 "Бизнес-как-всегда" с РФ несовместим со стремлением к миру в Украине, - евродепутат Миксер

Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все усилия для поддержки повестки дня реформ, которые внедряет Украина, а также стремление к устойчивому миру должны приветствоваться. Но только мира для этого недостаточно. Мы не должны забывать, что суверенитет и территориальная целостность Украины продолжают нарушаться", - подчеркнул политик на пленарном заседании Европарламента.
Он выразил согласие с Высоким представителем ЕС в необходимости придерживаться мер, введенных в отношении России после начала агрессии против Украины и незаконной аннексии Крыма - пока РФ не будет полностью выполнять собственные международные обязательства.
"Убежден, что наши усилия в достижении устойчивого мира в Украине не должны направляться желаниями вернуть любой ценой "бизнес-как-всегда" с Россией или "усталостью" от Украины в наших столицах. Эта цель должна достигаться очень мощными обязательствами, которые должны обеспечить, чтобы ошибочные действия агрессора были исправлены и чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины, как и ее правомерные стремления, уважались всеми", - резюмировал Свен Миксер.
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
така вона, бидло-еліта...
Можна одразу здогадатись, що переважить.