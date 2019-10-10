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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3427) паспорт (809) посольство (549) Мельник Андрей (82)

 МИД Германии приказал всем своим консульствам не признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО, - посол Мельник

Министерство иностранных дел Германии приказало всем консульствам страны не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Ранее Анатолий Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украины.

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МИД Германии приказал всем своим консульствам не признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО, - посол Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153158
 
 
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питання не в тому. Просто ******* від народження - жопорукі та недолугі. Вони й від зеленки можуть померти))
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А парашенковский талибан скулил неделю! А оно и нет зрады.
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Порошенко у тебя как затычка во всех дырках. Убрать и обосрешься?
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гарна новина.
А як там з депутанами від Бундестага, що шастають в окупований ********* Крим?
Може, їм теж треба заборонити такі "подорожі"?
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