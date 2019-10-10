EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  604  9
Все про:КС (1378) неприкосновенность (944) Разумков Дмитрий (235)

 Вряд ли будут смельчаки, которые пойдут в Конституционный Суд оспаривать отмену неприкосновенности, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что народные депутаты не будут обращаться в Конституционный Суд по поводу отмены неприкосновенности.

Об этом Разумков сказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мне трудно сказать о всех народных депутатов. Надеюсь, вряд ли будут смельчаки, которые пойдут в Конституционный Суд с таким предложением. Избиратели и граждане их не поймут. Я не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то решился на такой шаг", - отметил председатель парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", который должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3153133
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну разве что из петиной солидарности или из его друзей жопоблоковских. Из других фракций вряд-ли.
 показать весь комментарий
 
 
Сміливців не буде. Сміливцям недоторканість не потрібна. А ось звернення зграї шакалів буде. Це їхній метод - бути сміливими у зграї і боятися власного хвоста наодинці. Але суть не в тім. Закон, прийнятий зеленим принтером, як і все, прийняте ними потребує перегляду професійними і досвідченими юристами з конституційного права при майбутній ревізії їхньої діяльності у парламенті та інших органах, як повних профанів у державному будівництві.
 показать весь комментарий
 
 
будущая люстрация, в отличии от предыдущей, будет осуществляться путем развешивания на фонарях
 показать весь комментарий
 
"Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности"
 показать весь комментарий
 
Слугам народа и их предводителям следовало б задумываться о смельчиках, которые прошли войну и осмелятся выбросить этих прокремлевских клоунов с Украины.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх