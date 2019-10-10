EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  933  13
Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1757) Нацполиция (10216) правоохранительные органы (368)

 Полицейские на Львовщине подстрелили мужчину, который бросался на них с топором

Во Львовской области полицейские применили табельное оружие в отношении злоумышленника, который бросался на правоохранителей с топором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

9 октября, около 17.25 на оперативную линию 102 позвонил житель одного сел Самборского района, который сообщил, что "зарезал собственную мать". По словам заявителя, ранена дома и, возможно, еще жива.

По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Самборского отдела полиции. Одновременно полицейские сообщили о раненной женщине медикам.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители попытались пройти в дом чтобы предоставить женщине домедицинскую помощь, однако на них набросился с топором неизвестный - как выяснилось впоследствии, 33-летний мужчина, который звонил на оперативную линию. Защищая свою жизнь, полицейские приняли решение применить огнестрельное табельное оружие - осуществили предупредительные выстрелы, после чего - выстрелы на поражение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет лишения свободы.

Полицейские в результате нападения не пострадали. Злоумышленник с диагнозом "огнестрельное ранение бедра" госпитализирован. Предварительно установлено, что он длительное время злоупотребляет алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился.

Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3153145
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Попереджувальні постріли- це тупізм. Ніде більше немає такого. Є загроза життю СП або інших громадян- стріляй на ураження.
 показать весь комментарий
 
 
Ніде в світі нема, де мусора - такі ж самі бандити, під керивництвом армянського пахана безпредельщика. Не дивуйся, коли тебе на вулиці пристрелить мусор, а потім скажуть що ти кидався з топором. Це якщо пощастить. А так - заберуть тебе до катувальні і будуть вибивати показання. Подібне трапляється в Україні кожен день.
 показать весь комментарий
 
 
розкажи цей анекдот американським поліцейським...
 показать весь комментарий
 
коли на поліцейського кидаються з сокирою,а він пригадує всі гріхи свого найвищого начальства і "виважує" -стріляти чи ні...)
 показать весь комментарий
 
В большей части стран мира мусора - кровожадные садисты и убийцы, которых люди ненавидят и боятся.
Не считайте Европу, Штаты, Канаду и Австралию всем миром.
Нормальных стран вообще в мире три десятка, а остальные полторы сотни - это адское днище.
 показать весь комментарий
 
Спочатку в стегно, а потім прЄдупрЄділ и все Поліцейські на Львівщині підстрелили чоловіка, який кидався на них із сокирою - Цензор.НЕТ 6905
 показать весь комментарий
 
 
- Мужик, где взял топор?
- Где взял, где взял... Купил!
 показать весь комментарий
 
Милиционер получит 2 месяца без права залога, как Пашинский?
 показать весь комментарий
 
"Факт нападу на матір не підтвердився"...Факт виклику теж не є достовірним...Факт нападу з сокирою на камеру не зафіксований...Лишається один-єдиний факт - факт поранення копами чоловіка...І весія трохи дивна - сам як би викликав,сам не пустив...зліпили нашвидкоруч...
 показать весь комментарий
 
 
як ти все правильно з дивана догадався..)))
 показать весь комментарий
 
 
Всі поліцаї живуть на вигаданих брехливих легендах. Підкинуті наркотики, зброю це стиль роботи сьогоднішніх поліцаїв. В поліції зібралося одне сміття, відброси суспільства.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх