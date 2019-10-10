 Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия, - евродепутат Калниете

Об этом на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявила депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая группу Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Имеются сомнения, что это соглашение сможет продвинуть вперед поиск мирного решения. Пока что единственная сторона, которая получает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, чего требует РФ, чтобы вернуться в международное сообщество. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО. Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - отметила Калниете.
Она отметила, что в ситуации на востоке Украины и в поведении России почти ничего не изменилось с 2016 года, когда впервые была предложена "формула Штайнмайера".
"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла из международной повестки дня", - добавила евродепутат.
Этот шоколадный пупсик со своей сворой такого за пять наворотил, что нам еще долго разгребать это дерьмо придется...
"
Президент має такі офіційні функції:Підписання та оприлюднення федеральних законів (при цьому він має право здійснювати конституційний нагляд за законотворчою діяльністю).
Висунення кандидатури федерального канцлера на розгляд парламенту, затвердження федерального канцлера на посаді і звільнення його з посади.
Затвердження на посаді і звільнення з посади федеральних міністрів за поданням федерального канцлера.Затвердження на посаді і звільнення федеральних суддів, федеральних службовців, офіцерів і унтер-офіцерів."
Які в нього повноваження? А ніяких!
Какие сепаратисты, там русня. Русня должна оттуда вывести свои вооружения и войска. И выведет.
Оставь ее гнить за поребриком и просто подтирай за ней высеры. К сожалению, с жЫвотными можно только так.
Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - отметила Калниете. Источник: https://censor.net.ua/n3153132
Те, кто сейчас через сопротивление украинцев проталкивает эту формулу - враги Украины.
И те, кто поддерживает этих ублюдочных ЗЕленых врагов Украины...
Ну вы понимаете, что с ними надо делать.
что нужно с ними делать?
В будущем лишить избирательного права, а особо упоротых отправить в долину предков.
Не будет вам больше вседозволенности и раздолья. Либо на место, которое вам укажут полноценные украинцы, либо на тот свет.
И это было
Так шо самец собачий ты ничего нового не придумал, а описываешь рашинско-фашистскую систему.
Поддерживающий Монику ватный скот должен быть накормлен и поражен в правах.
Майданить решили?
я даже увидел, как ты пытаешься меня за нос ухватить... и шапку сбить
Но будь готов получить по соплям. Возвожно ногами.
На ваши антимайданы ходите сами
Мы уже все показали на выборах.
Это не просто сюр - это извращение.
Не дезертир и не уклонист
1. Уехать на Роисю.
2. Смириться.
Вариант бороться в случае этих сцыклей можно даже не рассматривать.
И что-то мне подсказывает, что на Роисю оно тоже не хочет.
"В завершение сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз поставила вопрос возвращения к линии разграничения от 19 сентября 2014 г., в соответствии с которой Дебальцево должно находится под контролем Украины. Дальнейшая имплементация рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО разведение сил и средств в районе Станицы Луганской можно провести с 26 ноября 2016 года", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n416252
Украине нужен мир с РФ и торговые отношения, экономика рушится, упал уровень жизни, народ уезжает от безысходности за границу. Так дальше не может быть.