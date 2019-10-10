 Статистика такая - два дня, один погибший, поэтому я тороплюсь с датой встречи с Путиным, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся, потому что я считаю каждый день. У меня очень просто... статистика такая - два дня, один человек. Все говорят, куда ты рвешься... Я рвусь? У меня табличка с фамилиями - два дня, один человек. Так нужно мне спешить?" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, когда состоится встреча "нормандской четверки".
Он также сообщил, что 9 октября общался с канцлером Германии Меркель и вопрос встречи поднимался.
"Они (Германия. - Ред.) будут обсуждать этот вопрос с французской стороной в ближайшие дни... И потом они будут предлагать дату российской стороне", - сказал Зеленский.
А как освобождает трибунал можно посмотреть на примере кораблей. Эту часть решения трибунала раша просто проигнорировала - и как с гуся вода.
Яке ж воно тупе, боже-боже...
Количество погибших и потерянных территорий УВЕЛИЧИЛОСЬ!