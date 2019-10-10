 Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате. То есть, что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, а кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате вопроса амнистии. Или это гражданские, которые работали учителями или медиками, а их это касается?", - отметил президент.

По словам Зеленского, ему кажется, что есть категории людей, которых совсем не касается этот вопрос.

"Поэтому все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате", - подытожил президент.

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

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