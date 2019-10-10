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 Политика Украины, Общество
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 Оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько (обновлено)

В оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

Об этом Крым.Реалии сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва (от "Свободы") Эдуард Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом сообщила дочь Олега Пориходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

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Задержанного оккупантами в среду 9 октября в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько увезли в неизвестном направлении вместе с его супругой Любовь Приходько. Об этом позже Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители. "Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли, забрали не только отца, но и маму", – сказала Наталья.

По информации издания, адвокатскую помощь семье Приходько будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3153150
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленый клоун купился на дешовую разводку путина, - теперь ФСБ будет ловить "террористов" где-только можно.. Вы сделали это вместе, зебилы!
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ведут себя хуже немцев в оккупацию
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для хуйла не проблема назбирати купу заручників і тиснути на Україну.
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НЕЕЕ Нрвую партию старушек набирают для ОБМЕНА ВЗАМЕН КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ с таким то Сцарем как Пианист почему бы и нет.... скоро это все будет как прибыль заложена в бюджет *********....
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Еще одна единица для поредевшего обменного фонда...
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А если позвонить Баканову насчёт "этого черта" Путина?..
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Сан-Приходько...типа, мужик из Италии или Ишпании?
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Зеленый клоун купился на дешовую разводку путина, - теперь ФСБ будет ловить "террористов" где-только можно.. Вы сделали это вместе, зебилы!
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Сан-Приходько...типа, мужик из Италии или Ишпании?
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для ***** не проблема назбирати купу заручників і тиснути на Україну.
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Наловите кучу тех, кто хранит портрет Путина и флаг РФ, вот и обменный фонд будет.
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Наши Пашинского арестовали, зеркальный ответ...
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Дурак он. Зачем остался на оккупированной территории? Чтоб стать еще одним, кого Украина будет вынуждена обменять на задержанного террориста?
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А вы что хотели? Окупация она и есть окупация. Кто то думал что ето хихоньки. У ***** в заложниках не 100 и не 200 украинцев а миллионы на окупированных территориях. И никогда им ***** не даст покоя. И их всех нужно освобождать вместе с украинской землей, а не пиариться на десятке обменяных.
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