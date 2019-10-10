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 Просьба Трампа к Зеленскому расследовать коррупцию была вполне уместной, - Помпео

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что просьба президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому расследовать коррупцию была "вполне уместной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной", - сказал Помпео.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал "жалким" призыв Байдена к импичменту

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3153140
 
   
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"Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной" ага. в собственных интересах. трамп же не заставлял расследовать дела коломойского. Он сосредоточился на своем противнике в политике. в общем - очередная зеленая моча для американских зебилов
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а військову допомогу нам не надали, так, я розумію ?
це і було предметом торгів ?
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Да это наезд на пять лет рішучих реформ! США продались путену! Просьба Трампа к Зеленскому расследовать коррупцию была вполне уместной, - Помпео - Цензор.НЕТ 9067
Всі на соємайдан!!!!
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Паникер, я и не собирался идти на ваш "гороховый майдан" в это воскресенье Просьба Трампа к Зеленскому расследовать коррупцию была вполне уместной, - Помпео - Цензор.НЕТ 6497.
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Забрехались все, от ЕС до Штатов. Лишнее подтверждение, что Украина никому не нужна, кроме украинцев.
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ну, ця кацапська теза вже всім мізки проїла
ти справжній Д
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гундям как ты этого не понять, они не украинцы.
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дякуємо видатному політичному діячу ********** за ганьбу!
горіти тобі в пеклі, зюзя!
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Лише два запитання - Що таке взагалі "корупція" і чи може бути бути застосоване це поняття до дій приватної фірми, працівники якої не являються державними службовцями?
Я не дивуюся з Трампушки, але чому Моніці Зелінскі ще не пояснили, що "корупція" це приймати з усіх сторін в необмеженій кількості за державний рахунок
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Коррупция это когда Лолита Мальдивская платит из украинского бюдета деньги иностранцам, что бы они его хвалили.
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В общих интересах и Штатов и Украины вскрыть эту коррупционную схему
Зраду в этом увидеть может только тот кто кормится с коррупции
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