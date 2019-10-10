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 Пусть выбирают своего президента сами, не хочу вмешиваться в выборы США, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что не собирается никаким образом вмешиваться в выборы США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки. И поэтому я не буду этого делать. ... Выбирайте своего президента сами. А мы, если можно, вы тоже не будете, вы и не влияете, и не будете в дальнейшем, в будущем, влиять на выборы в независимой Украине", - заявил президент.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153183
 
 
 Топ комментарии
 
скоро появится полная запись разговора,не надо оправдываться))
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Совет форумчанПравила форума
 
Та ладно, у него его вмешалка ещё не выросла...
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Благородный и уверенный в том, что американцы уже готовы самостоятельно сделать такой ответственный выбор.
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Закройте гео хотя бы на месяц на больничку, привяжите к батарее, не двайте нюхать!
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пізно моніка, вляпалася по самі бейцели Выбирайте своего президента сами, не хочу вмешиваться в выборы США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5522
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Ага, именно поэтому на 100% твой прокурор, возобновил дело.
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Клоун уже такое дно пробил, что теперь никого не смущает 100% прокурор.
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У меня такое стойкое чувство что этот 10 часовой марафон клоун Зе будет выгребать удары по голове как минимум лет 10 ... вот что значит выбрать не политика и без команды... Вибирайте свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7571
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скоро появится полная запись разговора,не надо оправдываться))
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Скоро запись появится Трампа с Путиным,там намного интереснее
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Появится-тогда и будет о чём говорить. Спешка, как говорится, нужна только при ловле блох))
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А скромный какой Володька то оказался
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Хватит им самим выбирать ,одного дурочка уже выбрали ...
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почувствовал себя пупом ЗЕмли. Только, на самом деле, является тем, что ниже пупа Нехай обирають свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5827
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Ну, я вважаю американці у таких довбойобів як Зе, ну точно питати кого ім обирати не будуть, бо там не крутять цілодобово "Слугу народа" і Сватів, там взагалі свої блазнів вистачає. Такщо відповідь не зараховано воФчику!
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моника зелински и в сша успела нагадить
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