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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (2038) самоубийство (656) Зоряна Скалецкая (30)

 "40 секунд могут спасти жизнь": глава Минздрава призывает присоединиться к флешмобу против самоубийств

10 октября мир отмечает день психического здоровья. Команда Минздрава присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"Сегодня моя команда присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия".  Цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство", - написала она.

Скалецкая отметила, что почти 800 000 человек по всему миру ежегодно завершают жизнь самоубийством: "Среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет - это одна из главных причин смертности".

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"Я вас очень прошу присоединиться к акции #WorldSuicidePreventionDay. Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если у вас есть аудитория и подписчики - скажите им теплые слова, расскажите об акции.

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Вы можете предотвратить самоубийство. Простые шаги, обычные слова поддержки и только 40 секунд могут спасти жизнь", - написала Скалецкая.

40 секунд могут спасти жизнь: глава Минздрава призывает присоединиться к флешмобу против самоубийств 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153190
 
 
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Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
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40 cек -это мало, нужно работать и работать десятилетия, чтобы не было самоубийств. Нужно оздоравливать психику детей, прекращать в школах буллинг, усиливать ответственность родителей за жестокое отношение к детям, прекратить пропаганду алкоголя на ТВ и регламентировать его продажу, прекратить беспредел с наркоторговлей и его крышеванием силовиками и властями, снизить преступность в стране, ввести в школьную программу изучение психологии хотя бы на минимальном уровне и многое другое. Так что это предложение министра хорошее, конечно, но малопродуктивное.
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Етот флешмоб как раз к Зелештанмаеру. Он подойдет к самоубийце и спросит его, хочет ли он закончить войну боль?
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"40 секунд могут спасти жизнь"
От просто одразу згадалися одні з засновників андеґраундного електронного жанру Dark Electro, бельгійці Suicide Commando, композиція Cause Of Death: Suicide (Причина смерті: Суїцид) з альбому 2003 року Axis Of Evil.
Протягом усієї композиції зловісним рефреном звучать голосові семпли - "Кожного року приблизно один мільон людей помирає від суїцидів" та "Одна смерть кожні 40 секунд".
Suicide Commando - Cause Of Death: Suicide
...Йохан Ван Рой (лідер групи) на цьому фото, щоправда, так собі психолог

"40 секунд можуть врятувати життя": глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств - Цензор.НЕТ 8126
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Проблема суицидов,кстати, очень актуальная. В моей области за год около тисячи.При єтом от инфекционних болезней умирает около ста.
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