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Все про:Зеленский (3199) пресс-конференция (228)

 14-часовый пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО

Сегодня, 10 октября, проходит пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По заверением пресс-службы, Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов "в течение всего дня".

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель

По подсчетам Офиса Президента, общение главы государства с прессой может продолжаться 10 часов. Аккредитовано более 300 журналистов. Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.

Источник: https://censor.net.ua/n3153146
 
 
 Топ комментарии
 
10 часов очередной лжи, неужели кто то выдержит? Копирование )(уйла уже очевидное.
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головне що він робить, а не що говорить, а там вже нароблено на 10 зрад
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Ответы у Моники, как у двоешника на экзамене, который мелет что попало, лишь бы больше слов.
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Там ще його ***** чи Мендель постійно піддзявкувала.
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На пресс-марафоне с Президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты обнаглели, пора звать Мендель.
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Зе, можа лепш было бы цябе зараз жа й звольніць?..
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Радьте своєму президенту, якщо яйця є. Бо від радників запорєбрікових вже нудить.
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Дегенератня у вусі Президента вже роздивилася якісь пристрої...оттолагінгологи псяві...
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Зеленскому кто то подсовывает карту обманку, и ловят на это.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.
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Я бачив, що в Україну прийшов Північний Лис, але ніяк не міг подумати,що він такий ВЕЛИЧЕЗНИЙ...
Готуйтеся, хлопчики і дівчатка...
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Прости, Господи, але у мене таке враження, що він цим марафоном хоче попапсти в книгу рекордів. Маю на увазі час продовження. Але поведінка не личить Президенту. Не дослухавши питання, перебивати журналіста. Дуже багато відповідей набір слів не в тему. Прикро.
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Брешеш падлюко,нагло брешеш!
Александр Онищенко 6 ч. · Новый формат общения президента с прессой- марафон. И первый блин не комом. Президент открыт, держит удар как может, отвечает на любые вопросы, от отношений с Путиным до кумовства в своем окружении. В любом случае, это не теплая ванна и не ручные журналисты с домашними заготовками - как это было при Порошенко. Поэтому смотреть марафон интересно и не скучно - ждешь сенсаций, новых поворотов, а не унылого армовира. И Зеленский не подвел- обещает к 1 ноября пять топ- посадок коррупционеров. Смотрим дальше...
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"Обєщаєт" Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 8954 Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 8954

Комуністи 70 років обіцяли і як гарно )))
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Этот президент - ненастоящий. Этим все объясняется.
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Такое впечатление что у Моники недержание речи и заткнуть этот поток несуразности может только половой орган дедушки...
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Кому що,а пальмомасловим шлюхам тіко полові органи.....
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У нього за пів року виросла статистика (порівняно з періодом за ост. 5 років) повернення людей в України )) ЙОй, у нас через будинок люди у Польщі, Голандії, Італії, Нім. і т.д. Люди розраховуються і втікають. Отямся, преЗедент.
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Да кому мы там нужны без денег. Заработают денег, вернуться.
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Повертаються на 1-2 тижні і знову на 2 до 6 місяців.
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Включил, Зе с едой. Поел и тарелку сам отнес.
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На пресс-марафоне, проявилось хамство президента к журналистам, теперь народ знает, каков он президент. Да и вообще, что вы хотели от артиста, комика, клоуна - получить настоящего президента??? Ну вот, теперь радуйтесь своему выбору...
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за нос никого не хватал , шапок не срывал как Порошенко
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І після ось цього мої земляки ображаються, що я їх називаю дебілами...
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шото после примерно 17:00 Владимира Александровича как подменили и он стал вести себя как пьяный тамада.. и, походу, это не только усталость (абсолютно понятная сегодня)..(
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тролли лолиты поросенко снова разгоняют зраду))
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А вообще-то, Зеленского просто жаль, как человека. У него крайняя степень нервно-мышечного истощения, сейчас за ним нвьлюдают тысячи глаз и десятки психоаналитиков и сильных специалистов психофизиологов. Представляю, какие они делают выводы.
А еще больше жаль украинский народ, они сами выбрали ЭТО.
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Ну видите, идеальых людей нет! Вопрос только в том у кого какая карма и кого куда допускают. Я относительно умный парень, симпатичный, хорошо учился, но работаю грузчиком, рабочим, - никуда не берут логоневроз F48 ни в кол-центр ни менеджером, хотя учился хорошо. Из-за заикания.. Просто у него карма хорошая у Зеленского
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Бодрячок вже більше 5 годин. Амфетаміни? Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 3636

Зе думає що кількість перейде у якість - це не допоможе йому сховати свої маніпуляції з законами України Пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 5014
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Вот и ответ на вопрос "почему Украина нищая ?" Как быть стране богатой, когда в рабочий день, президент государства, вместо исполнения своих обязанностей, устраивает 10-и часовое шоу, а население выпадает из работы, и развесив уши, и разинув рты, слушает бредятину своего президента. Страна дураков, харкающая кровью своих сыновей.
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Никите Ник. Кому завидовать? Тебе нищеброду и остальным 73% таким же, как и ты нищебродо-халявщикам?
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«Никита»:Как в Ольгино, рублики не задерживают? За клевету на Порошенко провокаторам вроде вас платят хорошо? А, кстати, вы уже отсидели за попытку изнасилования?
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авис, я уже вам говорил: мы с вами мечем бисер перед совковыми зомбированными ничтожествами. Им не нужны ни Европа, ни сама Украина.
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Жесть, зато теперь ни одна порохотварь не вякнет что Зеля боится журналистов и не знает украинского и английского.
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так его Мендель "ахраняет"...ему теперь не страшна...гардись,Стёпа...!!!
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: Я - я - Я Я Я я! Неумеренная, ненужная жестикуляция..., непроизвольное подёргивание мышц лица - и снова о себе. Жалкое зрелище!
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зрадофил поросенко бредит о развале Украины и возможности для него избежать наказания за воровство и коррупцию))
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«Никита»:Как в Ольгино, рублики не задерживают? За клевету на Порошенко провокаторам вроде вас платят хорошо? А, кстати, вы уже отсидели за попытку изнасилования?
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у вальцманоидов, тема изнасилования - больная и близкая..
насчет клеветы -вранья, так это к поросенко- ********, которое в интересах кремлядей все 5 лет врало и грабило украинцев, открывало новые офшоры, крышевало коррупцию, платило налоги в казну раши, торговало с оккупантом за спиной у украинцев и тд ))
все это будет доказано в суде над вором поросенко))
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винторогий не пора ли в спам лахта?? Тебе надо отдохнуть, барину сапоги вылизать..
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вальцманоид, делишься своим опытом? советы раздавай в своем узком кругу поросенковцев))
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о,зебубочка отозвалась...шо .хордость за Зе расспирает...?
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Не могу даже минуты выдержать эту гнусавую сиплую крысу. Его манера говорить отрывисто, безсвязно...как неврастеник ..ни одной упорядоченной фразы..бекает мекает , перебивает журналистов...Это позор.
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Я бы на тебя глянул после 12 часов прессухи.
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to Ignat Kotko. Я пишу и для нормальных форумчан, и для проплаченной нечисти, которая сегодня облизывает клоуна, а завтра, получив пятаки, будет топтать этого "президента" почище НКВД и ЧК. Я, провоцируя, пытаюсь всё таки понять, как могли 73% избирателей такое голосование совершить. Это или отличная работа путинского агитпропа, или в генетическом коде украинцев прошла мутация и появилась хромосома раба. Ну не бывает в цивилизованном мире такого результата выборов. Там победитель получает 53-54 голосов, а то и побеждает с преимуществом в несколько тысяч голосов. Такой результат может быть только в тяжело больном обществе, в котором за кило гречки проходимец получает власть. И самое главное, что это мой народ, украинцы, не делает выводы, сидя в нищете и дерьме, но с лозунгом: "выберем любого проходимца во власть, лишь бы пообещал халяву и не работать". А Зеленский только подмигивал о халяве, и, пожалуйста, царствуй. Не знаю, кому как, но от сегодняшнего зрелища этого убожества клоуна, гордо именуемого "Президент Украины", как торжественно объявил диктор, и его примитивного шоу, тошнило. Это уже клиника, не народа Украины, а населения Украины. Может и найдётся в Украине украинский Пиночет, который под грохот уже пушек украинских танков, разметёт братву, окопавшуюся на Банковой. Может грохот этих пушек разбудит в народе украинском чувство национальной гордости и ответственности за свой народ, за свою страну и самого себя. Надеюсь на это.
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Бенино
Зеленский: "..меня раньше еще никто не называл словом начинающимся на "Х" и заканчивающимся на "о"".. Зеля, о сколько тебе еще предстоит узнать о себе=) Бедняжка. И далось тебе это Бенино президенство
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Японец тонко троллит зеленого дурака: "что вы посоветуете Абе.. Как ему вернуть Курилы от русских свиней.." Зеля предлагает сдаваться=) Отдать им еще Окинаву
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шо-то "харанта" прорвало...видимо соскучился по "Кварталу"...выложился на все 100%... 14-годинний пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6608
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