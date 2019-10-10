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 Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий. ФОТО

Бизнес-партнер Гладковского-младшего Виталий Жуков, известный по делу НАБУ и расследованию Бигуса, представляет на выставке "Оборона и безопасность" новые образцы вооружений. Производство осколочных гранат к подствольным гранатометам и автоматическим гранатометам калибра 30 мм и 40 мм - это не может не привлекать внимание.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Компания "Вектор-В" заявила, что впервые в Украине освоила полный цикл производства осколочных ВОГов - самого дефицитного вида боеприпасов на фронте. Об этом заявили главный конструктор Виктор Курихин (слева) и руководитель компании Виталий Жуков (справа). Как известно, именно ВОГи первыми закончились на складах, их активно продавали, это расходный материал локальной войны, не меньше чем патроны. И сейчас Украина закупает ВОГи в Болгарии по мировым ценам", - отметил журналист.

"Компания заявляет: 1. Они могут развернуть серийное производство таких осколочных гранат в десятках тысяч штук. 2. Они освоили производство взрывателя, и все полностью детали - отечественного производства. 3. Они могут выпускать гранаты натовского калибра 40 мм - они имеют большую дальность и большую мощность, по сравнению с калибром 30 мм, их можно поставлять на экспорт, при развертывании массового производства и снижении себестоимости, и в Украине уже развернуто производство 40 мм автоматических гранатометов на "Кузне на Рыбальском", - сообщил Бутусов.

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"Забавно, но глава компании Виталий Жуков - тот самый фигурант коррупционного скандала Гладковского, оказывается, НАБУ не имеет к нему никаких претензий, и он спокойно выступает на выставке! Жаль, не спросил комментарий, не узнал просто. Все-таки производство ВОГов - более резонансное событие на выставке. И никакая пресса туда не заходит, тихо все. Ну сейчас популярность у экспозиции должна возрасти. Справедливости ради: каким бы ни был скандал, но если компания сумела разработать важный для государства боеприпас и по выгодным ценам, это в любом случае достойно внимания и изучения. Поинтересуюсь в ГШ - обратили ли внимание на ВОГи, которых отчаянно не хватает в боях "перемирия", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153180
 
 
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Просто не сезон еще! Вот как придет сезон! Так и будут сажать усех!
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А пока посадили двух ветеранов, которые сопротивлялись зелиной капитуляции. Не хотят видите ли отдавать украинскую землю, за которую наши воины проливали кровь. Разбойники.
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да уж. по ходу надо соевых сажать вместе с зелеными в одну камеру
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Цензор, почему не пишите цитату про Порошенка? Освещайте все мнения, не будьте ж продажными.
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От таке!.. выходит "БигусИнфо" брызгало мочой в благодарные глаза и уши обЩественности..
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Бигус как раз и говорил что НАБУ прикормлено свинарчуками и получают от них скромные вознаграждения за тормоз расследования.
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ЗЕ ДУРНИКИ где ш праведный гнев и боль в оьласти аннуса?))))
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Звичайно, Тому що вся та возня була проплаченим піаром від Зелёнськага!
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Зе - как это назвать ?...наверное как всегда что у тебя нет полномочий !!!..карлик гребаный Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 295
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НАБУ это чисто соевая контора, Сытник регулярно ездил на личные совещания с барыгой. Там надо делать жетские чистки.
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так делайте,в чем дело?кто мешает? Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 4675
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Alex Rozhenko, батенька, от Вас нестерпимо несет козлиной мочой и стекломоем. Будьте любезны, удалиться в ближайшую лахтинскую наливайку и освободить интеллигентных людей от Вашей вони.
А для кацапских и зебильных ботов скажу понятнее - в спам козлорылые!
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труба ручна портновська тварь, регулярно йому служить
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Так кроме НАБУ , претензий не имеют и ГПУ , и ГБР и СБУ и всякие другие БУ-БУ . Один Бигус всё знает . Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 6669 .
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ета парахаскотская падстава! дайтє вовє врємя, павєрьте
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Метою всіх скандалів було знеславити Петю.
Поставити до влади своїх людей.
Не здивуюсь, якщо на активісті нападали з тією ж метою.
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Может стоит вспомнить на чем был основан этот заказной "скандал"?
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***** Г+Г сделал из Гладковских главных коррупционеров, барыг и мародеров, прилепил к ним Петю, быдло схавало, а теперь их нужно наградить, со слов *****. Что непонятно? У них нарушение на 16 млн грн неуплаты НДС, а Приват кинули на 160 млрд, но как все красиво лохам подали про свинарчуков, тут ни дать ни взять...
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Это при порохе они были свинарчуки, теперь они гладковские!
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