 "40 секунд могут спасти жизнь": глава Минздрава призывает присоединиться к флешмобу против самоубийств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"Сегодня моя команда присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия". Цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство", - написала она.

Скалецкая отметила, что почти 800 000 человек по всему миру ежегодно завершают жизнь самоубийством: "Среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет - это одна из главных причин смертности".

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"Я вас очень прошу присоединиться к акции #WorldSuicidePreventionDay. Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если у вас есть аудитория и подписчики - скажите им теплые слова, расскажите об акции.

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Вы можете предотвратить самоубийство. Простые шаги, обычные слова поддержки и только 40 секунд могут спасти жизнь", - написала Скалецкая.