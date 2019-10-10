 Водитель маршрутки, устроивший смертельное ДТП с грузовиком в Запорожье, сбежал из больницы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Авария произошла вблизи спального микрорайона города. В микроавтобусе, который врезался в фуру, было по меньшей мере 12 пассажиров. Удар был такой силы, что всю правую переднюю часть микроавтобуса полностью смяло. Женщина, которая находилась на сидении возле входа, погибла.

Водитель фуры говорит, что просто стоял у обочины, когда почувствовал удар. Вместе с другими мужчина помогал вытаскивать пострадавших из микроавтобуса. Почему водитель маршрутки не пытался затормозить, не известно. По предварительным данным, замечаний к состоянию мужчины во время выхода на линию не было.

"Он прошел утренний осмотр, прошел медицинскую проверку. То есть все по договору права эксплуатации и выхода на линию",- говорит начальник Запорожского городского управления транспорта Александр Власюк.

Одна из пострадавших говорит, что фура двигалась, но очень медленно. В момент столкновения женщина сидела позади водителя. Перед ударом она успела сгруппироваться, но все равно получила сотрясение мозга.

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"Пострадавшие имеют травмы средней тяжести, были и с тяжелыми. Травмы головы, грудной клетки, конечностей", - говорит врач скорой Светлана Блоха.

С водителем микроавтобуса пообщаться не удалось. Мужчину с переломанными конечностями также доставили в больницу, но он сбежал сразу после медицинского осмотра.

"В приемном покое все запланировали, назначили необходимые обследования. Но часто бывает, если человек в компрометирующем состоянии, то покидает отделение", - говорит дежурный травматолог Игорь Мамыкин.

Напомним, вчера в Запорожье из-за столкновения маршрутки и грузовика погиб один человек, восемь - госпитализировали.

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