 МИД Германии приказал всем своим консульствам не признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
Ранее Анатолий Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украины.
А як там з депутанами від Бундестага, що шастають в окупований ********* Крим?
Може, їм теж треба заборонити такі "подорожі"?