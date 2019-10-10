 Пусть выбирают своего президента сами, не хочу вмешиваться в выборы США, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки. И поэтому я не буду этого делать. ... Выбирайте своего президента сами. А мы, если можно, вы тоже не будете, вы и не влияете, и не будете в дальнейшем, в будущем, влиять на выборы в независимой Украине", - заявил президент.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

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