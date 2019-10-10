EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  1100  8
Все про:Львовщина (1757) обыск (1366) таможня (1494)

 ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне

Государственное бюро расследований проводит 40 обысков на Львовской таможне ГФС. Обыски проходят на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ДФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - отметила она.

ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне 01

По словам Варченко, следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тыс. долларов.

ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне 02

"Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили в Украину как секондхенд", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские на Львовщине подстрелили мужчину, который бросался на них с топором

Источник: https://censor.net.ua/n3153163
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До 1 січня 2020 року контробас буде подоланий. Нєфьодов із Зє команди.
 показать весь комментарий
 
На кордонах 60тис контрабандистів аж сіпаються зараз... -дупами вітчувають що місяць-другий будуть душити пуріців.. а потім і за ті 50кг візьмуться... ДБР проводить 40 обшуків на Львівській митниці - Цензор.НЕТ 7414
 показать весь комментарий
 
Это полезно,если не перераспределение должностей для своих людей стоит за этим мероприятием.
 показать весь комментарий
 
 
Сделайте нормальными таможенные сборы и нахер ни таможенников ни их проверяльщиков стране будет не нужно,и те и другие все взяточники.
 показать весь комментарий
 
Клоунада продовжується - бус "секонд хенду" знайшли!!! А у нас у Львові в кожному магазині море товарів з ********** починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами - судячи по останніх подіях вони до нас приїхали через Шегині чи Краківець тому що на кордоні з *********** у нас все тіп - топ! Я вже промовчу про вугілля з ********** яке навіть до Львова доїхало про газ про бензин і солярку які різного роду "медведчуки" і "ахметови" везуть в Україну по "закону" правда по своєму по бандитському закону але то таке!
 показать весь комментарий
 
 
а кто проверит гбр ведь без них контробанда не идет
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх