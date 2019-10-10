 Пенс не против обнародования стенограмм собственных разговоров с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает Politico.

"Я не возражаю против этого. И мы сейчас обсуждаем это с юрисконсультом Белого дома", - сказал он журналистам во время поездки в штат Айова.

Издание отмечает, что Пенс избегает прямого ответа на вопрос, знал ли он о каких-либо действиях со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, направленных на то, чтобы заставить Украину провести расследование против семьи Байденов.

"Давайте очень четко скажем, что президент Зеленский сказал, что давления не было… И четкое прочтение стенограммы показывает, что в разговоре Трампа с президентом Зеленским не было ни одной "услуги за услугу", - цитирует издание слова Пенса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post

Ранее демократы-главы трех комитетов Палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также звонка американского лидера Дональда Трампа украинскому коллеге.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.