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Все про:Зеленский (3199) Россия (74027) Донбасс (19607)

 У прошлой власти не было такого желания закончить войну, как у нынешней, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что такого мощного желания закончить войну у прошлой власти не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, украинской общество понимает, "какие у нас военные, какая у нас общественность, какие у нас волонтеры, которые без средств технической поддержки, с самого начала показали, что они будут защищать Украину как бы там ни было".

Он считает, что это важная вещь, которую понимает Российская Федерация и террористы на временно оккупированной территории Донбасса.

"Думаю, что у нас есть возможность с РФ в "нормандском формате". Действительно, я не хочу обидеть никого, кто был на моем месте ранее. Как бы там ни было, мы должны защищать всегда институт президентства. ... Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей власти такого желания, как у нас. Такого мощного давления на это, я думаю, что все таки не было", - отметил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153189
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля,здатись це не закінчити війну,це програти.
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у мони три критических ошибки:
"Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса."

первая - шо оно "думает".. Оно не думает, а повторяет то что слышит в ухо от других.
вторая - что "есть шанс".. Шанс есть у моники ПОКА что добраться до Ростова.
третья - что расея "устала"... Расея НИКОГДА не устает воевать...
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Опа... Так вон оно чьо? А я думав причина в Путіні, сєпарах, і рос армії.
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Я сподіваюсь хтось веде стенограму того, що воно меле?
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Что ты несешь, клоун-миротворец???

Закончи на наших условиях, а потом хвались! Дураку ясно, что уйло Украину не отпустит. Или война, или мир на условиях уйла.

Зеля, или ты дурак, или наркоман, или два в одном!
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У прошлой власти не было задачи прогнуться под путлера и слить страну, а нынешняя уже себя та ими попытками дискредитировала.
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У "Зе" с "ху@лом" общий спичрайтер??? Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1312 .. или мне показалось
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ты сначала территории наши верни Крым и Донбасс, а потом говори про окончание войны..
если ты откажешься от этих территорий, то войны ты зеля проиграл!
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Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса..."
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Нет! Сидя наа Монике та сторона никогда не устанет!
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