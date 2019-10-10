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 Киев не надо толкать к воплощению нереалистичных "формул", - евродепутат Кубилюс предложил создать Руководящую группу Европарламента по мирному процессу в Украине

Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул".

Об этом во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявил депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы видим, новое руководство Украины ищет решения, которые бы помогли принести мир, безопасность и вернуть территориальную целостность, несмотря на тот факт, что ключи к миру находятся не в Киеве, а в Кремле. Поэтому мы должны приветствовать  желание украинского руководства искать мир, но мы не можем толкать его к имплементации любых нереалистичных "формул", - отметил европейский политик.

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Он отметил, что Украина, и это всем известно, стала жертвой российской агрессии, потому что сделала выбор в пользу европейской интеграции. Но не все в Европе осознают, что Украина также является жертвой неспособности всего Запада остановить такое поведение России.

"Украина заслуживает нашей гораздо более серьезной поддержки в реформах и в усилиях по установлению стабильности. К сожалению, складывается впечатление, что Украина также превращается в жертву президентской кампании в Соединенных Штатах. Но мир - это не только дело Украины. Именно поэтому я предлагаю учредить постоянную Руководящую группу Европарламента, которая будет заниматься мирным процессом в Украине, по образцу Руководящей группы, которую мы имеем в вопросах Brexit", - резюмировал Кубилюс.

Источник: https://censor.net.ua/n3153161
 
   
 Топ комментарии
 
вот даже в Европе уже понимают глупость принятие формул - когда до наших зебилов это дойдет - мне аж интересно
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Мда ЕС открыто говорит что то что подписал зЕбил дерьмо и даже пытается хоть как то вправить моги но зебилам пофиг у Петя во всем виноват.

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ЧленхачХуг, тебе всё равно денег не дадут за твоё пороботство, лучшее на что можешь надеяться-дадут просроченную шалену бджилку))
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Нет, только пэця может и умеет, только он спасёт всех © Порохоботы.
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выпиши себе очки,ну или купи мозги ,может тогда начнешь понимать прочитанный текст - Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул"Источник: https://censor.net.ua/n3153161
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ЧленхачХуг, тебе всё равно денег не дадут за твоё пороботство, лучшее на что можешь надеяться-дадут просроченную шалену бджилку))
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если троллишь - ну хоть чуть чуть дружи с логикой - а не просто кидай предложения с ключевиком в тексте
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Мда ЕС открыто говорит что то что подписал зЕбил дерьмо и даже пытается хоть как то вправить моги но зебилам пофиг у Петя во всем виноват.

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вот даже в Европе уже понимают глупость принятие формул - когда до наших зебилов это дойдет - мне аж интересно
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как вы осточертели, это ж барыга формул намутил, на кой вы тут фекалии размазываете,
статью хоть читало, полузмейо ?
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выпиши себе очки,ну или купи мозги ,может тогда начнешь понимать прочитанный текст - Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул"Источник: https://censor.net.ua/n3153161
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У вас не получится захватить власть - ибо вас меньшинство и поддержки населения вы не имеете. А вот реальную настоящую гражданскую войну развязать вы, конечно, можете - ну и ***** к ней, конечно, тоже подключится со своим интересом. Только вы дебилы и не способны просчитывать последствия своих поступков...
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