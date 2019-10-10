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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Путин (25097) нормандская четверка (710)

 Если мы хотим закончить войну - встреча с Путиным должна быть, пока что в формате "нормандской четверки", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не подтвердила предложенную дату встречи "нормандской четверки", и что не знает, будет ли "прямая встреча" с Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

По словам Зеленского, именно Россия затягивает встречу "нормандской четверки".

Встреча с Россией может происходить в двух форматах.

"Встречаться мы с вами можем в двукх форматах: нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. Об этой встрече никто не говорит, потому что все проти", - отметил Зеленский.

На вопрос, возможна ли прямая встреча Зеленского с Путиным, он ответил: "Я не знаю, я не могу вам об этом сейчас сказать. Знаю одно - эта встреча должна быть. Если мы хотим закончить войну - она должна быть. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, я благодарен, что он у нас хотя бы есть. Сейчас все готовы к нормандскому формату".

Также он заявил, что торопится с встречей "нормандской четверки". Потому что статистика с фронта - "два дня/один (погибший. - Ред.) человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153167
 
   
 Топ комментарии
 
Эта жаба не понимает, что мы хотим победить, а не закончить войну на условиях мордора?
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Мы эту войну начинали, что нам ее заканчивать? Нам ее навязали. Слов нет, это зашквар тотальный. Только что ФСБ увез кого-то в Крыму в неизвестном направлении. На что будет Зеленский его менять? На Киев?
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дрисня, ми не хочемо закінчити війну!
ми хочемо зберегти нашу цілісність та державність!
мамкін палітік, мля
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Эта жаба не понимает, что мы хотим победить, а не закончить войну на условиях мордора?
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Хочешь победить - езжай на фронт и побеждай. Новые "Иловайск" и "Дебальцево" ждут тебя.
Зеленского выбрали не побеждать, а закончить войну, которую вчистую проиграл его предшественник.
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Зеб, для победы над паРашей нельзя было моряков обменивать, а надо было дождаться всего неделю, т.к. трибунал поставил ***** на счётчик и пошли бы, как минимум, репутационные потери у *****...
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Думаєте ***** згодиться на зустріч !? . Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1698
....
...Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 887
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Именно в ТАКОМ виде и для ТАКОЙ встречи и ГОДИТСЯ! на 100%
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Бред. Трибунал обязал их катера отдать. Они отдали? Где потери?
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Зеб, ты вчера из детского сада и не знаешь, что любой правитель говорит про заботу о человеке? Из какого места вы, зебы, при рождении выползли...
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Деб, трибунал постановил вернуть и моряков, и корабли - корабли не вернули - и что? А ничего, плевал ***** на тот трибунал.
Так что разваливаются ваши брехливые теории.
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Хакнутый Лахтой по-полной, даже ребёнок может додуматься до отмазки - Мы приводим повреждённые корабли в порядок.
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Его предшественник не проигрывал войну, он на ней НАЖИВАЛСЯ.
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Ещё хуже. Он её проиграл, подписал Минскую капитуляцию, но всех убеждал, что воюет.
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Минские соглашения остановили полномасштабное наступление )(уйла, если тебе, пацак, это неизвестно, я тебе сообщаю
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Допустим. И что? От этого война становится менее проигранной?
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Лахта, а теперь он ещё больше наживается? Вот же какой Порошенко всесильный... Но ты всё-равно штаны стирай, т.к. не важно, что Порошенко тебе в них насрал, они всё-равно воняют.
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от зебілятко, як там свинарчуки? як тарифи? як конкурси на посади державні? чому бєня, ахметов, пінчук не на нарах???як боротьба з кумовством???пєрєстать сцать і стрєлять нікак???
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Чим перемагати, якщо в проекті бюджету зменшуються кошти на закупівлю озброєнь? Кошти потрібні на зарплати Сєпарам.
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"Мы хотим победить" сидя в теплой квартире на мягком боевом диване?
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Все он понимает. 73% дали ему мандат на окончание войны, а не на победу. Это он и делает. Кто из его избирателей расчитывал на другое - тупорылый идиот.
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Мы эту войну начинали, что нам ее заканчивать? Нам ее навязали. Слов нет, это зашквар тотальный. Только что ФСБ увез кого-то в Крыму в неизвестном направлении. На что будет Зеленский его менять? На Киев?
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И фсьо!? Тока про диван!? А про фронт?! Окоп!? "Почему не в АТО?!" Меняй методичку!
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Ну и что встреча с Путиным может дать в плане окончания войны? Капитулировать на его условиях можно и без встречи. А на других условиях Путин сам войну закончить не захочет - это что, кому-нибудь еще осталось неясным за прошедшие пять с половиной лет?
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Зебам непонятно, т.к. можно победить только работая на международной арене, на что Зелемойский забил с первого дня президентства...
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дрисня, ми не хочемо закінчити війну!
ми хочемо зберегти нашу цілісність та державність!
мамкін палітік, мля
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А кто ему сказал что мы хотим закончить войну любым способом?
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ttps://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8 Формула Штайнмайера это капитуляция .Иларионов
10.10.2019 10:51
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Может подсунуть Зеленскому, высказывания Иларионова по поводу окончания войны,чтобы он услышал и другое мнение,а не только тех,кого выбрал в свои советники.
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Скоріше відводьте війська, а то не встигнете!!!
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*хотите ли вы закончить войну*, звучит как ефтаназия. А мы хотим закончить войну или освободить наши земли, наши дома и наших людей? Ето все равно чтобы зимой 2014 Януковощ вышел и спросил, хотите ли вы закончить Майдан?
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Война - дело опасное. И заблуждения, имеющие своим источником добродушие, для нее самые пагубные. Применение физического насилия во всем его объеме никоим образом не исключает содействия разума; поэтому тот, кто этим насилием пользуется, ничем не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над противником, который этого не делает.

Карл фон Клаузевиц
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Украина пока не готова к войне , за пять лет в плане подготовки сделано преступно мало.
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Та що ти триндиш, козлорожий?!! Мало кажеш ? - Буде більше .
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як він планував зустріч з путіним------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''-----в тому ж інтерв'ю про путіна----- «У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.»-----зато бачення добре у гравця на піаніно.
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