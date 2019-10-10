 Киев не надо толкать к воплощению нереалистичных "формул", - евродепутат Кубилюс предложил создать Руководящую группу Европарламента по мирному процессу в Украине

Об этом во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявил депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы видим, новое руководство Украины ищет решения, которые бы помогли принести мир, безопасность и вернуть территориальную целостность, несмотря на тот факт, что ключи к миру находятся не в Киеве, а в Кремле. Поэтому мы должны приветствовать желание украинского руководства искать мир, но мы не можем толкать его к имплементации любых нереалистичных "формул", - отметил европейский политик.

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Он отметил, что Украина, и это всем известно, стала жертвой российской агрессии, потому что сделала выбор в пользу европейской интеграции. Но не все в Европе осознают, что Украина также является жертвой неспособности всего Запада остановить такое поведение России.

"Украина заслуживает нашей гораздо более серьезной поддержки в реформах и в усилиях по установлению стабильности. К сожалению, складывается впечатление, что Украина также превращается в жертву президентской кампании в Соединенных Штатах. Но мир - это не только дело Украины. Именно поэтому я предлагаю учредить постоянную Руководящую группу Европарламента, которая будет заниматься мирным процессом в Украине, по образцу Руководящей группы, которую мы имеем в вопросах Brexit", - резюмировал Кубилюс.