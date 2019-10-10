 Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Выступая в среду вечером в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента, посвященном ситуации на Украине, она напомнила, что пять лет назад, в начале ее мандата, Украина была "едва ли не единственной проблемой внешнеполитической повестки дня ЕС".
"Новое правительство (Украины. - Ред.) проявило смелый подход к реформам, - констатировала она. - Ожидания общественности очень высоки. Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно. И мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты".
Могерини назвала в числе приоритетных задач судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.
"Мы также работаем с Украиной и Россией в рамках нашего диалога, чтобы заключить новый контракт по газовому транзиту", - подчеркнула Могерини.
Она приветствовала итоги состоявшейся 1 октября в Минске встречи Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что "так называемая формула Штайнмайера" может стать шагом "к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами".
Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом работы нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ и заявила, что ЕС "будет продолжать это делать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
В ходе дискуссии европейские парламентарии выразили солидарность с Украиной, высказались за дальнейшую поддержку ее Евросоюзом. Однако некоторые скептически оценили "формулу Штайнмайера", которая, по их мнению, несет односторонние выгоды России.
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
чи ви прагнете мене перконати що портнов не пройдисвіт, не авантюрист і не злочинець ?
нагадати тобі де тоді були портнов та богдан ?
це якось змінює сутність вашого богдана чи портнова, який спочатку був в юльки ?
в міжнародній політиці цей хлопак явно Петькі поступається.
та і взагалі, певно розумовими здібностями не виблискує.
його би мали посадити на довічний термін.
питай взельцмана, чому опариш не сидить.
його охороняв аваков.
такий смішний ігорок...адвокатик портнова блазень блазня...
Пусть Могерини проанализирует, как можно объявить импичмент Монике Зеленски по тому закону, который под себя сделала Моника Зеленски.
Что вы вокруг-да около...