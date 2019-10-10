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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини

Внимание Европейского союза к Украине вовсе не ослабло, как это может показаться, как и не исчезли проблемы, связанные с этой страной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Выступая в среду вечером в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента, посвященном ситуации на Украине, она напомнила, что пять лет назад, в начале ее мандата, Украина была "едва ли не единственной проблемой внешнеполитической повестки дня ЕС".

"Новое правительство (Украины. - Ред.) проявило смелый подход к реформам, - констатировала она. - Ожидания общественности очень высоки. Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно. И мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты".

Могерини назвала в числе приоритетных задач судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.

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"Мы также работаем с Украиной и Россией в рамках нашего диалога, чтобы заключить новый контракт по газовому транзиту", - подчеркнула Могерини.

Она приветствовала итоги состоявшейся 1 октября в Минске встречи Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что "так называемая формула Штайнмайера" может стать шагом "к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами".

Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом работы нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ и заявила, что ЕС "будет продолжать это делать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ходе дискуссии европейские парламентарии выразили солидарность с Украиной, высказались за дальнейшую поддержку ее Евросоюзом. Однако некоторые скептически оценили "формулу Штайнмайера", которая, по их мнению, несет односторонние выгоды России.

Источник: https://censor.net.ua/n3153151
 
 
 Топ комментарии
 
Могерини?
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
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лучше чем при Пете, не думая.
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Вполне ожидамая рекция. Портнов и беня. Других аргументов у вас небывает.
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Могерини?
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
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Представь, завтра проснулся а пети нету, на мальдивах он, что будешь делать, ведь вся поддержка сразу рухнет, ведь она построена на антагонизме к Петру Алексеечу ?
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луще ты об этом подмай. Если Пети не удет, кто тебе будет башлять за твои глупости?
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Я поклонник Шмария вообще та,уже ж не раз писал, он мне сотку баксов перечислит, я пойду на ул. Б. Хмельницкого и сниму на камеру желающих. Даст Бог не пропаду. Кстати, Шмарий , считай, на Мальдивах
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не мне просто, конкретно интересно , шо они приняли хорошего,хоть по одной из перечисленных позиций?
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заберите этот бешеный принтер себе...
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і портнова - автора цих законопроектів
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Вполне ожидамая рекция. Портнов и беня. Других аргументов у вас небывает.
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так це ж не я тримає в своєму колі людей януковоща.
чи ви прагнете мене перконати що портнов не пройдисвіт, не авантюрист і не злочинець ?
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це в часи Майдану ?
нагадати тобі де тоді були портнов та богдан ?
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это между майданами! В перерывах на офшор.
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ні, це на момент створеня партії, яка ще ніяких злочинів не вчинила.
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т.е. заклдывался фундамет будущих казнокрадов! Стоял у истоков.
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у істоков стоїть ваш богдан, який в тій партії на спільних злочинах заробив свій мілійонний статок.
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і що з того ?
це якось змінює сутність вашого богдана чи портнова, який спочатку був в юльки ?
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вам би позитивні сторони знаходити, а не гіршим вихвалятись.
в міжнародній політиці цей хлопак явно Петькі поступається.
та і взагалі, певно розумовими здібностями не виблискує.
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у богдана позитивных сторон больше. Он не прятася с чужим паспортом на Мальдивах.
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Ігоре, цю картинку бачили триста раз, вона доводить тільки те, що ці люди 20 років назад сфотографувалися разом, а дії їх зовсім різні. Де зараз Азіров Кіля чи Рибак ? Згадай краще СДПУ(о) або "ЕдУ"
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основной критерий качества - был или не был на майдане. но вот в чем проблема: на майдане было ,между прочими, и много экзальтированных ангажированных "недалеких"людей - они податливы настроению толпы. а много умных на майдан не ходили. как с этим жить,Ксения?
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там было много политических авантюристов таких как Порошенко.
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основний критерій це те, що ваш любий портнов, в адвокати якого ви записались, вчиняв злочини проти країни та людей.
його би мали посадити на довічний термін.
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Если Портнов сдалал преступаление, то почему его не посадил самый четсный пгкугог?
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бо портнов втік, а теперішня "чесна" влада найняла його писати закони.
питай взельцмана, чому опариш не сидить.
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Портнов вернулся в Укараину при Порошенко.
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він повернувся під гарантії нової влади.
його охороняв аваков.
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он вернулся потому что против него небло обвинений.
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а може і були, але їх приховали труба, наприклад, який не виконує рішення суду і не відкриває карної справи проти портнова по факту злочинів.
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що йому міг зробити Петя ? впіймати і морду набити ?
такий смішний ігорок...адвокатик портнова Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні - Цензор.НЕТ 742 блазень блазня...
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Ложкин тоже был новое лицо?)))) все так любят поговорить о приватбанке, но почему все молчат о Дельта Банке...93млрд - это не деньги?
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9,3 млрд рефінансування, які кредитонеспроможні вивели за кордон, за що мають карні справи.
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Давай еще чесани как твоего папу, лоха, обували в наперстки резвые ребятишки в адидасе возле проходной завода. Кто заставлял быдло совать бабло в пирамиды МММ, трасты, левые банки? Каждый нормальный коммерс в 90х первые деньги наживал на тупых лохах.
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Чудо, продолжи ник, после буквы Д еще 4 буквы. Фото 2001 года. Чем тебе не нравится ПР??? Образованная в средине 90х, главная задача-передача полномочий и финансов в регионы. По сегодняшнему-децентрализация.
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судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.Источник: https://censor.net.ua/n3153151 - народ, кто мне готов рассказать ,шо сделали зебилы, по какой то хоть одной из этой позиции - только конкретно ,а не их обещания и рассказы ?
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Оказывается главное количество, а не качество и возможность выполнения.

Пусть Могерини проанализирует, как можно объявить импичмент Монике Зеленски по тому закону, который под себя сделала Моника Зеленски.
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А что попередники делали, что снова нужно бороться с коррупцией .
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Сохранили ту самую систему, при которой коррупция смысл существования самой системы. Ну, чтобы было с чем бороться, пройдя на второй срок.
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АНЕКДОТ ..ДУРДОМ ..вокруг дурдома поставили забор и покрасили его в желтый цвет на следующий день забора ема снесли больные.. поставили новый забор покрасили в красный цвет..на следующий день опять больные снесли забор....поставили еще раз новый забор покрасили в оранжевый цвет опять сесли забор.. поставив в очередной раз забор покрасили его зеленой краской... забор стоит день, два больные ходят вокруг него, но забор не трогают.... главный врач спрашивает больных- а чего этот забор не трогаете такой же и в зеленную краску окрашен.. а больной ему отечает- вот именно что в зеленый.... а мы ждем пока созреет... Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини - Цензор.НЕТ 5604 это я к тому что даже дурики по своему понимают что кое что должно вызревать созревать.. а в Раде фракция СН даже переплюнула больных психушки....
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Зеленский, которого мы заслужили. Зе - это приговор украинскому вышиванковому патриотизму, когда одной рукой прижимаешь к груди Кобзаря, а другой поддрачиваешь на Сватов и шансон. Это та зрада, в которой нельзя признаться даже самому себе. Это сраная хохляцкая местечковость. © сеть
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Кто из петюнчиков первый осмелится про "вмешательство во внутренние дела Украины" со стороны ЕС заскулить?
Что вы вокруг-да около...
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