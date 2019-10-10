EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  2209  27
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3199) Меркель (1705) Формула Штайнмайера (117)

 Меркель нам очень помогает и она действительно не ожидала такой жесткой реакции на формулу Штайнмайера, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что канцлер Германии Ангела Меркель очень помогает Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

"Госпожа Меркель, я ей очень благодарен, она действительно нам очень помогает. Она действительно не ожидала реакции,  скажу так, не хочу называть фамилии, бывших лидеров нашего государства и действующих по поводу такой жестской реакции на формулу Штайнмайера, поскольку много раз этот вопрос поднимался. И с украинской стороны это поддерживалось, в их разговорах. И не только в непубличной, но и в публичной плоскости", - заявил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не боюсь Майдана, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский

По словам Зеленского, госпожа Меркель сейчас является человеком, который объединяет всех вокруг нормандского формата.

"Сейчас именно она согласовывает с нашей стороной, мы обсуждаем дату, и будет согласовывать с Францией и Россией. То есть мы готовы на любую дату. Она этим тщательно занимается. Она действительно обеспокоена, что кто-то не хочет разведения, кто-то действительно боится...", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель обещает использовать будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3153186
 
 
 Топ комментарии
 
Северным потоком она обеспокоена. Придурок.
 показать весь комментарий
 
Фрау не учла,что народ Украины это не ватное стадо и тут такие номера не прокатят !
 показать весь комментарий
 
Зеленскому звонила Меркель. Категорически требовала имплементации требований комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом".Это означает что Украина будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2". Хроника одного Президента .. Наше дрожащее несчастье пообещало.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фрау не учла,что народ Украины это не ватное стадо и тут такие номера не прокатят !
 показать весь комментарий
 
 
козацька кров у українців, але ще б трохи конструктиву.
Бо козаків колись боялась вся європа, бо вони могли нагнути усіх там. Тільки от попали в пастку дипломатичну, цього якраз бракувало
 показать весь комментарий
 
 
Северным потоком она обеспокоена. Придурок.
 показать весь комментарий
 
 
100 %, а Клоун думає,що вона йому допомагає
 показать весь комментарий
 
Зеленскому звонила Меркель. Категорически требовала имплементации требований комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом".Это означает что Украина будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2". Хроника одного Президента .. Наше дрожащее несчастье пообещало.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Третій енергопакет повинен був виконати ..барига з*коблевими * а не утримувати монстра *Нафтогаз * ..
..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Трампа уже обгавкали и обгадили. Меркелиху тоже...Пебилы, а где ж потужна антепутенская коалиция, созданная свынячим гением? Кто в ней остался? Президенты Парагвая и Гвинеи-Бисау?
 показать весь комментарий
 
ватничек, Парагвай и Гвинея-Бисаю - это ты сейчас про путинскую коалицию? только ты еще Северную Корею забыл, великую ядерную державу
 показать весь комментарий
 
 
Я про коалицию, созданную твоим кудрявым сыньононосым господарем, соевый лже-патриот. Зрение падает? От нефиг лайно рошеновское жрать. Вас же предкпреждали, что Свынюка от жадности туда всякую гадость пихает
 показать весь комментарий
 
Сегодня у свидетелей слепого траста будут очень болеть пальцы....
 показать весь комментарий
 
 
При чому Меркель до управління Україною.
 показать весь комментарий
 
 
Пустая трата времени - с 2016г. встреч не было и не будет, так что засунь минские-2 куда подальше и начинай копать ров или по примеру Яценюка строить стену.
 показать весь комментарий
 
А Трампу он говорил совершенно другое.
 показать весь комментарий
 
 
А самолёт у неё тоже намного лучше, чем у тебя. Как у дедушки Трампа, когда летит, машет вальяжно крыльями?
 показать весь комментарий
 
 
опять "папередники"... Зеля не путай попытки решить дело миром раньше и твою формулу путина в авторстве лаврова... и какого хе.. немецкий канцлер что то там за Украину решает?
 показать весь комментарий
 
Меркель дійсно допомагає. Так само як кишенькові злодії допомагають пенсіонерам у трамваях.
 показать весь комментарий
 
 
Санкции по-немецки: В 2018 году товарооборот России с Германией составил 59 606 820 030 долл. США, увеличившись на 19,27% (9 631 397 605 долл.)
 показать весь комментарий
 
 
Помогает???

Да, "помогает", за деньги уйла помогает сдать Украину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх