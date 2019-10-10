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 Политика Украины
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 У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов до конца года - уволим, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у всех министров испытательный срок до конца года.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всм правоохранителям. Я сказал откровенно: реальные дела, действенные дела. Пожалуйста, принесите нам к концу года. Не будет - мы всех уволим ", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он за то, чтобы министерства Украины были лучшими в мире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153195
 
 
 Топ комментарии
 
Если министры не справляются - значит их хуе..во подбирали, а раз так - значит премьер-министр хреновый, он же их подбирал. Поэтому если министры не справляются - должны быть уволены все, без права занимать госдолжности в течение следующих 5 лет, шоб не лезли развлекаться куда не надо.
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Зебилы раельно неадекватные... кому ваши высеры нужны? Неужели после нова-собакова министром, по конкурсу... до особо отсталых не дошло? Иди на фейсбук пиши клоуну, ваше мнение очень важно для него.
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із сорока вибрали оце. щось треба вирішувати з наданням виборчого права всім підряд
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Если министры не справляются - значит их ***..во подбирали, а раз так - значит премьер-министр хреновый, он же их подбирал. Поэтому если министры не справляются - должны быть уволены все, без права занимать госдолжности в течение следующих 5 лет, шоб не лезли развлекаться куда не надо.
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Зебилы раельно неадекватные... кому ваши высеры нужны? Неужели после нова-собакова министром, по конкурсу... до особо отсталых не дошло? Иди на фейсбук пиши клоуну, ваше мнение очень важно для него.
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Если премьер-министр хреновый, то значит и приЗедент хреновый, ведь он же его представляет на должность, и ВР хреновая, ведь она проголосовала за его назначение.
А если приЗедент и ВР хреновые, то значит народ тоже хреновый, ведь он за них проголосовал.
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У тебя животное номер на каком уже прилепили?
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Премьера уже можно увольнять! Катается в рабочее время по рабочему кабинету на самокате..... У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1994
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Аваков? Маркарова? Без испытательного?
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Министра...который премьер хрен ты уволишь втечении года....его "программу" рада приняла..
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Погодите, вот изменят УЗЕ Конституцию -- вот тогда и реформы пойдут, как по маслу У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2698
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а президента можно уволить за несоотвествие?
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Ключові слова "не буде реальних результатів"!
А яким метром зелебенські будуть вимірювати реальні результати????
Що це таке реальні результати, зарплата вчителів 4000$???
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А що для вашої команди результат? Ми бачимо руйнування в усьому, чого б ви не торкнулись. За цей час не створено нічого потрібного людям та країні
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А может уволим того кто их туда назначал?
А то хорошо устроился - ни за что не отвечвать
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із сорока вибрали оце. щось треба вирішувати з наданням виборчого права всім підряд
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Парламентско-президентская республика, он там каким боком?.
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Ну как же? О_О А "прокурор свой на 100, нет 200 %"!
Это от большого ума и многих знаний. У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1870
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Ну що ж... Хто має вуха і очі - зрозуміє, що робити...

По слухам, решение о передаче Привата Коломойскому уже принято.
Суд - будет только формальностью.
Беня нагреет украинцев дважды: на 5 млрд. долларов, украденых в 2017 году, и еще на 2,5 млрд компенсации за "потерянные активы".
Vitaly Rojdaev
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Внимание, будьте осторожны!
Наш Генератор Случайных Обещаний работает на чистом кокаине. Не дайте остановиться удивительной зеленой машинке - подбросьте ей колумбийского кокоса)))
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