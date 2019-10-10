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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Я не боюсь Майдана, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кровопролития в случае организации массовых акций не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве..

"Порошенко почувствовал, что "формула Штайнмайера" это ключик... Ошибка Порошенко только в одном - он думает, что он может быть лидером другого Майдана. Он против разведения (сил) и ему кажется, что из-за этого может быть Майдан. Он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский.

Говоря о том, готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан и какова будет его реакция, Зеленский отметил: "Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь".

"Но люди должны знать, что они выберут - они точно не выберут прекращение войны и они будут выбирать из того меню товаров, которые есть на рынке,этом, продажном политическом рынке. Они и сейчас могут посмотреть, какие есть люди...", - резюмировал Президент.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3153176
 
   
 Топ комментарии
 
Старая песня о главном. Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3416
Никто на акциях протеста против капитуляции даже не вспоминает Пороха. Партийную символику рекомендуют не использовать.

О чем Моника лопочет?
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Скорее, ярко выраженное желание как можно быстрее свалить с этой работы, которая ему нафиг не здалась, и давно надоела.
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По сути это интервью - приговор себе. По крайней мере как президенту. Надеюсь только на этом все и закончится.
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Да вас тут почитать - так вообще писец всему и везде, куда не взгляни. Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3455
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не так ваша ботоферма против Зеленского срёт
один кремлебот тут в соседней ветке за 10 минут 30 лайков себе накрутил Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2817
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Я не бот. Що ЗЕ виконало з того, що обіцяло перед виборами? Тільки конкретно - ти ж не бот? Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3746
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Причем каждый день, и каждый день - новый.
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Ну просвети нас о реформах или положительных мометах каких то, ну хоть что нибудь, что улучшилось?
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Все как минимум не очень здорово. И это мягко сказано.
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Скорее, ярко выраженное желание как можно быстрее свалить с этой работы, которая ему нафиг не здалась, и давно надоела.
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У него еще два незаконченых дела.
1. Вернуть коломойскому Приват
2. Дать воду в Крым путлеру!
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Третье, самое главное: распродажа земель. Для этого его и спонсировали хозяева Бени.
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Старая песня о главном. Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3416
Никто на акциях протеста против капитуляции даже не вспоминает Пороха. Партийную символику рекомендуют не использовать.

О чем Моника лопочет?
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Но тем не менее, 6-го пришел только Порох))) А учитывая как он "не боится" без подготовки выходить в толпу ("гражданских отсечь!"), то он фактически расписался в том, что там были его люди)))
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Он пришёл поддержать своих политических единомышленников: они государственники.
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Порох возможно снова пытается оседлать волну возмущения. Но это не значит что ему это дадут сделать.
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Коли почнеться замєс, то зєбіли самі на колінах будуть просити повернути їм Пороха. Але це вже їм не допоможе .
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Не будут. Они будут опять у телевизоров переживать за свою мошну.
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Вот уж чего Порошенко вряд ли желает - так это майдана. Соседи свой урок выучили; для них новый майдан был бы прекрасным поводом для военного вторжения, под благовидным предлогом: "защита конституционной власти на территории дружественного государства".
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Тебя за язык никто не тянул!)))))
ЙОЛКА ТАК ЙОЛКА!!!))))
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а чего видео размытое??? на ВХС снимали лучше!
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Да! Снято в Дамбасе на деньги крымля!Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2294
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Очень может быть, что Богдан к нему и приставлен для того, чтобы создавать вокруг него эту реальность, в которой против него только Порошенко.
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главное быстро закрыть главных смутьянов в лице мародера и его гоп-компании, и тогда все само собой успокоится
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А "мародёр" и "гоп-компания" - это кто ? Пофамильно можно ?
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А давайте. Опыт Ялынковича вас ничему не научил.
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как раз опыт ялынковича научил тому, что нужно их вовремя сажать, так как договор с ними не стоит выеденного яйца
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Я же и говорю. Начинайте сажать, убивать, красть людей.

Лично я только этого и жду, чтобы был повод начать убивать вас.
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мамкин убивун, иди хряпни сотку, и проспись.
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Я тоже против разведения сил и т.п., но я не Порошенко.
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ну и шо!? зато - смешной! И всякие мордочки корчит! Во!
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Моника везде видит Порошенко.... упоротый ватник, думает что украинцы будут сдавать Украину без Порошенко.
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Так вже було - вбивства без пролиття крові. Практикувалося у різних народів різних епох. Зокрема покарання єретиків. Аутодаффе. Спалювання на вогнищі - страта без пролиття крові. Або ламанння гребта, наприклад, або удушення шовковим шнурком у Порті (Османській імперії). Тому мовчав би краще, або історію вчив би. Особливо про УНР. Йому на користь пішло б точно.
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ні вова, ти не готовий до майдану! ти думаєш щоармія удо, мвс,сбу тебе захистять? ні! однієї бригади військових і тобі амба
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Да уже начинай собирать вещички,после твоего фокуса с кассовыми аппаратами для малого бизнеса,который по мнению твоей команды главный враг украинской экономики, стало ясно,что ты и твоя горе команда просто глупые проходимцы.
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да!не дает спокою Порошенко,он даже не допускает,что с Зеленским кто то может быть несогласен!Порошенко как я понял "качает" лодку
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Якийсь пунктик у нього на Порошенко
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ну так там "торговля на крови",а теперь нет,теперь бизнес
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знает что делает что то не так . знает что с этим не все согласятся . знает что будут протестовать но все равно упорно прет вперед . шо ему там такое пообещали москали ? Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 397
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Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - Закричал истошным голосом экс- клоун продажный ...резидент ( кремлёвский) этот ЗЕбил капитулянт ... И потому что как только появятся первые признаки " Майдана" я зразу же экстренно по сценарию ЗЭКА сбегу в дружественную мене паРашу на хлеба )(уйла . Я уже своей преданостью кремлю и капитуляцией честно зпработал свои кровавые кремлёвские сребреники для Иуды...
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авакова для чего оставил?ссыт буратино
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Напомню соевым идиотам: все, кто протестует против действий власти - это агенты крымля! Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6188
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И Зебилам напомни что все кто встречаются с путлером враги😁
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Не просто встречается, а тайно ведет переговоры, о которых сцыкотно публично рассказать.
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Точно!!!
Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5084
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Ну так о том и речь что вы эту картинку тулите куда нипопадя, а Моника аж из трусов выпрыгивает как хочет с хозяином Вовой встретится и звонит по три раза в месяц, а Зебильчики чет молчат, картиночки не постят😁
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У меня подозрения что действующая власть сама агент кремля
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Конечно не будет кровопролития, потому что ты уже не сбежишь как сбежал янык.
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Если бы ты не боялся майдана, то ты бы о нём даже и не рассуждал бы, ЗЕдрот... Я готовий до Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3953
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Зєбільчики, моліться, шоб то дійсно був Порошенко.
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Так пеця и на прошлом майдане не был. Раз вылез на трактор, его послали и он ушел
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