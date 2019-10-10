 У прошлой власти не было такого желания закончить войну, как у нынешней, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, украинской общество понимает, "какие у нас военные, какая у нас общественность, какие у нас волонтеры, которые без средств технической поддержки, с самого начала показали, что они будут защищать Украину как бы там ни было".

Он считает, что это важная вещь, которую понимает Российская Федерация и террористы на временно оккупированной территории Донбасса.

"Думаю, что у нас есть возможность с РФ в "нормандском формате". Действительно, я не хочу обидеть никого, кто был на моем месте ранее. Как бы там ни было, мы должны защищать всегда институт президентства. ... Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей власти такого желания, как у нас. Такого мощного давления на это, я думаю, что все таки не было", - отметил Зеленский.

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