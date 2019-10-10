EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  405  11
Материалы по теме:
Все про:Европарламент (1430) санкции (7487) Миксер (10)

 "Бизнес-как-всегда" с РФ несовместим со стремлением к миру в Украине, - евродепутат Миксер

Стремление Европы к устойчивому миру в Украине несовместимо с желанием определенных европейских стран вернуться к привычному ведению бизнеса с Россией.

Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все усилия для поддержки повестки дня реформ, которые внедряет Украина, а также стремление к устойчивому миру должны приветствоваться. Но только мира для этого недостаточно. Мы не должны забывать, что суверенитет и территориальная целостность Украины продолжают нарушаться", - подчеркнул политик на пленарном заседании Европарламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия, - евродепутат Калниете

Он выразил согласие с Высоким представителем ЕС в необходимости придерживаться мер, введенных в отношении России после начала агрессии против Украины и незаконной аннексии Крыма - пока РФ не будет полностью выполнять собственные международные обязательства.

"Убежден, что наши усилия в достижении устойчивого мира в Украине не должны направляться желаниями вернуть любой ценой "бизнес-как-всегда" с Россией или "усталостью" от Украины в наших столицах. Эта цель должна достигаться очень мощными обязательствами, которые должны обеспечить, чтобы ошибочные действия агрессора были исправлены и чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины, как и ее правомерные стремления, уважались всеми", - резюмировал Свен Миксер.

Источник: https://censor.net.ua/n3153136
 
 
 Топ комментарии
 
В же 11 тисяч підписало петицію до Зє люпи про переніс офісу ПРезидента у Золоте.
 показать весь комментарий
 
Определение военной агрессии от ООН:

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В же 11 тисяч підписало петицію до Зє люпи про переніс офісу ПРезидента у Золоте.
 показать весь комментарий
 
 
Определение военной агрессии от ООН:

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
 показать весь комментарий
 
 
Нюансов здесь много. Например, США и Ливия или, вот вчера, Турция и Сирия.
 показать весь комментарий
 
Это неполный текст, просто то что касается агрессии РФ в Украине. США, обычно, сначала обращаются в ООН, проходят слушания, РФ и Китай накладывают вето и тогда Штаты действуют на своё усмотрение. Россия же подло напала на соседа, не первый раз, крича - "нас там нет".
 показать весь комментарий
 
 
так мы сами с кацапнёй торгуем, поезда ездят, посольства не спалены, часть быдло-элиты в масквабад регулярно и открыто за ц.у. ездит..сюр..
 показать весь комментарий
 
 
кажуть, богдан кілька разів вже літав..
така вона, бидло-еліта...
 показать весь комментарий
 
не виключаю такої можливості..проблема в тому, що майже вся так звана місцева еліта дуже міцно пов'язана з кацапами..родини, бізнес, комуняцко-комсомольско-кгбешне минуле, кримінал..
 показать весь комментарий
 
На шальках європейських терезів вигідні пропозиції від рашки, добробут громадян та проблеми українців.
Можна одразу здогадатись, що переважить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх