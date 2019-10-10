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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Приватбанк (534)

 В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский

Зеленский заявил, что в вопросе "ПриватБанка" он будет защищать только интересы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Журналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".

"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153175
 
 
 Топ комментарии
 
Бабломойский теперь у нас проходит под кличкой "Украина" В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5363
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Чому він Коломойського називає Україною? В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3748
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Вон нова-собаков остался министром в интересах Украины!
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Бабломойский теперь у нас проходит под кличкой "Украина"
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Лучше не надо сиди молчи так хоть на умного похож.
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Ваш личный опыт никому неинтересен.
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значить правату амба! інтереси країни, тобто бєні для бубочки передусім!
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Чому він Коломойського називає Україною? В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3748
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В акватории военно-морской базы ВМФ РФ в г. Тартус (Сирия) в не функциональном состоянии находятся подводные лодки ВМФ РФ с бортовыми номерами Б-237 («Ростов-на-Дону» ), Б-262 («Старый Оскол» ), Б-261 («Новороссийск» ) . Возможное вооружение - крылатые ракеты "Калибр". Причина не функциональности - отказ каскада электрических батарей советского производства. Все лодки проекта 636.3 «Варшавянка».
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Можна взнати, а Україна в його розумінні це хто? Беня-Веня і 95 квартал? Ну тоді він каже правду, тоді це так.
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Хозсуд по делу Привата перенесзаседание на 17.10.2019. Моника в это время будет на Нормандской встрече.

Думаете случайно?
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вот так выглядят двойные стандарты,пашинский "бандит" а по вопросу приват банка как решит суд
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Зеленський почав хамити у відповідь на незручні питання про призначення головою оборонного сектору чоловіка його однокласниці.
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Что-то все так орут, как будто Коломойскому уже вернули Приват. Приват - государственный банк. Успокойтесь. У питанні "ПриватБанку" захищатиму інтереси України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2481
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действительно,
и что эти 20 миллионов так волнуются за свои денежки ?
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