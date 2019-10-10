 Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия, - евродепутат Калниете

Об этом на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявила депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая группу Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имеются сомнения, что это соглашение сможет продвинуть вперед поиск мирного решения. Пока что единственная сторона, которая получает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, чего требует РФ, чтобы вернуться в международное сообщество. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО. Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - отметила Калниете.

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Она отметила, что в ситуации на востоке Украины и в поведении России почти ничего не изменилось с 2016 года, когда впервые была предложена "формула Штайнмайера".

"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла из международной повестки дня", - добавила евродепутат.