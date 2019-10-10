 Правоохранители должны до 1 ноября показать результат по нескольким громким делам, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Первого ноября они должны показать результат по нескольким громким делам", - сказал он.

Зеленский заверил, что не оказывает никакого влияния на правоохранителей, в частности в контексте расследования уголовного дела в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

"Я тут ни при чем, я не влияю", - сказал он.

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