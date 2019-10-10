 Вряд ли будут смельчаки, которые пойдут в Конституционный Суд оспаривать отмену неприкосновенности, - Разумков

Об этом Разумков сказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мне трудно сказать о всех народных депутатов. Надеюсь, вряд ли будут смельчаки, которые пойдут в Конституционный Суд с таким предложением. Избиратели и граждане их не поймут. Я не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то решился на такой шаг", - отметил председатель парламента.

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Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", который должен вступить в силу 1 января 2020 года.