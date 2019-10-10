 Я не боюсь Майдана, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве..

"Порошенко почувствовал, что "формула Штайнмайера" это ключик... Ошибка Порошенко только в одном - он думает, что он может быть лидером другого Майдана. Он против разведения (сил) и ему кажется, что из-за этого может быть Майдан. Он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский.

Говоря о том, готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан и какова будет его реакция, Зеленский отметил: "Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь".

"Но люди должны знать, что они выберут - они точно не выберут прекращение войны и они будут выбирать из того меню товаров, которые есть на рынке,этом, продажном политическом рынке. Они и сейчас могут посмотреть, какие есть люди...", - резюмировал Президент.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.