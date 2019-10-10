 У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов до конца года - уволим, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всм правоохранителям. Я сказал откровенно: реальные дела, действенные дела. Пожалуйста, принесите нам к концу года. Не будет - мы всех уволим ", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он за то, чтобы министерства Украины были лучшими в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Может так быть, что миротворческая миссия появится на границе между Украиной и Россией, - Зеленский