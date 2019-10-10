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Все про:амнистия (374) Зеленский (3199) терроризм (18131) Донбасс (19607)

 Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос об амнистии террористам, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

"Этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате. То есть, что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, а кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате вопроса амнистии. Или это гражданские, которые работали учителями или медиками, а их это касается?", - отметил президент.

По словам Зеленского, ему кажется, что есть категории людей, которых совсем не касается этот вопрос.

"Поэтому все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате", - подытожил президент.

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3153178
 
 
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а этот мудила не желает узнать мнение украинцев ? или то шо москали продавят с тем и согласимся ? Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9115
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Он будет спрашивать мнение, только если будет точно уверен что г+г сформировал его. Просто лицемерная мразь.
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А где ж ты был, когда Пэтро амнистию боевикам Дамбаса в своем "минском договорняке" прописал?
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А може в Українському форматі?Бо це Українцям потім жити разом з терористами Лугандону,а не німцям та французам.
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Абалдеть !!!! а народ Украины , и Матери что потеряли сыновей значить покуй ... Зе ты не клоун - ты 314дарас
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клован ,реально найшвидше полетить з посади Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7517, амністію ,мля воно буде надавати, після консультацій в нормандському..... з х#йлом???
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Амністія для терористів?!!! - Біжи, Вова, біжи ...
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https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

Пункт 5. Задовбався постити у цій темі, але нічого.
Мовчали чотири роки тому?
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потім він пообіцяв, що винесе питання на суспільний діалог.
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Ксенія а для Вас особисто і з Повагою змушений вже десятий раз запостити лінк:
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

ПУНКТ 5)))))
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каждый ответ - новый зашквар.
Вопрос амнистии террористов должен обсуждаться только народом Украины.
И каждый из нас на данном этапе скажет, что террорист должен понести наказание
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По нормальному никаких вопросов амнистии сепарам вообще возникать не должно. Вопрос должен быть только в длительности срока. Но у нас нормального ничего не осталось - всё через жопу и зраду.
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Европейцы очень гуманные люди, как и их суд, ответ заранее всем известный))
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что он несет?????????? амнистия для тех кто воюет против нашей страны(((((((((
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А референдум по этому вопросу Зеля уже провел? А что так?
Или опять ему цетр Разумкова, обзвонив свои дежурные 2018 респондентов, нарисует нужный результат?
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Амністія для терористів? Світ такого ще не бачив. Клован вже повністю зняв маску та змив грім. Хавайте, зебіли.
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Ви Мінські угоди прочитайте, які Порох підписував. Там є пункт про Амністію. Чи будете казати, що у нього вибору не було. Варіант був - масштабний наступ, чи не так?
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Про амнистию - Минские читайте же
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

Пункт 5. Читайте и перечитывайте внимательно.
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Ну що поробиш, дурне - воно в є дурне. Питання про амністію терористів повинно в першу чергу обговорюватися всередині країни, х громадянським суспільством. Бо тебе президентом України призначив не Нормандський формат, а громадяни України і їм ти повинен звітувати в першу чергу, а не Нормандському флрмату. Як видно людина не розуміє ні хто вона є, ні що вона повинна робити.
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Тобто я можу назватися апалчєнцам і відрізати тобі яйця без наркоза? Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5203
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Блін, кацапе, в Україні діє Конституція, гарантом якої є президент. Цей президент обирається народом України і присягає на Конституції України. Підкажи,тле тут Нормандський формат? Га? 😁 І ще, посилання на публікації кацапських журналістів - не аргумент. Хоча проти мого твердження взагалі аргументів нема. 😊
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Їх задача не читати, що ви пишите - їхня задача нагнітати істерію в суспільстві.
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Амністія для терористів! Яка краса!!! А Пашинський що віддав наказ бити терористів з усіх стволів - бандит! 100 зєбілів не можуть помилятися!
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"Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский" - вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, не должен обсуждаться ни в каком формате. Не хотят сидеть в тюрьме, за поребрик, если там примут.
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мне кажется скрепы не позволят им жить в Украине, они сразу же сдрыснут в рашку
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Велика кількість скрєпоносцев здриснула якраз в Україну.
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