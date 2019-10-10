 Правительство на правильном пути. Это обеспечит выход экономики из тени, - Зеленский о законопроектах по ФОПам

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о том, как быть работникам креативной индустрии, ИТ-индустрии в связи с решениями новой власти по ФОПам, передает Цензор.НЕТ.

"Как работает та или иная компания мы с вами понимаем. Что были ФОПы? Это нормально, когда ФОПы. ФОПы работают – это нормально. Но когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали, что оформляют все на ФОПы. Очень много ФОПов работает в одной компании. Вы же знаете, как все это происходит. Поэтому наши ребята, правительство, все что они хотели, так это побороть такие коррумпированные схемы в любой компании, независимо от того чем занимается компания. Именно для этого законопроект. Я думаю, что они на правильном пути и это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - рассказал Зеленский.

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Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Также законопроектом №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагают уточнить ряд норм, касающихся ФОП на едином налоге, а законопроектами № 1072 и № 1057 устанавливается новый порядок подачи отчетности ФОПами.