 Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.
"Этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате. То есть, что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, а кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате вопроса амнистии. Или это гражданские, которые работали учителями или медиками, а их это касается?", - отметил президент.
По словам Зеленского, ему кажется, что есть категории людей, которых совсем не касается этот вопрос.
"Поэтому все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате", - подытожил президент.
Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.
Пункт 5. Задовбався постити у цій темі, але нічого.
Мовчали чотири роки тому?
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
ПУНКТ 5)))))
Вопрос амнистии террористов должен обсуждаться только народом Украины.
И каждый из нас на данном этапе скажет, что террорист должен понести наказание
Или опять ему цетр Разумкова, обзвонив свои дежурные 2018 респондентов, нарисует нужный результат?
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
Пункт 5. Читайте и перечитывайте внимательно.
Пункт 5))))) Чуваки, ну ви глузуєте чи що?))