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 Политика Украины
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 Статистика такая - два дня, один погибший, поэтому я тороплюсь с датой встречи с Путиным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, что прилагает усилия для скорейшей встречи в нормандском формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся, потому что я считаю каждый день. У меня очень просто... статистика такая - два дня, один человек. Все говорят, куда ты рвешься... Я рвусь? У меня табличка с фамилиями - два дня, один человек. Так нужно мне спешить?" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, когда состоится встреча "нормандской четверки".

Он также сообщил, что 9 октября общался с канцлером Германии Меркель и вопрос встречи поднимался.

"Они (Германия. - Ред.) будут обсуждать этот вопрос с французской стороной в ближайшие дни... И потом они будут предлагать дату российской стороне", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153177
 
 
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Торопится сдать Украину *****. Ой молодец вова... трудолюбивый.
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Так уже сдал когда освободил моряков. Или сдал когда заговорил о формуле Штайнмайера. Или сдал когда подписали формулу. Постоянно сдает и сдает, а эта Украина все никак не сдается благодаря порохоботам на проперженных диванах.
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Моряков освободил трибунал в Гааге. бубочко просто пиарнулось.
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Сенцова тоже трибунал освободил?
А как освобождает трибунал можно посмотреть на примере кораблей. Эту часть решения трибунала раша просто проигнорировала - и как с гуся вода.
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Корабли остались потому что зеля сиграл в поддавки с ****** и фактически признал что моряки нарушили российскую границу. То есть сам истец отказался от претензий.
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Ну что и требовалось доказать - Зеленский виноват и потому что освобождает, и потому что не освобождает. Классический прием из методички.
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Кретин, хотя бы понимаешь, что ты перечислил не технологию, не план, не последовательность действий, ты перечислил хаотические движения, характерные глупому дилетанту, клоуну, шуту, который напялил на себя корону.
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alex rozhenko успокойся уже со своим зеленским! обмен произошел ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РАЗВЕДЧИКАМ , КОТОРЫЕ ДОБЫЛИ цемаха! вова просто попал в нужное время! хорош петь вове оды, обычное трепло он! где корабли которые арестованы вместе с моряками? не напрягай мозг, слушай конференцию бубочки!
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Что-то "клоун с булавой" постоянно попадает в нужное время что со снятием неприкосновенности, что с законом про импичмент, что с освобождением украинцев с российского плена. Один потужный сивочолый лидер 5 лет сидел с булавой - и ни разу в нужное время не попал.
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Війна все одно не закінчиться.Не для того москалі її почали.щоб просто так перестати воювати.
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Миллионы... именно столько умерло от голода. Но ему пофиг, его предки "изяштерны" хорошо служили кремлю, зерно конфисковали выше плана.
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А ему сказали, что пока не будет разведения сторон в трех районах встречи не будет? Кремль на этом настаивает.
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нада к новому году всєх прадать і на пмж в ізраїль
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Так все просто? Чтоб закончить войну надо просто провести встречу с ******? И ***** проникнется и все прекратит?
Яке ж воно тупе, боже-боже...
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рашка дождалась своего преза)) заодно еще одну галочку о встречах со знаменитостями можно поставить+фотку+мемуары написать "Как я остановил агрессию и установил малороссию в Украине")))
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Так перестали ж уже стрелять. Может уже на 15 км отвести войска?
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ну, зустрінешся ти, шмаркля, з ху"лом в живу, ну, подивишся йому підлесливо у вічі, ну, потиснеш руку своєму кумиру, і що? все, кацапи стріляти перестали, полоненних повернули і пішли нах з нашої землі? яке ж ти дурне і тупе, Господи! ну за що нам це все?? і головне, що 73% зебілів щелепи позвішували і шмарклями обтекли від такого грандіозного ходу гімнюка зеленого
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Ууу... раньше был ОДИН "сказочный д...***" а теперь их два! Я вот одного не пойму: он так натурально КОСИТ под "маняшу" или оно такое - по жизни!?
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Господи, какой же он тупой... Он что, реально думает уговорить путина прекратить войну??? Типа сделает путе приятное ртом, путя расчувствуется, и заберет войска с Донбасса??? Да путин срал на все уговоры, а на зелю отдельно два раза. С русней нельзя договориться, русню могут остановить только танки. И санкции. Т.к. санкции = деньги, а деньги = танки.
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Ну какие там "танки" - оно тяжелее микрофона ничего в рученки не брало... Ну... еще рот-ом умеет... А увидит "танка" - жидко опорожниться!
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Статистика такая, что как армией стал рулить новый преЗЕдент, и проталкивать свой "мир".
Количество погибших и потерянных территорий УВЕЛИЧИЛОСЬ!

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А у Пороха "статістіка" була значно краще, бо у нього атвєткі були значно потужніше.
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Люди искусства - чего бы мы без них делали? Придумают себе образ, так и идут с ним по жизни! Ну чего Пу с тобой встречаться? Встречаются с теми, кто хоть что-то решает, а с тобой, ну какой резон - сопли тебе утереть? Может ему с Аваковым встретиться?
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Да подпиши сдачу и какое то время не будет погибших зато страны не будет
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