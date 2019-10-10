 У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов до конца года - уволим, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всм правоохранителям. Я сказал откровенно: реальные дела, действенные дела. Пожалуйста, принесите нам к концу года. Не будет - мы всех уволим ", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, он за то, чтобы министерства Украины были лучшими в мире.
А если приЗедент и ВР хреновые, то значит народ тоже хреновый, ведь он за них проголосовал.
А яким метром зелебенські будуть вимірювати реальні результати????
Що це таке реальні результати, зарплата вчителів 4000$???
А то хорошо устроился - ни за что не отвечвать
Это от большого ума и многих знаний.
По слухам, решение о передаче Привата Коломойскому уже принято.
Суд - будет только формальностью.
Беня нагреет украинцев дважды: на 5 млрд. долларов, украденых в 2017 году, и еще на 2,5 млрд компенсации за "потерянные активы".
Vitaly Rojdaev
Наш Генератор Случайных Обещаний работает на чистом кокаине. Не дайте остановиться удивительной зеленой машинке - подбросьте ей колумбийского кокоса)))