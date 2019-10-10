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 Вопросы поставок оружия и компании Burisma не были предметом разговора с Трампом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этом Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве.

"С оружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал Зеленский .

Он отметил, что "звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой".

Зеленский отметил, что, прежде всего, хотел доказать Трампу, что Украина - не страна коррупционеров и новая власть намерена бороться с этой проблемой.

"Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально", - сказал президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153171
 
 
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Тупо врет, хуцпа, может себе позволить.
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"Рубаха-парень" ,"человек из народа" классно разводит....Впускают пару человек ,первые задают вопросы ни о чем, он полчаса рассказывает ни о чем...остальные статисты.
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Це сьогодні стрічка буде засрана кавееном Зєлєнского ? Може обійдемось вечірньою аналітикою Бутусова (чи хто там буде від Цензору)?
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Народ требует шоу. Народ хочет услышать все из первых уст
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Тому народу,що біля мене-пох. на марафони. Воно бурчить на зменшення субсидій,й переживає,щоб газ не подорожчав.
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Сделайте себе приятное, разочаруйте их, и наблюдайте.
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