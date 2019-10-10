 14-часовый пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.

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По подсчетам Офиса Президента, общение главы государства с прессой может продолжаться 10 часов. Аккредитовано более 300 журналистов. Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.