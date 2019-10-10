 Оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько (обновлено)

Об этом Крым.Реалии сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва (от "Свободы") Эдуард Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом сообщила дочь Олега Пориходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

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Задержанного оккупантами в среду 9 октября в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько увезли в неизвестном направлении вместе с его супругой Любовь Приходько. Об этом позже Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители. "Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли, забрали не только отца, но и маму", – сказала Наталья.

По информации издания, адвокатскую помощь семье Приходько будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.