 Пресс-марафон с Зеленским. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.
По подсчетам Офиса Президента, общение главы государства с прессой может продолжаться 10 часов. Аккредитовано более 300 журналистов. Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.
А це - "мовою" оригіналу))
С доплатой ! 😁
если тебя слушают только 3 минуты ?
Більше руками теліпає ніж відповідає по суті, короче - пиз@обол.
Ни одного знакомого литса?
Одни новьіе литса?