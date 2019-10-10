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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия, - евродепутат Калниете

"Формула Штайнмайера" вызывает в украинском обществе глубокие сомнения и протесты, но именно такая внутренняя дестабилизация отвечает интересам России.

Об этом на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявила депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая группу Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имеются сомнения, что это соглашение сможет продвинуть вперед поиск мирного решения. Пока что единственная сторона, которая получает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, чего требует РФ, чтобы вернуться в международное сообщество. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО. Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - отметила Калниете.

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Она отметила, что в ситуации на востоке Украины и в поведении России почти ничего не изменилось с 2016 года, когда впервые была предложена "формула Штайнмайера".

"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла из международной повестки дня", - добавила евродепутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3153132
 
   
 Топ комментарии
 
пробует вылезти из того дерма, куда нас затащил Порошенко.
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Пока что зелики с удовольствием в это дерьмо закапываются еще глубже,а не разгребают. И пупс как раз богдан. Не тырь его торгвую марку.
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Скажите спасибо Порошенко.
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На що й працює Зєбєня. Не щадячи рейтингу свого.
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пробует вылезти из того дерма, куда нас затащил Порошенко.
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таки не хутин . а именно Порошенко ? правда . что кацапы все дауны лишнехромосомные ?
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Когда ввязываешься в серьезные дела, надо быть готовым к серьезным действиям и параллельно к возможным последствиям, если твои действия окажутся неэффективными.
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Да-а-а...
Этот шоколадный пупсик со своей сворой такого за пять наворотил, что нам еще долго разгребать это дерьмо придется...
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Пока что зелики с удовольствием в это дерьмо закапываются еще глубже,а не разгребают. И пупс как раз богдан. Не тырь его торгвую марку.
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Не треба з друрної голови на здорову провину звалювати. Зелена шмаркля сама в гівно влізла.
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Зеленский срет своиму лохторату прямо в рот, а они только просят добавки=)
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Це розуміють всі крім ООО Цирковий квартал 95
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Если бы это были сепаратисты, это представители "русского мира", коллаборационисты-гауляйтеры.
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Весь цивилизованный мир этому зельминту говорит что этот штайнмаер приведет к полному звездецу, но тем все пох, надо ***** путина за стол усадить, лучше б на усилении санкций сосредоточился, миротворец хренов
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Ну усадять, далі що? Моніка Зєлінськи під стіл полізе домовлятися з ****** молодшим? Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте - Цензор.НЕТ 4312
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В том-то и дело, что так говорят только отдельные малоизвестные личности. Мировые лидеры одобрили.
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А плавающему во власти своих наркотических иллюзий зеле как-то пох на эти очевидные выводы. У него "милюбойценой". А там-трава не расти.
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поподробней, пожалуйста, так сказать, факты приведите!!!
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Дебил, ты правда не понимаешь что Зеленский выводит путина из-под санкций?!
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Зеб, обмен моряков и Цемаха, а не выдача паРашей моряков по решению трибунала. Куда ещё подробней. ***** получил 3 в 1 и моряков, якобы отдал по решению трибунала, и Цемаха получил с репутационными потерями для Украины, а не для него.
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Вся страна гудит неделю,а у зелебобиков-"какиевашидакасательстфа". Цирк на дроті.
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Долго мы еще будем отхаркивать ковью все петины "реформы".
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если вообще переживем новую зеленую комманду "рехморматоров"
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Да всем серьёзным игрокам плевать! Трамп Зелю к Путну отправил, Меркель продавливает СП2. Макрон называет Россию европейским партнёром...
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И как это только у Пороха получалось 5 лет пинками продавливать санкции? Зеленый клоун сдал все за три месяца!
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Уверен в том, что Штайнмайер этого не поймет, тем более и о формуле он узнал похоже совсем недавно. Непонятно кто ее придумал.
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А хто таке Штайнмаер? Він взагалі при Меркель ким?
"
Президент має такі офіційні функції:Підписання та оприлюднення федеральних законів (при цьому він має право здійснювати конституційний нагляд за законотворчою діяльністю).
Висунення кандидатури федерального канцлера на розгляд парламенту, затвердження федерального канцлера на посаді і звільнення його з посади.
Затвердження на посаді і звільнення з посади федеральних міністрів за поданням федерального канцлера.Затвердження на посаді і звільнення федеральних суддів, федеральних службовців, офіцерів і унтер-офіцерів."

Які в нього повноваження? А ніяких!
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Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, чего требует РФ, Источник: https://censor.net.ua/n3153132

Какие сепаратисты, там русня. Русня должна оттуда вывести свои вооружения и войска. И выведет.
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Про выведет - в это верят толь о наивные дегенераты типа зеленского
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А про не выведет - рассказывают адепты рашинской пропаганды
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Ты пытаешься ватную лядь переубедить?

Оставь ее гнить за поребриком и просто подтирай за ней высеры. К сожалению, с жЫвотными можно только так.
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А кроме заголовка прочитать еще и текст, в котором ясно указано кто выигрывает от протестов ?
Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - отметила Калниете. Источник: https://censor.net.ua/n3153132
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Зеб, т.е. виноваты протесты, а не то, что Зелемойский сдаёт интересы Украины, её позицию в любых переговорах?
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Звичайно. Наша бубочка за всё харошєє протіфф всёго плахого парашенка.
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Более того.
Те, кто сейчас через сопротивление украинцев проталкивает эту формулу - враги Украины.
И те, кто поддерживает этих ублюдочных ЗЕленых врагов Украины...
Ну вы понимаете, что с ними надо делать.
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я - не понимаю!
что нужно с ними делать?
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Сейчас щимить везде и во всем.
В будущем лишить избирательного права, а особо упоротых отправить в долину предков.
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Фактически устроить такой же режим как в России ***** устроил
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Если бы я хотел что-то обсудить с ватной самкой собаки, я бы обязательно к тебе обратился после одного из твоих высеров выше.

Не будет вам больше вседозволенности и раздолья. Либо на место, которое вам укажут полноценные украинцы, либо на тот свет.
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Да-да, поделить украинцев на сорта, а потом узурпировать власть

И это было

Так шо самец собачий ты ничего нового не придумал, а описываешь рашинско-фашистскую систему.
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ПНХ, немецкая порноактриса и туристический бренд.
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Не могу, там вами соевыми ватанами с 21 апреля пожизненно занято. 😁
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полноценный украинец это ты, под ником Герхард ?
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не заважайте 8 % ылітним наполеонам з палати номер 5 позбавляти вибочого права більш ніж 70 відсотків українців. Вони ще й пишаються своєю шизою.
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Как смачно зебилов ткнули лицом в говно!
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Колаборантский режим Моники Зеленски должен быть уничтожен.

Поддерживающий Монику ватный скот должен быть накормлен и поражен в правах.
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Тебя, самку собаки ватную, на место вернуть.
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точно Петя Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте - Цензор.НЕТ 6872
я даже увидел, как ты пытаешься меня за нос ухватить... и шапку сбить Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте - Цензор.НЕТ 6872
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Встретимся 14.10.2019 в Киеве, если опять не засцышь, ***** кацапская.
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Герд, не дай боже всім побачити тебе на форумі за компом 14 жовтня, а не на путчі. Я твої кричалки заскриню.
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Скринь, мудило недоукраинское. Если не засцышь прийти, ищи меня в рядах Демсокиры.

Но будь готов получить по соплям. Возвожно ногами.
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Жалко что о тебя не рассказывают по телику как о лидере митингующих, .
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"Возвожно ногами" - тобто вас, старих пердунів-провокаторів, на бійку збирають на Майдан, вже заздалегідь відомо? ну то милиці не забудь взяти, бо не доповзеш до майдану, та памперс одягни, інконтинентний непотріб кучмівського зразку. Твій час давно минув, свої погрози засунь собі у дупу.
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Лахта, это у тебя в Зажопинске даже не слышали - что такое смартфон.
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Так не стесняйтесь, покажите, что вас много, что вы не аморфное ватное говно. 14.10.2019 выйдите против Марша ветеранов АТО и украинцев.
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Нам незачем сейчас выходить
На ваши антимайданы ходите сами

Мы уже все показали на выборах.
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Конечно покажем что мы празднуем И Покрова и День защитников Украины, а не хотим вернуть мессию для дальнейшего воровства и имитации реформ, дающих право войти в ЕС.
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Уклонисты, дезертиры и капитулянты празднуют День защитников Украины...

Это не просто сюр - это извращение.
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😁😁 один ты с окопа строчишь
Не дезертир и не уклонист
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И 23 февраля. Эти питары всеядны. Им все равно за что бухать.
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о еще один из обиженных. не вам муфлонам решать.
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с чего ты взял что не нам? а если нам тогда что?
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У него только 2 варианта:
1. Уехать на Роисю.
2. Смириться.

Вариант бороться в случае этих сцыклей можно даже не рассматривать.
И что-то мне подсказывает, что на Роисю оно тоже не хочет.
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Нам, недочеловек советикус. Именно нам.
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Если шарий в своих видосиках хвалит формулу штанмаера, значит зелемоника делает все правильно - уничтожает Украину
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Кстати нашел давнее инфо про разведение. Оказывается выдвигали в условиях освобождение Дебальцево, но потом утихло .
"В завершение сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз поставила вопрос возвращения к линии разграничения от 19 сентября 2014 г., в соответствии с которой Дебальцево должно находится под контролем Украины. Дальнейшая имплементация рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО разведение сил и средств в районе Станицы Луганской можно провести с 26 ноября 2016 года", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n416252
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Мир должен наступить от этого выиграют все. За продолжение бесконечной войны только конченный дебилы, которых к счастью меньшинство.
Украине нужен мир с РФ и торговые отношения, экономика рушится, упал уровень жизни, народ уезжает от безысходности за границу. Так дальше не может быть.
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Манатки в руки - и езжай жить в Мордор, замиряйся там со своими любимыми орками до скончания своих дней.
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с воронежа пишешь ? так трогательно на кацапию ублюдочную пишешь рф
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это харьковский мышебрат. там к сожалению много таких ватных дебилов.
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Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия...так включите в эту формулу и оккупированный Крым,тогда всё выровняется.
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