 В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Журналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".

"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки