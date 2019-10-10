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 Политика Украины
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 Правительство на правильном пути. Это обеспечит выход экономики из тени, - Зеленский о законопроектах по ФОПам

Законопроекты о реформировании в сфере упрощенной системы налогообложения и ФОПов связаны с желанием побороть коррумпированные схему уклонения от уплаты налогов.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о том, как быть работникам креативной индустрии, ИТ-индустрии в связи с решениями новой власти по ФОПам, передает Цензор.НЕТ.

"Как работает та или иная компания мы с вами понимаем. Что были ФОПы? Это нормально, когда ФОПы. ФОПы работают – это нормально. Но когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали, что оформляют все на ФОПы. Очень много ФОПов работает в одной компании. Вы же знаете, как все это происходит. Поэтому наши ребята, правительство, все что они хотели, так это побороть такие коррумпированные схемы в любой компании, независимо от того чем занимается компания. Именно для этого законопроект. Я думаю, что они на правильном пути и это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - рассказал Зеленский.

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Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы. 

Также законопроектом №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагают уточнить ряд норм, касающихся ФОП на едином налоге, а законопроектами № 1072 и № 1057 устанавливается новый порядок подачи отчетности ФОПами.

Источник: https://censor.net.ua/n3153179
 
 
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Удачливый предприниматель - миллионер с убыточными или малоприбыльными фирмами вещает о уклонении от налогов малым бизнесом.
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Невже платять бариги всі податки по-чесному? Чому тоді половина економіки в тіні?
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Ви, щелені всі на правильному шляху. До політичного харакірі. Господь, коли хоче когось покарати, то забирає розум. Як оце у вас. Ви підете курку, яка несе золоті яйця і відвертаєте від себе свій же електорат. Він вам цього не пробачить. Бо повівся на ваші обіцянки пресувати олігархів а не їх самих. І саме тому привів вас у владу. Ну що ж, ФОПи можуть повторити банальну і заїжджену фразу: "Я тебе породив - я тебе і уб'ю!".
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Мародер держит свои говнокварталы в офшорах, а зелохам впариват какую-то дичь.
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блин.. устройте массовые проверки этих фопов и найдите тех кто работает по черному - на зачем рубить под корень!!! есть люди у которых это единственный доход и они работают по белому !!!
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отак Зе біляткам та к..єм смачно по губам! браааво!!! їжте бл..ді!
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Формула: дай возможность подниматься начинающим ФОПам, дабы много бизнесов в стране возникло, а с зажравшихся олигархов дери по полной, вот это справедливо
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Всі повинні платити податки, не чіпайте тільки олігархів та дуже багатих, бо я їх сам боюсь.
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