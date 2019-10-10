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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3199) коррупция (7521) Трамп (2534)

 "Мы похожи на коррупционеров?" - Зеленский рассказал о главном вопросе на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к Дональду Трампу перестать считать, что в Украине все еще процветает коррупция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Так, Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп испытывает усталость от Украины, поскольку не знает, на что прежняя власть тратила выделяемые в качестве помощи деньги.

"Я ему сказал, посмотрите на нас, разве мы похожи на коррупционеров? Я вас очень прошу, господин президент, пожалуста, чтобы Белый дом в вашей риторике изменил этот имидж", - рассказал Зеленский о подробностях разговора в Нью-Йорке.

Президент Украины добавил, что когда в США говорят о "коррумпированной истории" в Украине, это касается каждого ее гражданина, а это не так.

"Поэтому мы встретились, и я уделил этому вопросу время, чтобы доказать, и унас прошла очень хорошая встреча", - сказал Зеленский.

Читайте также: Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153168
 
   
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Кумовство и прости господи сватовство это не коррупция?
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первый же неудобный вопрос про фопы в 95 квартале и бубочка поплыл и сорвался на хамство и злобу
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Кумовство и прости господи сватовство это не коррупция?
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А що в Україні не процвітає корупція.Може сидить бабуся Бєня?
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Нет, Зеля, на коррупционера ты - не тягешь по уму, а Трампка - по сцыкотности своей. Или - наоборот... Х вас, клоунов, знает! Но то, что вы получите Оскара на "Тупой и еще тупее" - вне сомнения! Дуже дъякую!
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У порохнявых сегодня ацкий денек намечается. Гы
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Ну да, целый день РЖАТЬ над вам, тыпилами, выбравшими это ****** президентом - никаких сил может не хватить.
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Ага) день пылающих пердаков) "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 8469
Люблю их фейерверки и этот скорбный вой)
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А мокшанам все нейметься....Своих проблем мало?
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Не похожи, а ВЫЛИТЫЕ коррупционеры и марионетки коррупционеров.
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Трамп с Петей делил помощь конгресса США 50 на 50 с Зеленским не вышло , вот и весь скандал с США и импичмент Трампа. МВФ также запретил трогать Петю и Гонтареву , МВФ бабки эти двое откаты.
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На богдане с андреем клейма негде ставить...
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фотография с сегодняшней прессухи Зеленскавага..
"Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 2724
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"Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 6942

- мы похожи на клоунов? тю...а мы в Раду на работу... там у нас моно...моно...что-то...
короче все моно...если нуно!!!
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в бюджеті грошей додалось ?
якщо ні - то значить десь крадуть.
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Внешность и речи не являются критерием оценки коррупции - решение суда и только. "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 67
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первый же неудобный вопрос про фопы в 95 квартале и бубочка поплыл и сорвался на хамство и злобу
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Зараз нарахуємо 100 людей, які скажуть "ТАК". Гаплик бубочці- корупціонеру. "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский Чи таке "нарідне правосуддя" не підходить для Вовочки, його олігархів та його свинарчуків?
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А преференції Коломойському щодо ціни на електроенергію не корупція?
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"Мы похожи на коррупционеров?"- Спросил Зеля и отправился на встречу с Кислиным ))))
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А чому всі фірми, кінцевим бенефеціаром яких являється Зеленський і К ЗБИТКОВІ?! Це не корупція?!
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А космолотчик авакян не похож?а прохоботка в минфине знавшая про все махинаторские схемы потроха и его подельников не похожа?а богдаша,а кола немойский,а *****,а бакаша - поздравляльщик цуркиса,а ещё тысячи воров порохоботов на госдолжностях?
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Які гроші?Все поступало у вигляді зброї, товарів, інструкторів - фактично США саме собі платило.
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"власть тратила выделяемые в качестве помощи деньги"
скажите кто-нибудь этому придурку, что не бумажками "деньги" выделялись, а материальной помощью на сумму.
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Похожи Например, Рабошапик, "его на "100% прокурок". Хатынка под Киевом (на жену ессесно записана), хатынка под Страсбургом, на жену ессесно записана, стоимость под пол миллона евро с выплатов по кредиту > 80000 евро в месяц. Ну да, ну да, жена в страсбурге работает на 12000 евро в месяц. Остальные 68000 откуда? Министр енергетики Оржель? В собственности земли под половиной Обуховского района ну и по мелоче, 706 кв. м в Подольском районе Киева.
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