Петик ссылается на коммент петика, причём оба боты. Это слишком смешно, даже для ваших Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський - Цензор.НЕТ 2211
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а зебіл неспростовним фактам не довіряє? Лише власним видумкам?
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если ВСУ отведут, то что будет мешать синему буряту с автоматом "пострелять по хохлам" в Золотом? все правильно сказали людям, если не будет там наших, будут ихние
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Сполучені Штати запропонували українському уряду варіант вирішення деокупацію території на сході країни.
В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води, електрики та інших ресурсів. Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.
Мета - максимальне ускладнення існування жителів незаконних республік і доведення гуманітарної ситуації до критичної позначки.
Фахівці Atlantic Council вважають, що економічна блокада дозволить повернути окуповані території.
Обмеження і повне припинення надходження грошових коштів викличе негативне ставлення місцевих жителів до керівництва само-проголошених республік.
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Зе и дальше живёт своими иллюзиями и мантрами Богдана.
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а и правда

зачем?
пусть будет нежданчик)))
обещали же что посмеёмся...
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Снова страшилки -"Путин нападёт". Путину нужен мир для снятия санкций с России. Впрочем если войска не отведут он снова в выиграше - типа с ними невозможно договариваться.
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он реально не понимает, что вернуться на отвоеванные позиции в 500 м за апру часов не получится? их отвоевывали ГОДАМИ - хер ты потом на них вернешься.

разбазарить за 1 сутки то что отвоевывалось годами - легко

мелочь ты тупая..
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