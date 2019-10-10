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Все про:Зеленский (3199) США (15561) Трамп (2534)

 Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма

У Президента Украины Владимира Зеленского сейчас сложная задача – удачно балансировать между республиканцами и демократами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время форума Бориса Немцова в Варшаве заявил ведущий американский философ и политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете профессор Фрэнсис Фукуяма.

"Мне очень жаль Зеленского, потому что ему, с одной стороны, надо поддерживать хорошие отношения с президентом Трампом, а с другой – он видит опасность нынешней ситуации, ведь не хочет иметь врагов с другой стороны",- заявил Фукуяма.

Он назвал "очень сложным вопросом", удастся ли Президенту Украины удержать этот баланс.

По словам Фукуямы, очень досадным является тот факт, что "один человек решил перенести борьбу с демократами на другой континент".

"США должна строить международную политику, опираясь на долгосрочные национальные интересы, а не просто в поисках того, кто может победить в следующих выборах",- подчеркнул американский профессор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153147
 
   
 Топ комментарии
 
Он балансирует между киевским каштаном и Ростовом на Дону. Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8811
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Чого його жаліти ,сьогодні " Kyiv Food Market" рекламане, копійка до копійки та й гривня , чувак бабло не забуває підрубувати. Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 7947
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Чого його жаліти ,сьогодні " Kyiv Food Market" рекламане, копійка до копійки та й гривня , чувак бабло не забуває підрубувати.
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ЗЕльцман это человек балансир, особенно хорошо он балансирует членом по клавишам
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Член у тебя в голове вместо мозгов, а там,где он должен быть, на пол шестого...
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Он балансирует между киевским каштаном и Ростовом на Дону.
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А Андрей Полтава придёт? Боюсь, его ни током не менделем не возьмёшь)
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Краще б Андрій Луганський. Він вміє задавати правильні питання без тролінгу.
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Вряд-ли Луганский заимел удостоверение прессы, без него не пустят...
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Самое главное, чтобы Зеленский независимость Украины держал и не отдавал огромные куски Украины, как это сделал с Крымом Турчинов, да и маленькие куски нам самим нужны - короче, ни клаптика Украины не отдадим никому. И тогда, если такое будет, то Зеленский - нормальный Президент.
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ну так получается все уже, провалился твой план, ведь он отдает немалые клаптики украинской земли, отводя с них ЗСУ
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Тупко, это дерьмо сдает всю Украину.
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Да Моника Зеленски изначально на нескольких шпагатах сидит.

И если она сама себе не порвет промежность, то ее порвут ей украинцы.
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Нужно сказать спасибо всем порохоботам, за эту ситуцию.
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ЗЕлёные мухи сидят на навоЗЕ возле клоЗЕета Каломойского и всё время ищут сою в шоколаде Рошен. Откуда в гамне соя?
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Трамп нагнув Моніку, Моніка сказала - "буде мій прокурор, порішаєм", а винні порохоботи.
Дивіться не переплутайте!!!
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Фукуяма уважительно говорил о президенте Украиньі , которьій в сложной ситуации держится достойно . Порохоботьі (которьіе не просто БОТЬІ), учитесь ! Без обид...
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На сході жаліють тільки слабких. Слабкі на сході не можуть бути лідерами, їх з'їдають сильніші.
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Какое отношение к Востоку имеет Фукуяма ? Не смешите людей...
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Менталітет людей не міняється від того, куди вони переїхали)
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То он еще игру членом по роялю не видел, и вообще, что он должен был сказать, что моника принимает и спереди и сзади? Так он же профессор, интеллигент !))
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Балансирует. Шатается,Размахивает руками.Выпучил глаза.Думал - по провисшему канату, как клоуны в цирке, легко ходить.
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