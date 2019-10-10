 Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время форума Бориса Немцова в Варшаве заявил ведущий американский философ и политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете профессор Фрэнсис Фукуяма.

"Мне очень жаль Зеленского, потому что ему, с одной стороны, надо поддерживать хорошие отношения с президентом Трампом, а с другой – он видит опасность нынешней ситуации, ведь не хочет иметь врагов с другой стороны",- заявил Фукуяма.

Он назвал "очень сложным вопросом", удастся ли Президенту Украины удержать этот баланс.

По словам Фукуямы, очень досадным является тот факт, что "один человек решил перенести борьбу с демократами на другой континент".

"США должна строить международную политику, опираясь на долгосрочные национальные интересы, а не просто в поисках того, кто может победить в следующих выборах",- подчеркнул американский профессор.

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