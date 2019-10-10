 Статистика такая - два дня, один погибший, поэтому я тороплюсь с датой встречи с Путиным, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся, потому что я считаю каждый день. У меня очень просто... статистика такая - два дня, один человек. Все говорят, куда ты рвешься... Я рвусь? У меня табличка с фамилиями - два дня, один человек. Так нужно мне спешить?" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, когда состоится встреча "нормандской четверки".

Он также сообщил, что 9 октября общался с канцлером Германии Меркель и вопрос встречи поднимался.

"Они (Германия. - Ред.) будут обсуждать этот вопрос с французской стороной в ближайшие дни... И потом они будут предлагать дату российской стороне", - сказал Зеленский.

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