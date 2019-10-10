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 Пресс-марафон с Зеленским. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 10 октября, проходит пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По заверением пресс-службы, Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов "в течение всего дня".

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.

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По подсчетам Офиса Президента, общение главы государства с прессой может продолжаться 10 часов. Аккредитовано более 300 журналистов. Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.

Источник: https://censor.net.ua/n3153146
 
   
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Тайминг со "своими на 100%" журнашлюхами? Пресс-марафон с Зеленским - Цензор.НЕТ 894
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У Зеленского нужно спросить одно - почему он херит Конституцию Украины? Это основной закон, на котором он давал присягу. Янукович , Порошенко топтались на Конституции и зелень топчется. Есть главный закон Украины и нужно его выполнять, чтобы не было проблем. Никаких особых территорий, никаких выборов на неподконтрольной Украине территории с открытой границей, никаких амнистий убийцам народа, никакой торговли и безвиза с агрессором. Никакой штанмайер не может переплюнуть Конституцию страны.
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Ооо, шрек - член секты игры хером на рояле.
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Комментарии можно даже и не читать, сейчас нагонят ботоферму которая будет разгонять зраду что бы не сказал Зеля.
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головне що він робить, а не що говорить, а там вже нароблено на 10 зрад
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Ну давайте ваші 10 зрад хоча б, подивимось) Вгадаю, серед них є «зміна формату параду з Аліною Паш» і відтермінування штрафів для євроблях?
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А шо? Разве не так? Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2980 За полгода разрушил армию-виру-мову, похерил 144 потужни реформы, разогнал в свынячых муках созданную антипутенскую коалицию, кацапские танки уже под Броварами, личный врах *****, из-за которого он просыпался в холодном поту и кричал от страха, Пашинский на киче. Лучшая банкирша галактики только и делает, что ховается от пидпуступных лондонских автомобилей. Ганьба кловану Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 4597
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Зеленский, жги петевату глаголом!
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Глаголом низзя. Он может только хером и по роялю
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Мнение отребъя не интересно.
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Конечно не интересно! По этому ты отправляешься в спам!
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10 часов очередной лжи, неужели кто то выдержит? Копирование )(уйла уже очевидное.
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Та да... Промови Зе навіть 10 хвилин складно витримать, щоб не блювонуть Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 7213
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Надеюсь, будет много вопросов, как там выживает квартал 95
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Прес-марафон з Земонікою одним реченням:

Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 5887
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"м-м-м-м-ееее"! (дуже скорочено, головна думка)
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Хм, вашу думку висловлювайте все ж таки українською, ок?))
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я свою - так, українською.
А це - "мовою" оригіналу))
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Отличный у нас в Украине президент ,СЛАВА УКРАИНЕ а Зеленскому УДАЧИ !!!
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Только не могу понять ФудсМаркет это часть Офиса Президента????Написано - Трансляция: Офис Президента
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Зачем говорить 10 часов,
если тебя слушают только 3 минуты ?
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10050% - Все что хотят услышать люди Украины можно при желании сказать максимум за 5 минут - все остальное это бла-бла-бла !!!!
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Ну и что это, а почему не запустить сразу всех журналистов, первый раз такой бред вижу.
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А дальше как организовать, 200 человек будут перебивать друг друга? В чем бред?
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Да бред, главные вопросы будут заданы первыми заходами а то что можно было сделать за 1-2 часа как на обычных прессконференциях растянется до вечера.
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Ну все равно простой народ читает потом отрезки в СМИ, так что разницы нет особой
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Сьогодні ВАЗік як німецька порноактриса - готовий приймати від журналістів з усіх сторін.
Більше руками теліпає ніж відповідає по суті, короче - пиз@обол.
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а чого весь 95-й квартал не прийшов
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Что за журналистьі?
Ни одного знакомого литса?
Одни новьіе литса?
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Нормально, для нормальных журналистов, бойкотировать очередную постановку 95 квартала в исполнении клоуна. Он же Вас всех клоунами и будет выставлять.
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Страннр, палату номер 6 в исполнении БПП никто не блокировал))
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Хто в курсах, на скільки годин вистачає одного занюхування?
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Зависит от длины и ширины дорожки - в кино видел, а так дорогое удовольствие, только для слуг Ирода.
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Петики, вот как вам теперь волать "власть не слышит народ, поэтому мы будем митинговать"?)))
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Это бздо может выдержать не более семи? Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2808
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Кривлянье и отчаянная жестикуляция, этот человек лжёт, спросите любого психолога.
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Ну что вы, порох, блестящий оратор, выступал точно так же
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"Він червонів, запинався та заговорювався, як новий політик, який перший раз публічно брехав..."
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Як зробити так щоб нас там чули? Как вы уже надоели с етими дебильными вопросами. В 21 веке они кому надо тот и слышыт и видит и сарафанное радио лучше расскажет правду чем по телевизору покажут. Только чем Украина может похвастаться так чтобы жители окупированных территорий захотели в Украину вернуться? Что им показать как тут чиновники людей убивают и выходят под домашний арест? Или как миллиарды воруют и выходят под смешные залоги? Или про цены и тарифы, которые уже выше чем в Европе? Тут в Киеве каждый день от увиденного и услышанного хочется убежать за бугор.
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Цікаво було б знати , а хоч хтось реально слухає ту бубочку Моніку ? 😕
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